Horóscopo: previsão para seu signo hoje, segunda, 19 de janeiro

21/03 a 20/04
Para o signo de Áries, o céu indica que pode ser um bom momento para valorizar a comunicação com amigos e incentivar encontros dinâmicos. Nessas reuniões, habilidades variadas podem ser juntas para fins comuns, especialmente com a Lua favorecendo o vínculo entre amizades e questões materiais.
21/04 a 20/05
Para o signo de Touro, a semana indica um foco na vida profissional, associada a força de vontade e estratégia. Há também uma chance de suas ambições serem destacadas.
21/05 a 20/06
Para o signo de Gêmeos, o céu indica uma ampliação dos horizontes e novas oportunidades. A presença do Sol, Mercúrio e Marte na sua área espiritual sugere coragem e intuição afiada para encarar desafios existenciais.
21/06 a 22/07
Para o signo de Câncer, a semana indica um foco em conquistas materiais e ações efetivas para os projetos, devido à presença do Sol, Mercúrio e Marte na área patrimonial.
23/07 a 22/08
Para o signo de Leão, o céu indica uma fase com interações fortalecedoras e oportunidades para ações eficazes em grupo. Há chance de uma boa cooperação, principalmente na área de trabalho e relacionamentos.
23/08 a 22/09
Para o signo de Virgem, o céu sinaliza agilidade nos afazeres diários, com Sol, Mercúrio e Marte agindo em conjunto. Olhe para a gestão do dia a dia buscando equilíbrio entre tarefas e bem-estar.
23/09 a 22/10
Para o signo de Libra nesta segunda-feira, o céu indica que tem chance de despertar seu lado dinâmico e encorajar interações, apresentando possibilidades de ações colaborativas. Com Sol, Mercúrio e Marte na sua área social, reforce sua rede de apoio confiável.
23/10 a 21/11
Para o signo de Escorpião, o céu desta segunda-feira indica um fortalecimento dos laços familiares e domésticos, uma vez que Sol, Mercúrio e Marte marcam presença nesta área. Há chance de um convívio mais afetuoso e compreensivo, especialmente com a Lua em sua fase crescente.
22/11 a 21/12
Para o signo de Sagitário, a semana pode trazer momentos de estímulo mental, conduzindo a diálogos produtivos e ações coletivas. O céu sugere boa fase para refletir e encontrar aplicabilidade prática em suas ideias, especialmente na área da comunicação.
22/12 a 20/01
Para o signo de Capricórnio, a semana pode indicar oportunidades de ganhos tangíveis, com Sol, Mercúrio e Marte entrando na sua área material. Desfrute do lazer com moderação, levando em conta a Lua em sua fase crescente e o equilíbrio entre finanças e prazeres.
21/01 a 18/02
Para o signo de Aquário, o céu indica uma elevada força de vontade para alcançar objetivos imediatos, com grande senso de propósito que leva a resultados eficazes. Pode ser um bom momento para envolver as pessoas da sua convivência de maneira agradável nas ações.
19/02 a 20/03
Para o signo de Peixes, a semana indica uma boa fase para fortalecer sua capacidade estratégica, com atitudes direcionadas que trazem resultados efetivos. O céu sugere a ser discreto emocionalmente, evitando envolver-se em dramas.
O ANJO
Quem nasce sob esta influência, será um codificador de sonhos conhecedor das leis materiais e espirituais, que pratica sem utopia. Sempre portador de boas notícias, será um magnífico defensor, de forma desinteressada, das pessoas inocentes. Seu ego e forte presença de espírito, marcarão seu dia-a-dia com a nobreza e dignidade nas ações. Para isso terá o dom da oratória, forte capacidade de escolha e discernimento.
O SANTO
Nasceu no ano de 1040 na Dinamarca. Filho de um rei, era sucessor natural. Mas, quando o pai faleceu, muitos moveram-se com artimanhas para colocar seu irmão no trono. Depois da morte do irmão, ocupou o lugar que era de justiça. Ele viveu para a esposa e o filho Carlos, mais tarde também um santo. Canuto foi vítima de artimanhas por pessoas fechadas para Deus e para o bem, pois tinha muita sensibilidade com as viúvas, os órfãos e os mais necessitados. Nele, batia um coração que se assemelhava ao de Jesus. Como rei, possuiu muitos desafios e, ao perceber os inimigos se armando, participou de uma Eucaristia como era de costume. Nela, ele não só recebeu o Nosso Senhor, mas, em nome de Jesus, perdoou todos os seus inimigos. Foi então assassinado.