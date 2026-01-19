Confira a agenda cultural desta segunda-feira, 19 de janeiro

Foto: Daniel Brainer/Divulgação Giz Cozinha Boêmia promove o Sarau do Giz todas as segundas-feiras

Quer curtir uma roda de choro nesta segunda-feira, 19? O restaurante Giz Cozinha Boêmia oferece a programação. O evento tem roda de choro com improviso e reúne músicos da cultura cearense no empreendimento. Artistas locais participam da programação - que já recebeu nomes como Tito Freitas, Nonato Lima, Angela Lopes e Tatuí Castro. O cardápio é inspirado na gastronomia brasileira e na comida de boteco, oferecendo também drinks autorais e chopp artesanal.

Quando: segunda-feira, 19, a partir das 19 horas

segunda-feira, 19, a partir das 19 horas Onde: Giz Cozinha Boêmia (Rua Professor Dias da Rocha, 579 - Meireles)

Giz Cozinha Boêmia (Rua Professor Dias da Rocha, 579 - Meireles) Mais informações: linktr.ee/gizcozinhaboemia / @gizcozinhaboemia





Inscrições

Estão abertas a partir desta segunda-feira, 19, as inscrições para o Programa Formativo de Gestão para as Culturas Tradicionais e Populares. A iniciativa da Mercúrio Gestão, Produção e Ações Colaborativas visa fortalecer práticas de gestão, produção, pesquisa e políticas culturais voltadas às tradições e manifestações populares. Serão selecionadas até 50 pessoas e o curso é voltado a artistas, produtores culturais, gestores, pesquisadores, integrantes de comunidades tradicionais e demais pessoas interessadas. Na foto, registro da companhia Carroça de Mamulengos, que reúne família em torno da tradição da cultura popular.

Quando: inscrições até 8 de fevereiro

inscrições até 8 de fevereiro Onde: formulário disponível no Instagram @mercurioproducao

formulário disponível no Instagram @mercurioproducao Mais informações: mercurio@mercurioproducao.com





A Empregada

Estrelado por Amanda Seyfried e Sydney Sweeney, segue em exibição em cinemas de Fortaleza o filme "A Empregada". O suspense psicológico é dirigido por Paul Feig. Millie, uma jovem em dificuldades, vê no emprego como empregada doméstica do casal Nina e Andrew a oportunidade de recomeçar. Entretanto, ela percebe que a rotina não será fácil, pois enfrenta atitudes grosseiras da patroa, como ter de limpar cômodos sujados de propósito por ela. Millie também descobre que os segredos daquela família são muito mais perigosos do que os seus.

Quando e onde: Ingresso.com



