Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sábado, 17 de janeiro

Áries 21/03 a 20/04 No sábado, o céu aponta um desejo de compartilhar experiências com quem você estima, áries. Isso se deve a Vênus na décima primeira área zodiacal, que favorece a generosidade e o companheirismo em suas amizades. Mas, cuidado com critérios e seletividade, alerta o encontro com Plutão.

Touro 21/04 a 20/05 Para o signo de Touro, o céu indica um dia positivo para desempenho profissional, com chance do talento criativo se sobressair, e inteligência emocional como forte aliada. Também pode ser um bom momento para lidar com desafios, evitando cobiça e competitividade acirrada.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Para o signo de Gêmeos, o céu indica um sábado de grandes percepções e delicadezas. Há chance de se encantar com atividades culturais e apreciar a beleza ao redor. A interação com Plutão pode te deixar mais refinado.

Câncer 21/06 a 22/07 Para o signo de Câncer, este sábado pode trazer possibilidades que instigam a criatividade. Esteja pronto para coisas novas, mas lembre-se de avaliar cuidadosamente as situações, evitando impulsos que alimentam o ego.

Leão 23/07 a 22/08 Signo de Leão, o sábado indica momento propício para estreitar relacionamentos, sobretudo com quem você admira e tem afeto. A presença de Vênus pode ampliar a conexão e tornar a convivência mais íntima e prazerosa.

Virgem 23/08 a 22/09 Para o signo de Virgem, o céu indica um período harmonioso no trabalho em grupo, com o ingresso de Vênus em sua área de serviço. A conjunção com Plutão sugere um alcance poderoso também na vida familiar e nos estudos.

Libra 23/09 a 22/10 Para o signo de Libra, o céu indica uma alta no prazer e na simpatia, com Vênus favorecendo a sedução. Pode ser um bom momento para conquistas singulares, já que este planeta une forças com Plutão.

Escorpião 23/10 a 21/11 Para o signo de Escorpião, o céu indica um sábado de proximidade e carinho com a família, favorecendo a cumplicidade com os que ama. Aproveite para valorizar o convívio com pequenos gestos e prazeres cotidianos.

Sagitário 22/11 a 21/12 Dia mais dinâmico socialmente, graças ao seu carisma elevado proporcionado por Vênus na terceira área zodiacal. O potencial criativo ganha destaque, trazendo originalidade às iniciativas e encantando as pessoas. Use sua atração pessoal com sabedoria, pois Vênus se encontra com Plutão.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Para o signo de Capricórnio, há chance de refinamento nas aquisições, mas se atente para evitar extravagâncias e complicações financeiras. Invista conscientemente em experiências prazerosas e utilize a criatividade para equilibrar seu orçamento.

Aquário 21/01 a 18/02 Para o signo de Aquário, o céu indica um aumento de sua sensualidade e magnetismo pessoal, com sua personalidade brilhando. Pode ser um bom momento para cuidar dos interesses pessoais.