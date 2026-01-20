Horóscopo: previsão para seu signo hoje, terça, 20 de janeiro

21/03 a 20/04
Nesta terça-feira, o signo de Áries tem chance de se divertir e aprender com grupos de amigos, já que Mercúrio, Sol e Vênus indicam uma tendência para o interesse nessa área.
21/04 a 20/05
Para o signo de Touro, o céu indica que é um bom momento para aguçar seu espírito empreendedor e tomar decisões com maior clareza. Há chance de desfrutar de bons dias para atividades intelectuais e criativas.
21/05 a 20/06
Para o signo de Gêmeos, o céu sinaliza um aumento do interesse por conhecimento, especialmente em questões espirituais. Atividades intelectuais ganham maior relevância, podendo ser fonte de grande satisfação. Momentos de introspecção podem fortalecer.
21/06 a 22/07
Para o signo de Câncer, o céu indica uma percepção aguçada sobre necessidades pessoais com a entrada de Mercúrio, Sol e Vênus na área íntima. Isso pode favorecer mudanças que potencializam a autoconfiança, tornando você mais seguro. Na área financeira, há chance de boas oportunidades de investimento.
23/07 a 22/08
Para o signo de Leão, o céu sugere um dia favorável para envolver-se mais com as causas de pessoas próximas e exercitar a comunicação em acordos. A cumplicidade pode se beneficiar desse engajamento, então esteja aberto.
23/08 a 22/09
Para o signo de Virgem, nesta terça-feira o céu indica um olhar mais apurado para o bem-estar físico, mental e emocional. Pode ser um bom dia para organizar sua rotina e aprimorar a comunicação.
23/09 a 22/10
Para o signo de Libra, o céu indica um aumento do pensamento criativo com a presença de Mercúrio na área dos prazeres, juntamente com o Sol e Vênus. Isso favorece atividades culturais, interações nas redes sociais e um convívio mais relaxado. Valorize as amizades e divirta-se em grupo.
23/10 a 21/11
Para o signo de Escorpião, a atenção ao lar e aos familiares pode ser intensificada com o encontro de Mercúrio com o Sol e Vênus. O céu indica que este seria um bom momento para conversar e fazer acordos, enquanto busca prazer nas obrigações domésticas.
22/11 a 21/12
Para o signo de Sagitário, o céu indica um bom momento para apostar na comunicação clara e enriquecedora. Trocas culturais e estudos podem proporcionar prazer e conhecimento.
22/12 a 20/01
Para o signo de Capricórnio, o céu indica que pode ser um bom momento para focar na área material. Você pode aproveitar a aproximação de Mercúrio, Sol e Vênus para aprimorar seu senso empreendedor e otimizar recursos. Seu envolvimento com aspectos práticos tende a aumentar.
21/01 a 18/02
Para o signo de Aquário, o céu indica um aumento no comprometimento com objetivos e bem-estar, graças à aproximação de Mercúrio, Sol e Vênus. Seu desempenho profissional e vida social podem melhorar.
19/02 a 20/03
Para o signo de Peixes, a terça-feira indica espaço para profundas reflexões sobre melhoria pessoal e abordagem da vida. Um encontro com si mesmo pode estar a caminho.
O ANJO
Quem nasce sob esta influência tem pureza de sentimentos, é simples e refinado nos valores materiais e sociais. Irresistivelmente perfeito, tem tendência a estudos das ciências esotéricas, promovendo conferências ligadas ao assunto e trabalhando para instituir a legalização nas atividades esotéricas ou alternativas. Tem poder para invocações mágicas e combate o materialismo para melhorar a existência humana.
O SANTO
Nasceu em Narbonne e tornou-se soldado, pois tinha muita saúde. Não demorou muito, tornou-se o primeiro capitão da guarda do Império. No Império de Diocleciano, quando cristãos eram perseguidos, ele consolava os presos de maneira secreta. Tornou-se defensor da Igreja como soldado, capitão e apóstolo dos confessores. Um apóstata denunciou-o para o Império e lá estava ele diante do imperador decepcionado por se sentir traído. O imperador mandou prendê-lo num tronco e lançarem muitas flechadas. Uma mulher, esposa de um mártir, aproximou-se e percebeu que ele estava vivo. Ela cuidou das feridas e ele, ao recobrar a saúde, apresentou-se ao imperador. Dessa vez, no ano de 288, foi duramente martirizado.