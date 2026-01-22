Samba de rua

O Pré-Carnaval de Fortaleza está com diversas atrações em variados polos. Neste sábado, 24, o Polo do Aterro da Praia de Iracema inicia a programação com o cortejo das baterias de samba. Iniciando às 15 horas, com concentração no encontro das avenidas Barão de Studart e Beira Mar com Sambamor, Camaleões do Vila, Unidos da Cachorra, Baqueta Clube de Ritmistas e Bonde Batuque.
Quando: sábado, 24, a partir das 15 horas
Onde: concentração no encontro das avenidas Beira Mar e Barão de Studart
Mais informações: @carnavaldefortaleza
Gratuito