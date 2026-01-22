Samba de rua

Logo O POVO+
FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 17-01-2026: Pré-carnaval na Beira Mar, com apresentação de escolas de bateria. Na foto, a bateria Baqueta.(Foto: Fernanda Barros/ O Povo) (Foto: FERNANDA BARROS)
Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 17-01-2026: Pré-carnaval na Beira Mar, com apresentação de escolas de bateria. Na foto, a bateria Baqueta.(Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

O Pré-Carnaval de Fortaleza está com diversas atrações em variados polos. Neste sábado, 24, o Polo do Aterro da Praia de Iracema inicia a programação com o cortejo das baterias de samba. Iniciando às 15 horas, com concentração no encontro das avenidas Barão de Studart e Beira Mar com Sambamor, Camaleões do Vila, Unidos da Cachorra, Baqueta Clube de Ritmistas e Bonde Batuque.

Quando: sábado, 24, a partir das 15 horas

Onde: concentração no encontro das avenidas Beira Mar e Barão de Studart

Mais informações: @carnavaldefortaleza

Gratuito

 

