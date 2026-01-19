Logo O POVO+
Vida & Arte

Leo Jaime faz show em Fortaleza em maio; saiba onde

O roqueiro goiano Leo Jaime chega a Fortaleza em maio deste ano para show exclusivo em pub da capital
Leo Jaime faz show em Fortaleza em maio (Foto: Gabi Ramos/Divulgação)
Foto: Gabi Ramos/Divulgação Leo Jaime faz show em Fortaleza em maio

Dono dos hits “A fórmula do Amor” e “Rock da cachorra”, Leo Jaime fará show em Fortaleza no dia 9 de maio deste ano. A apresentação acontece na Pub 5 Elementos e marca o retorno do cantor à Capital, que veio pela última vez em setembro de 2012, para show na Praça Verde do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.

Em sua última passagem, o artista apresentou os maiores sucessos dos anos 1980 lançados por ele durante a festa “Amnésia Showtime”. O novo show de Leo Jaime ainda não possui valor dos ingressos divulgados. Novidades devem ser informadas em breve.

Além do artista, são atrações confirmadas para este ano no estabelecimento localizado no bairro Meireles: um tributo a Roxette (7 de março); Kasino (21 de março); tributo a Tears for Fears (11 de abril) e Double You (6 e 7 de novembro). 

 

Leo Jaime em Fortaleza

Quando: sábado, 9 de maio

Onde: 5 Elementos Pub (rua Ana Bilhar, 1180 - Meireles)

Mais informações: @5elementoscervejariaepub

Valores ainda não divulgados

