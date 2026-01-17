Logo O POVO+
Programe-se: Confira agenda cultural de segunda, 17 de janeiro (17/01)
No Teatro B. de Paiva, o Grupo Fuzuê apresenta neste fim de semana o espetáculo circense
O Grupo Fuzuê celebra suas duas décadas de atividades apresentando o espetáculo circense "Palafita". Composto por dois artistas em cena, a obra é um conteúdo de suspensões e admissões de risco. A sustentação do corpo sobreposto se dá pela busca de eixos estáveis, remetendo à imagem dos casebres que conhecemos por palafitas.

  • Quando: sábado, 17, às 19h, e domingo, 18, às 18h
  • Onde: Teatro B. de Paiva (Rua Boris, 90c - Centro)
  • Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia); vendas no Sympla e na bilheteria

De Repente 40

A comediante, atriz e apresentadora alagoana Arianna Nutt apresenta no Theatro Via Sul neste sábado, 17, o espetáculo "De Repente 40". A artista costuma abordar temas do cotidiano e da experiência feminina, com estilo que mistura histórias pessoais e reflexões sobre a vida contemporânea. Nesse show, ela compartilha o dia a dia como uma mulher 40 .

  • Quando: sábado, 17, às 20 horas
  • Onde: Theatro Via Sul (av. Washington Soares, 4335 - Seis Bocas)
  • Quanto: a partir de R$ 40; vendas no site Uhuu

 

Eva e Nobre

Como parte da programação do Ciclo Carnavalesco 2026, Fortaleza recebe neste sábado, 17, shows da Banda Eva e Dudu Nobre. A Banda Eva apresenta, no Polo da Barra do Ceará às 20 horas, um repertório de axé e hits carnavalescos. Na Praia de Iracema, Dudu Nobre sobe ao palco a partir das 20h30min, logo após DJ Kaká de Paula, Camaleões do Vila e grupo DTF.

  • Quando: sábado, 17, a partir das 17 horas
  • Onde: Marco Zero da Barra do Ceará e Aterrinho da Praia de Iracema
  • Gratuito

 

Chorinho da Praia

A Praia da Caponga, em Cascavel, é tomada pelos acordes do choro neste sábado, 17, e domingo, 18, com o Festival de Música Chorinho na Praia. O evento reúne apresentações de nomes como Grupo Murmurando, Marimbanda, Orquestra Cabulosa e NewChoro, além de atrações ligadas às tradições locais, como o Coco do Balbino.

  • Quando: sábado, 17, das 17h30min às 22 horas; e domingo, 18, das 16 horas às 20 horas
  • Onde: Praia da Caponga - Cascavel
  • Instagram: @festivalchorinhonapraia
  • Gratuita

 

Espetáculo infantil

A Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Bece) recebe no fim de semana o espetáculo infantil "Genor, o Artista", do Grupo Nós Dois. A obra é inspirada no livro "O Galo Sapateador", de Christiane Quintas. Na peça, o sol nasce, mas o galo Genor não canta porque vive com a cabeça nas nuvens e sonha em ser diferente.

  • Quando: sábado, 17, às 15 horas, e domingo, 18, às 10 horas
  • Onde: Bece (Av. Pres. Castelo Branco, 255 - Praia de Iracema)
  • Gratuito
