Rede de supermercados abre academia 24h no Interior

Foto: Lana Jinkings/ Divulgação Alexandre Pinheiro, do Pinheiro Supermercado

Pinheiro Supermercado, que já tem salas de cinema em algumas unidades pelo Interior, abriu as portas de seus complexos também para o universo fitness.

Último dia 8, inaugurou academia 24 horas em Limoeiro do Norte, equipamento da rede Top UP, atualmente com 16 academias no Estado.

Iniciativa reforça o posicionamento do "Bom Vizinho" como um hub de conveniência, especialmente em cidades carentes desse tipo de serviços.

Em constante expansão, conglomerado estuda a abertura de novas quatro academias em suas lojas, sendo três na Capital e uma na filial de Aquiraz.

Sobre o Grupo Top Up, conta com academias funcionando em Aracati, Quixeramobim, Sobral e Tianguá, além de Fortaleza, onde inaugurou, na última segunda-feira, uma unidade premium na Aldeota, sob o comando do empresário Apollo Barros.

Na foto, Alexandre Pinheiro, diretor comercial e marketing do Pinheiro Supermercado.

Medicina

Professor da UFC e chefe da Hematologia e Transplante de Medula Óssea do Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC/ UFC), médico Fernando Barroso abre 2026 celebrando um marco no atendimento público de saúde. Aquela unidade hospitalar contabilizou mil transplantes de medula óssea, ao longo de 17 anos, um trabalho importante, delicado e imprescindível para salvar vidas. Aplausos!

Reconhecimento

Professora aposentada de Direito Constitucional da UFC, a desembargadora federal Germana de Oliveira Moraes (TRF-5) recebeu justo reconhecimento pela dedicação e serviços prestados como docente da Universidade. Noite da última quinta-feira, no auditório da Reitoria, ela foi homenageada com o Título de Professora Emérita da instituição. Registros...

abrir (Foto: Viktor Braga/UFC)Juliana Diniz, Germana Moraes e Bernadete Porto (Foto: Viktor Braga/UFC)Custódio de Almeida, Germana Moraes e Gustavo Cabral, diretor da Faculdade de Direito da UFC (Foto: Viktor Braga/UFC)Homenageada entre colegas de Academia (Foto: Viktor Braga/UFC)Bernadete Porto, Gustavo Cabral, Germana Moraes, Custódio Almeida; Sandra Monteiro, Heráclito Vieira

Imersão

Foto: Carol Vasconcelos/ Divulgação Raquel Agnes

Vice-presidente da CDL Jovem Fortaleza e do Instituto CDL, Raquel Agnes representa a liderança cearense na NRF Retail's Big Show 2026, em Nova York, maior evento de varejo do mundo. CEO da AGVOX Agência de Publicidade, ela integra a missão empresarial da CDL Jovem Fortaleza, que levou mais de 15 empresários do Estado para acompanhar de perto as principais tendências globais em inovação, tecnologia e estratégias para o setor.

Abram alas

Foto: Vinícius Mochizuki/ Divulgação Adriane Galisteu em ensaio de "esquenta" para o desfile da Portela

Sempre em evidência na Sapucaí, Adriane Galisteu anunciou sua presença no desfile da Portela, sua escola do coração, de uma maneira especial...

Para as lentes do craque Vinicius Mochizuki, por botecos históricos do Rio de Janeiro, ela distribuiu seu natural sex appeal (tem borogodó, fato), "brincando" com um estilo entre o brilho glamouroso da Apoteose do Samba e o carioquíssimo microshort jeans.

A escola de samba vem no boné, onde se encontra a águia azul, símbolo do amor portelense.

Celebrar

Com elegante almoço, nos primeiros dias do novo ano, a futura médica Gabriela Dias Branco da Escóssia celebrou a nova idade. Encontro, que reuniu família e amigos íntimos, foi na mansão dos Dias Branco na avenida Antônio Sales e teve os tons de laranja e branco na clássica decoração, tudo sob o olhar criterioso e sofisticado da mamãe da aniversariante, Graça Dias Branco. Os parabéns foram cantados em bolo assinado pela cake designer Marilza Pessoa, adoçando o impecável menu de Bárbara Freire. Cenas...

abrir (Foto: Eri Nunes/ Arquivo familiar )Gisela Vieira, Gabriela e Graça Dias Branco (Foto: Eri Nunes/ Arquivo familiar )Gabriela Dias Branco da Escóssia (Foto: Eri Nunes/ Arquivo familiar )Gabriela Dias Branco da Escóssia e Graça Dias Branco (Foto: Eri Nunes/ Arquivo familiar )Mazé Jereissati, Graça Dias Branco, Gisela Vieira e Sarah Philomeno (Foto: Eri Nunes/ Arquivo familiar )Consuelo Dias Branco e Graça (Foto: Eri Nunes/ Arquivo familiar )Nathália da Escóssia e Gabriela da Escóssia (Foto: Eri Nunes/ Arquivo familiar )Gabriela e Graça Dias Branco (Foto: Eri Nunes/ Arquivo familiar )Momento dos parabéns

Foto: Ricardo Rodrigues/ TGR Ricardo Rodrigues e Tasso Pacheco

TGR Engenharia entra no mercado do Cumbuco e consolida VGV de R$ 130 milhões. Construtora, dos sócios Ricardo Rodrigues e Tasso Pacheco (juntos na foto), lança o Manakai Beach Residence, novo empreendimento naquele litoral, reforçando sua expansão e apostando em uma das regiões que mais cresce e se valoriza no município de Caucaia.



