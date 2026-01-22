Baile da Cabra traz misturas musicais para Estação das Artes

Foto: Divulgação/ Catu Cassio DJ Cabra Guaraná realiza Baile da Cabra em Fortaleza

Conhecido por misturas inusitadas de ritmos e gêneros, o DJ Cabra Guaraná teve seu primeiro contato com o mundo da música por meio da igreja, em sua cidade natal, Taguatinga, no Distrito Federal, na época ainda tratado como hobby. Ele só começou a se dedicar profissionalmente aos 20 anos de idade, quando deixou a comunidade religiosa e decidiu focar na área.

"A mistura musical sempre fez parte de mim", ele conta. Tendo toda sua vivência profissional em bandas de rock, e sem ter propriamente uma formação, o DJ explica que desde a época de bandas já gostava de fazer cruzamentos musicais. Até, de fato, chegar ao formato do Cabra Guaraná, no qual seguiu carreira.

Como programação da Estação Férias, que iniciou em 5 de dezembro e vai até 28 de fevereiro, o "Baile da Cabra" reúne ritmos e promete muita diversão nesta sexta-feira, 23, no Complexo Cultural Estação das Artes, no Centro de Fortaleza. O DJ Cabra Guaraná começa com seu repertório a partir das 20 horas e vai até às 22 horas.

"É sempre maravilhoso tocar em uma nova cidade, tocar para novas pessoas. Também é um desafio à parte, mas é algo que eu gosto muito. Podem esperar o set mais aleatório que vocês já ouviram", comentou o artista em entrevista ao O POVO.

Cabra Guaraná teve seu início como uma banda, mas, após um mês de projeto, o artista conta que ficou sozinho e decidiu iniciar a tocar com samplers e sintetizadores. Aos poucos, ele foi aceitando sua função como DJ, algo que no começo causou relutância.

Sua maior característica - a mistura - surgiu devido a demanda das redes sociais. Durante dois anos, ele conduziu um trabalho com as "mexidas" - como define os mashups com união de músicas diferentes: "Veio da necessidade de gerar engajamento nas redes sociais, antes eu fazia um remix por semana, eu fazia o remix (track) depois gravava o vídeo. Precisei deixar o fluxo de produção mais rápido, foi onde eu comecei a misturar as músicas, já gravando o vídeo e a música".

Hoje, ele explica, está cada vez mais comum esse processo acontecer, talvez puxado pela questão das redes sociais e pela perspectiva de viralizar no TikTok: "Misturar vários estilos dentro da mesma música virou tendência, está na moda. Eu, sinceramente, já fazia isso desde sempre".

Em suas redes sociais, principal canal de distribuição, o DJ Cabra Guaraná se intitula "Arruaceiro dos mashups", em referência aos mexidões que atraem o público para as pistas. No YouTube, onde publica seus remix, conta com quase 10 mil inscritos e mais de 1 milhão de visualizações.

A mistura musical remete a grande festividade que comemoramos no Brasil, o Carnaval. O período em si é conhecido pela mescla de muitos ritmos, sejam os desfiles de escola de samba, blocos de rua, fantasias, confetes serpentinas e brilho, deixando o momento oportuno para a apresentação.

Ainda que goste de curtir o Carnaval e fique ansioso todos os anos, o artista conta que o fluxo de shows e o trabalho, principalmente, aumentam muito no período: "Este ano eu estou focando mais na minha própria festa, o Baile da Cabra, que é onde me sinto mais à vontade. Mas, ao mesmo tempo, dá bastante trabalho".

Com o Baile da Cabra, o DJ vem rodando o País com apresentações. Em janeiro, o evento já esteve em Recife e São Paulo, terá sua aparição em Fortaleza, e em fevereiro segue para Belo Horizonte. Segundo o artista, o baile deve chegar a outros estados.

No sábado, 24, às 18 horas, a Estação das Artes vai receber a discotecagem de Indgri e May comandando o "Brega que Pariu", indo até às 19h50min. O evento terá entrada solidária, com a entrega de 1kg de alimento não perecível, exceto sal, e será liberado a partir da ordem de chegada, com local sujeito a lotação.

Com: DJ Cabra Guaraná

Quando: sexta-feira, 23, a partir das 20h

Onde: Estação das Artes (Rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Quanto: entrada solidária com entrega de 1kg de alimento não perecível (exceto sal). Ordem de chegada e sujeita a lotação

Classificação indicativa: 18 anos