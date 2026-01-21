Logo O POVO+
Vida & Arte

Bom Jardim recebe 3ª edição da mostra A Primeira Galeria do Mundo

Terceira edição da exposição "A Primeira Galeria do Mundo" acontece durante mês da Visibilidade Trans no Centro Cultural Bom Jardim
Foto: Mateus Falcão/Divulgação Exposição apresenta vivências trans, travestis e não-bináries

A partir de quinta-feira, 24, a galeria do Centro Cultural Bom Jardim (CCBJ) recebe a 3ª edição da exposição "A Primeira Galeria do Mundo". Com mais de 15 artistas trans, travestis e não-bináries de regiões distintas do Brasil, a mostra tem a curadoria de Bárbara Banida e Sy Gomes. O encontro entre arte contemporânea, fabulação e memórias da infância são o que norteiam as obras.

Na nova edição, a exibição busca trazer artistas de outros locais do País partindo de uma pesquisa com acervos online, como o Arquivo de Artistas Transgêneros do Mutha (Museum of Transgender Hirstory & Art) e o Catálogo Arte Mais.

O público poderá conferir obras de Aires, Amina Niara Terra, Arrudas, Ayume Andrade, Bento Ben Leite, Beijamin Aragão, Caru Brandi, Curimatã, Dami Cruz, Indja, Lorena Falcão, Lui Foito, Ossy Erro e Projeto Reencantâncias.

"'A Primeira Galeria do Mundo' se configura como uma exposição-celebração da vida dissidente, de suas tecnologias sensíveis e de seus mistérios. Um convite para adentrar um espaço de encantamento que revela sem explicar, acolhe sem capturar e afirma a imaginação como força de continuidade e transformação", elucida o material de divulgação da mostra. 

Leia mais

 

A primeira galeria do mundo

Quando: abertura no sábado, 24, a partir das 16 horas. Visitação de terça-feira a sábado, das 15h às 20 horas

Onde: Galeria do Centro Cultural Bom Jardim (Rua 3 Corações, 400 - Granja Lisboa)

Gratuito

