Collab: Vida&Arte lança linha de cuidados pessoais junto à Vegetal do Brasil

Foto: O POVO Kit de cuidados pessoais da Vegetal do Brasil, marca cearense de cosméticos e higiene pessoal, em parceria com o Vida&Arte

No dia 24 de janeiro de 1989, um dos principais espaços de difusão da arte, cultura e entretenimento do Ceará se lançava entre as páginas do O POVO e construía legado na comunicação nacional. Divulgando nomes, lançando tendências, denunciando irregularidades e edificando o pensamento crítico, o Vida&Arte conquistou a confiança de leitores.

Posição conquistada no decorrer de seus 37 anos, comemorados neste sábado, 24, o Vida&Arte se estende ao noticiário cotidiano e chega às casas dos leitores em outras vertentes. Na celebração do aniversário da editoria de cultura e entretenimento do O POVO - esta que se prolonga às plataformas analógicas e digitais, com o caderno impresso e presença na internet -, o Vida&Arte chega ao mercado de cuidados com o corpo em uma colaboração com a Vegetal do Brasil, empresa cearense de cosméticos e higiene pessoal.

Lançada em dezembro de 2025, a linha de produtos naturais da marca especializada no bem-estar traz, no conteúdo selecionado, extratos frutais e vegetais pensados para transmitir a leveza e a conexão com a natureza encontrada em território nordestino.

Na linha de cuidados pessoais, o cliente encontra sabonete líquido, loção hidratante, esfoliante corporal e óleo corporal de banho na versão original e compacta, um kit pensado nos deslocamentos do dia a dia, com aromas de pêssego, manga e maracujá.

"Em um mundo hiperconectado como o que estamos vivendo, o experienciar tornou-se importante. O tátil, o olfativo e até o gustativo fazem parte desta experiência. Dentro deste conceito do experienciar, dá-se a parceria colaborativa entre a plataforma Vida&Arte - que, além de arte e cultura, também promove temas como moda, beleza e comportamento - com a Vegetal do Brasil, uma marca de cosméticos e produtos de beleza naturais, que valoriza insumos locais e a cultura nordestina, além do compromisso de não testar em animais", explica Ana Naddaf, diretora-executiva de Jornalismo do O POVO.

Gestora e jornalista que possui forte conexão com o Vida&Arte, Ana detalha o compromisso em "valorizar o local, fomentar a cultura e a arte nordestinas, mas também de conectar-se com o mundo". O estímulo ao fazer artístico construído no território cearense se vincula à proposta da marca de beleza e bem-estar em destacar as raízes regionais.

"A cultura no O POVO, que dá voz ao Nordeste e à qualidade do que é feito aqui, se une à trajetória da Vegetal do Brasil", argumenta Patrícia Ferreira, proprietária da Vegetal do Brasil de Fortaleza. E acrescentam: "Acredito que a voz levantada pelo Vida&Arte no decorrer das três décadas trouxe muita dessa bagagem o que a gente enxerga hoje em loja - do incentivo ao que é nosso".

A empresária, que assume a administração das quatro lojas de fábrica que operam na capital, detalha que a concepção dos produtos foi facilitada devido às semelhanças de ambas as marcas em possuir uma "essência forte em demonstrar as suas raízes do Nordeste e de se orgulhar de onde surgiram".

Ainda conforme Patrícia, os produtos foram idealizados para serem mais que um recipiente na prateleira, mas sim para "gerar uma sensação de cuidado e de prazer por meio de texturas, da beleza da embalagem, da arte, do que a gente iria conseguir transmitir do que é nosso".

Recordando o início do contato com a empresa que atua há 16 anos no mercado de cosméticos e produtos de cuidados pessoais com o Vida&Arte, Juliane Pereira, gerente de Marketing de Grandes Marcas do O POVO, comenta que o desenho da parceria se firmou ao certificar que a Vegetal do Brasil é "uma marca cearense que conversa muito com o que a gente acredita em relação ao produto local e são produtos que dialogam com a marca O POVO".

Na busca de estreitar a aproximação com os leitores, a gerente reforça a fabricação dos produtos como uma oportunidade de fornecer qualidade e segurança aos consumidores finais de ambas as marcas. "Quando as pessoas andam pelas lojas da Vegetal do Brasil e veem nosso nome nos produtos, elas passam a se identificar conosco de outra forma", finaliza.





Conheça os kits

Kit Vida&Arte

Combinação de ativos de extratos frutais, como pêssego, manga e maracujá, e óleos vegetais e nutritivos que promovem suavidade, hidratação e conforto à pele. As texturas agradáveis e a fragrância envolvente criam um cuidado diário que vai além do básico, despertando os sentidos e elevando o autocuidado a um momento de pausa e reconexão.

Sabonete Líquido 250ml

Esfoliante Corporal 200g

Loção Hidratante Corporal 200g

Óleo Corporal de Banho 120ml

Quanto: R$ 139,90

Kit Viagem Vida&Arte

O kit reúne os principais cuidados da linha Vida&Arte em versões compactas. A fórmula é enriquecida com extratos de pêssego, manga e maracujá, além de óleos vegetais de maracujá, amêndoas, jojoba, algodão e coco, proporcionando maciez, conforto e uma sensação contínua de bem-estar.

Sabonete Líquido 60ml

Hidratante Corporal 60ml

Óleo Corporal de Banho 60ml

Sabonete Artesanal 40g

Quanto: R$ 59,90

Onde comprar

WhatsApp: (85) 99953-3990

Site: vegetaldobrasilonline.com

E nas lojas físicas da Vegetal do Brasil