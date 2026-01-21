Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quarta, 21 de janeiro

21/03 a 20/04
Para o signo de Áries nesta quarta-feira, o céu indica uma oportunidade de fazer frente às adversidades atuais, com um olhar otimista e autoestima em alta. Concentre-se no equilíbrio emocional e na clareza de pensamento.
21/04 a 20/05
Para o signo de Touro, o céu sugere uma quarta-feira propícia para renovar laços de amizade e contar com o apoio de pessoas próximas em desafios pessoais. Sua habilidade de interação pode favorecer a vida social e outros âmbitos.
21/05 a 20/06
Para o signo de Gêmeos, o céu indica um momento favorável para organizar as finanças e colocar as responsabilidades em dia, tanto em casa como no trabalho. Seja sábio nas escolhas para superar problemas financeiros.
21/06 a 22/07
Para o signo de Câncer, o céu indica um aumento na autoconfiança para defender ideias, graças a Lua em sua área espiritual em harmonia com Júpiter. Aproveite para explorar novas abordagens e liberar sua criatividade. Leituras podem elevar o pensamento.
23/07 a 22/08
Para o signo de Leão na quarta-feira, o céu indica possibilidades de superação de conflitos emocionais, ajudando na tomada de decisões. Uma perspectiva consciente pode levar à estabilidade. Trate desafios como aprendizados.
23/08 a 22/09
Para o signo de Virgem, o encontro entre Lua e Júpiter sugere mais estabilidade emocional, confiança e abertura para o convívio coletivo. Problemas complexos podem parecer mais simples.
23/09 a 22/10
Para o signo de Libra, o céu indica eficácia na administração das rotinas, possibilitando a prevenção de problemas no trabalho.
23/10 a 21/11
Para o signo de Escorpião, o céu indica que pode ser um dia produtivo em atividades coletivas. Você pode se sentir mais sociável, o que facilitará a convivência e promoverá união. Ao agir com empatia e solidariedade, há chance de se conectar emocionalmente com as pessoas.
22/11 a 21/12
Para os sagitarianos, a quarta-feira traz um bom momento para cuidar das relações familiares. Há chance de aumentar a união e cumplicidade compartilhando responsabilidades e gerando um ambiente positivo.
22/12 a 20/01
Para o signo de Capricórnio, o céu indica um dia favorável à expressão de ideias e comunicação forte. Pode ser um bom momento para apresentar uma imagem pessoal extrovertida, apoiada por argumentos aguçados e atitude expansiva.
21/01 a 18/02
Para o signo de Aquário, o céu indica um bom momento para otimizar os recursos em prol da melhor administração da vida prática. Há chance de seus investimentos conscientes renderem bons frutos.
19/02 a 20/03
Para o signo de Peixes, o céu indica mais extroversão, o que pode facilitar a dinâmica nos relacionamentos pessoais, e a possibilidade de conciliação de interesses em grupos.
O ANJO
Este Anjo protege as pessoas que ocupam posições de comando. Interfere na coragem e fidelidade. Pessoas sob sua influência terão uma aura natural de paz. Sua sinceridade é refletida através da nobreza e autoridade da sua personalidade e prestígio. Fiel a seu juramento, tem caráter franco, leal e bravo, suscetível às questões de honra.
O SANTO
Santa Inês Cao Kuiying nasceu numa aldeia chinesa. Quando jovem, mudou-se para Xingyi (China) em busca de trabalho. Lá, conheceu uma mulher, também católica, que a acolheu em sua casa. Foi nesse tempo que a jovem Inês se encontrou, pela primeira vez, com o Bispo Bai, que estava de passagem por aquela cidade. Por graça de Deus, a patroa de Inês Cao Kuiying sempre recebia em sua casa a visita de um sacerdote que ministrava para ela o Sacramento da Reconciliação (confissão) e a Eucaristia (celebrava a Santa Missa). Com isso, Inês cultivou com grande esmero a sua própria espiritualidade. O Papa Leão XIII a proclamou bem-aventurada em 27 de maio de 1900, e no dia 1º de outubro de 2000, o Papa João Paulo II a canonizou com mais 120 mártires da China.