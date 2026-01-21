Programe-se: confira agenda cultural desta quarta-feira, 21 de janeiro (21/01)

O Cineteatro São Luiz recebe na noite desta quarta-feira, 21, concerto inteiramente dedicado à cultura geek. Com participação de dois grupos da Universidade Federal do Ceará (UFC), a Camerata de Cordas e a Banda Sinfônica, a apresentação leva ao público trilhas de filmes como "Harry Potter", "Senhor dos Anéis" (foto) e "Piratas do Caribe", da série "Game of Thrones" e dramas coreanos como "Eternal Love.
Maranguapinho
O Theatro José de Alencar (TJA) recebe nesta quarta, 21, e quinta-feira, 22, o espetáculo "Maranguapinho", do curso de Formação Básica de Longa Duração em Dança do Centro Cultural Bom Jardim (CCBJ). A peça foi desenvolvida após intenso processo de criação, pesquisa e escuta do território. A obra destaca a resistência do rio Maranguapinho, lugar de identidade do Grande Bom Jardim.
Show nos cinemas
Em fevereiro, cinemas de Fortaleza exibem o filme-concerto "More Than We Ever Imagined", da banda Twenty One Pilots. A produção registra show feito na Cidade do México em 2025 diante de 65 mil pessoas.
Rock Cordel
A programação do Festival Rock Cordel continua. Ao longo do evento, bandas e cantores diversos se apresentam no Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB). O público confere repertórios autorais e tributos para ressaltar o rock nordestino. Os shows contam com Márcio Muamba, Eron Noise, Siavesh, Cláudio Oliveira, Musavenal, Mess The Cage, Facada, Backdrop Falls, Comodoro e Os Tubarões e Renegados (foto).
Quando: quarta-feira, 21,
a partir das 12h30min
Onde: Teatro do CCBNB (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)
Gratuito; ingressos devem ser retirados antecipadamente na plataforma OutGo
Últimos dias
A exposição "MAM São Paulo na Pinacoteca do Ceará: figura e paisagem, palavra e imagem" fica disponível para visitação até domingo, 25. A mostra celebra parceria que rendeu doação de 87 obras do MAM para o acervo do museu cearense. A curadoria é de Cauê Alves e Gabriela Gotoda.