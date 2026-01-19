Horóscopo: previsão para seu signo hoje, segunda, 19 de janeiro

Áries 21/03 a 20/04 Para o signo de Áries, o céu indica que pode ser um bom momento para valorizar a comunicação com amigos e incentivar encontros dinâmicos. Nessas reuniões, habilidades variadas podem ser juntas para fins comuns, especialmente com a Lua favorecendo o vínculo entre amizades e questões materiais.

Touro 21/04 a 20/05 Para o signo de Touro, a semana indica um foco na vida profissional, associada a força de vontade e estratégia. Há também uma chance de suas ambições serem destacadas.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Para o signo de Gêmeos, o céu indica uma ampliação dos horizontes e novas oportunidades. A presença do Sol, Mercúrio e Marte na sua área espiritual sugere coragem e intuição afiada para encarar desafios existenciais.

Câncer 21/06 a 22/07 Para o signo de Câncer, a semana indica um foco em conquistas materiais e ações efetivas para os projetos, devido à presença do Sol, Mercúrio e Marte na área patrimonial.

Leão 23/07 a 22/08 Para o signo de Leão, o céu indica uma fase com interações fortalecedoras e oportunidades para ações eficazes em grupo. Há chance de uma boa cooperação, principalmente na área de trabalho e relacionamentos.

Virgem 23/08 a 22/09 Para o signo de Virgem, o céu sinaliza agilidade nos afazeres diários, com Sol, Mercúrio e Marte agindo em conjunto. Olhe para a gestão do dia a dia buscando equilíbrio entre tarefas e bem-estar.

Libra 23/09 a 22/10 Para o signo de Libra nesta segunda-feira, o céu indica que tem chance de despertar seu lado dinâmico e encorajar interações, apresentando possibilidades de ações colaborativas. Com Sol, Mercúrio e Marte na sua área social, reforce sua rede de apoio confiável.

Escorpião 23/10 a 21/11 Para o signo de Escorpião, o céu desta segunda-feira indica um fortalecimento dos laços familiares e domésticos, uma vez que Sol, Mercúrio e Marte marcam presença nesta área. Há chance de um convívio mais afetuoso e compreensivo, especialmente com a Lua em sua fase crescente.

Sagitário 22/11 a 21/12 Para o signo de Sagitário, a semana pode trazer momentos de estímulo mental, conduzindo a diálogos produtivos e ações coletivas. O céu sugere boa fase para refletir e encontrar aplicabilidade prática em suas ideias, especialmente na área da comunicação.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Para o signo de Capricórnio, a semana pode indicar oportunidades de ganhos tangíveis, com Sol, Mercúrio e Marte entrando na sua área material. Desfrute do lazer com moderação, levando em conta a Lua em sua fase crescente e o equilíbrio entre finanças e prazeres.

Aquário 21/01 a 18/02 Para o signo de Aquário, o céu indica uma elevada força de vontade para alcançar objetivos imediatos, com grande senso de propósito que leva a resultados eficazes. Pode ser um bom momento para envolver as pessoas da sua convivência de maneira agradável nas ações.