Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sábado, 17 de janeiro

21/03 a 20/04
No sábado, o céu aponta um desejo de compartilhar experiências com quem você estima, áries. Isso se deve a Vênus na décima primeira área zodiacal, que favorece a generosidade e o companheirismo em suas amizades. Mas, cuidado com critérios e seletividade, alerta o encontro com Plutão.
21/04 a 20/05
Para o signo de Touro, o céu indica um dia positivo para desempenho profissional, com chance do talento criativo se sobressair, e inteligência emocional como forte aliada. Também pode ser um bom momento para lidar com desafios, evitando cobiça e competitividade acirrada.
21/05 a 20/06
Para o signo de Gêmeos, o céu indica um sábado de grandes percepções e delicadezas. Há chance de se encantar com atividades culturais e apreciar a beleza ao redor. A interação com Plutão pode te deixar mais refinado.
21/06 a 22/07
Para o signo de Câncer, este sábado pode trazer possibilidades que instigam a criatividade. Esteja pronto para coisas novas, mas lembre-se de avaliar cuidadosamente as situações, evitando impulsos que alimentam o ego.
23/07 a 22/08
Signo de Leão, o sábado indica momento propício para estreitar relacionamentos, sobretudo com quem você admira e tem afeto. A presença de Vênus pode ampliar a conexão e tornar a convivência mais íntima e prazerosa.
23/08 a 22/09
Para o signo de Virgem, o céu indica um período harmonioso no trabalho em grupo, com o ingresso de Vênus em sua área de serviço. A conjunção com Plutão sugere um alcance poderoso também na vida familiar e nos estudos.
23/09 a 22/10
Para o signo de Libra, o céu indica uma alta no prazer e na simpatia, com Vênus favorecendo a sedução. Pode ser um bom momento para conquistas singulares, já que este planeta une forças com Plutão.
23/10 a 21/11
Para o signo de Escorpião, o céu indica um sábado de proximidade e carinho com a família, favorecendo a cumplicidade com os que ama. Aproveite para valorizar o convívio com pequenos gestos e prazeres cotidianos.
22/11 a 21/12
Dia mais dinâmico socialmente, graças ao seu carisma elevado proporcionado por Vênus na terceira área zodiacal. O potencial criativo ganha destaque, trazendo originalidade às iniciativas e encantando as pessoas. Use sua atração pessoal com sabedoria, pois Vênus se encontra com Plutão.
22/12 a 20/01
Para o signo de Capricórnio, há chance de refinamento nas aquisições, mas se atente para evitar extravagâncias e complicações financeiras. Invista conscientemente em experiências prazerosas e utilize a criatividade para equilibrar seu orçamento.
21/01 a 18/02
Para o signo de Aquário, o céu indica um aumento de sua sensualidade e magnetismo pessoal, com sua personalidade brilhando. Pode ser um bom momento para cuidar dos interesses pessoais.
19/02 a 20/03
Para o signo de Peixes, o céu indica uma fase de sensibilidade aflorada e chances de canalizar os sentimentos em processos criativos.
O ANJO
Quem nasce sob esta influência tem a personalidade forte, sagaz, espiritual e discreta. Sua fisionomia é agradável e suas maneiras amáveis. É sereno, cordial e age com moderação e equilíbrio. Tem uma grande felicidade interna e compreende o mundo e as pessoas com facilidade. Sua missão será fazer com que as pessoas estudem e atinjam o conhecimento através dos livros.
O SANTO
Nasceu no Egito em 251. Com 20 anos, ficou órfão com muitos bens materiais. Ao entrar numa Igreja, ouviu a proclamação da palavra e se colocou no lugar daquele jovem rico, o qual Cristo chamava para deixar tudo e segui-lo. Vendeu parte dos bens, garantiu a formação da irmã e foi buscando a vontade do Senhor. Abandonou tudo para viver como eremita. Morou num cemitério, onde as pessoas diziam que almas andavam por lá. Na verdade, eram serpentes, mas ali ele viveu em meditação. As pessoas lhe mandavam comida por cima dos muros e ele as aconselhava. Com tanta gente querendo viver como Santo Antão, surgiram os monges. Ele foi construindo lugares para aqueles que queriam viver perto dele. Faleceu em 356, com mais de cem anos.