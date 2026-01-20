Horóscopo: previsão para seu signo hoje, terça, 20 de janeiro

Áries 21/03 a 20/04 Nesta terça-feira, o signo de Áries tem chance de se divertir e aprender com grupos de amigos, já que Mercúrio, Sol e Vênus indicam uma tendência para o interesse nessa área.

Touro 21/04 a 20/05 Para o signo de Touro, o céu indica que é um bom momento para aguçar seu espírito empreendedor e tomar decisões com maior clareza. Há chance de desfrutar de bons dias para atividades intelectuais e criativas.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Para o signo de Gêmeos, o céu sinaliza um aumento do interesse por conhecimento, especialmente em questões espirituais. Atividades intelectuais ganham maior relevância, podendo ser fonte de grande satisfação. Momentos de introspecção podem fortalecer.

Câncer 21/06 a 22/07 Para o signo de Câncer, o céu indica uma percepção aguçada sobre necessidades pessoais com a entrada de Mercúrio, Sol e Vênus na área íntima. Isso pode favorecer mudanças que potencializam a autoconfiança, tornando você mais seguro. Na área financeira, há chance de boas oportunidades de investimento.

Leão 23/07 a 22/08 Para o signo de Leão, o céu sugere um dia favorável para envolver-se mais com as causas de pessoas próximas e exercitar a comunicação em acordos. A cumplicidade pode se beneficiar desse engajamento, então esteja aberto.

Virgem 23/08 a 22/09 Para o signo de Virgem, nesta terça-feira o céu indica um olhar mais apurado para o bem-estar físico, mental e emocional. Pode ser um bom dia para organizar sua rotina e aprimorar a comunicação.

Libra 23/09 a 22/10 Para o signo de Libra, o céu indica um aumento do pensamento criativo com a presença de Mercúrio na área dos prazeres, juntamente com o Sol e Vênus. Isso favorece atividades culturais, interações nas redes sociais e um convívio mais relaxado. Valorize as amizades e divirta-se em grupo.

Escorpião 23/10 a 21/11 Para o signo de Escorpião, a atenção ao lar e aos familiares pode ser intensificada com o encontro de Mercúrio com o Sol e Vênus. O céu indica que este seria um bom momento para conversar e fazer acordos, enquanto busca prazer nas obrigações domésticas.

Sagitário 22/11 a 21/12 Para o signo de Sagitário, o céu indica um bom momento para apostar na comunicação clara e enriquecedora. Trocas culturais e estudos podem proporcionar prazer e conhecimento.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Para o signo de Capricórnio, o céu indica que pode ser um bom momento para focar na área material. Você pode aproveitar a aproximação de Mercúrio, Sol e Vênus para aprimorar seu senso empreendedor e otimizar recursos. Seu envolvimento com aspectos práticos tende a aumentar.

Aquário 21/01 a 18/02 Para o signo de Aquário, o céu indica um aumento no comprometimento com objetivos e bem-estar, graças à aproximação de Mercúrio, Sol e Vênus. Seu desempenho profissional e vida social podem melhorar.