Programe-se: Confira agenda cultural de segunda, 17 de janeiro (17/01)

O Grupo Fuzuê celebra suas duas décadas de atividades apresentando o espetáculo circense "Palafita". Composto por dois artistas em cena, a obra é um conteúdo de suspensões e admissões de risco. A sustentação do corpo sobreposto se dá pela busca de eixos estáveis, remetendo à imagem dos casebres que conhecemos por palafitas.
De Repente 40
A comediante, atriz e apresentadora alagoana Arianna Nutt apresenta no Theatro Via Sul neste sábado, 17, o espetáculo "De Repente 40". A artista costuma abordar temas do cotidiano e da experiência feminina, com estilo que mistura histórias pessoais e reflexões sobre a vida contemporânea. Nesse show, ela compartilha o dia a dia como uma mulher 40 .
Eva e Nobre
Como parte da programação do Ciclo Carnavalesco 2026, Fortaleza recebe neste sábado, 17, shows da Banda Eva e Dudu Nobre. A Banda Eva apresenta, no Polo da Barra do Ceará às 20 horas, um repertório de axé e hits carnavalescos. Na Praia de Iracema, Dudu Nobre sobe ao palco a partir das 20h30min, logo após DJ Kaká de Paula, Camaleões do Vila e grupo DTF.
Chorinho da Praia
A Praia da Caponga, em Cascavel, é tomada pelos acordes do choro neste sábado, 17, e domingo, 18, com o Festival de Música Chorinho na Praia. O evento reúne apresentações de nomes como Grupo Murmurando, Marimbanda, Orquestra Cabulosa e NewChoro, além de atrações ligadas às tradições locais, como o Coco do Balbino.
Espetáculo infantil
A Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Bece) recebe no fim de semana o espetáculo infantil "Genor, o Artista", do Grupo Nós Dois. A obra é inspirada no livro "O Galo Sapateador", de Christiane Quintas. Na peça, o sol nasce, mas o galo Genor não canta porque vive com a cabeça nas nuvens e sonha em ser diferente.