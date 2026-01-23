A nova onda das Bitters

Foto: FCO FONTENELE FORTALEZA, CE, BR - 20.01.26 - Comes e Bebes - Bebidas biter (FCO FONTENELE/OPOVO)

Um homem, em geral branco e trajado de paletó e gravata, chama um garçom e pede um “Manhattan”. Quem consome audiovisual norte-americano já deve ter se deparado com essa cena algumas vezes. Em “Mad Men”, série que se passa nos anos 1960, não há definição melhor para o protagonista Don Draper do que o seu drink-assinatura: Old Fashioned. Exemplos da coquetelaria clássica, essas bebidas têm em comum os bitters.

Do inglês amargo, os bitters funcionam como aromatizantes e, a partir da infusão de especiarias - como raízes, sementes, cascas de frutas e ervas - em álcool de alta graduação ou glicerina, conferem sabores intensos aos coquetéis. É o que explica a bartender e sommelier de chás e cachaças Carolina Martins.

Fernanda Dantas, empresária no ramo da coquetelaria, conta que os bitters surgiram como xaropes medicinais utilizados para ajudar na digestão. No século XIX, os coquetéis temperados com bitter começaram a ser comercializados e se popularizar. “Ao longo dos anos, boticários criaram e venderam bitters como digestivos e tônicos que eram consumidos misturando algumas gotas com água. Peychaud’s foi criado no início do século XIX em Nova Orleans, pelo Sr. Antoine Amedie Peychaud e, alguns dizem, ter sido o primeiro Bitter comercial”, diz Carolina Martins.

“A Angostura nasceu na Venezuela, pelas mãos do médico alemão Johann Gottlieb Benjamin Siegert, em 1824, e o Campari foi lançado oficialmente no ano de 1860 em Milão”, continua a sommelier e sócia do restaurante japonês Kofuku Izakaya, em Fortaleza, sobre o tempero de drinks com notas de canela, cravo e outras especiarias.

Categorizados em potáveis e não potáveis, a Angostura se enquadra no segundo grupo de bitters. “São muito concentrados, normalmente encontrados em pequenos frascos, com graduação alcoólica em torno de 45% e são usadas apenas algumas gotas para adicionar camadas de sabor e complexidade em coquetéis”, explica Carolina Martins.

Entre os bitters potáveis, que podem ser consumidos em coquetéis ou mesmo puros, destacam-se no Brasil Campari, Aperol, Fernet Branca e Cynar. Embora todas tenham amargor marcante, as duas primeiras trazem notas mais cítricas, enquadrando-se também como “orange bitters”. Já Fernet Branca, Jägermeister e Cynar, por exemplo, são do grupo “herbal bitters”, com notas mentoladas e herbais, sendo o último feito à base de ervas e alcachofras.

Entre os coquetéis mais pedidos, Carolina Martins e Fernanda Dantas destacam Fitzgerald, Aperol Spritz, Negroni e Old Fashioned. “São bem populares por serem mais refrescantes e vão bem com vários pratos da culinária regional e internacional”, afirma Martins sobre as duas primeiras. Já Dantas aponta Negroni e Fitzgerald como “queridinhos nas baladas, festas e casamentos”.



De clássico a pop no Brasil

Resultado de um cruzamento entre cultura da coquetelaria artesanal, drinks coloridos - e, por isso, “instagramáveis” - e redução do consumo de álcool entre mais jovens, as bebidas bitter e seus coquetéis tornaram-se tendência. O Grupo Campari, por exemplo, não divulgou números de vendas, mas disse que “tem observado um crescimento de dois dígitos na categoria de bitters e aperitivos nos últimos anos”.

Entre 2023 e 2023, o Centro de Informações sobre Saúde e Álcool (Cisa) identificou um aumento de 55% para 64% de brasileiros que se declaram abstêmios, isto é, que não consomem bebida alcoólica. O panorama também mostrou que, em 2025, os brasileiros que bebem uma vez por semana ou a cada 15 dias saiu de 20% para 14%. Utilizados em pequenas quantidades em coquetéis, os bitters agradam ao público que busca ingerir menos álcool.

Para a empresa, a receita secreta do Campari, feito à base de ervas aromáticas, especiarias e frutas, as notas intensas de laranja, herbais e amadeirada conferem ao seu sabor uma versatilidade que, no Brasil, permite adaptação “a diversas ocasiões e misturas, incluindo o clássico Campari com tônica ou suco de laranja, que são amplamente consumidos”.

Conforme Fernanda Dantas, diretora da empresa de coquetelaria para eventos Coktelitas, o Brasil já produz bitters feitos com botânicos nacionais como cambuci, priprioca, cumaru, cacau e casca de jabuticaba. E, mesmo com os bitters importados, os brasileiros dão um jeito de imprimir as identidades e cultura do País.

Macunaíma - uma combinação de cachaça, suco de limão, xarope de açúcar e Fernet-Branca - e Rabo de Galo, com cachaça, Cynar, vermute e limão, são drinks brasileiros que levam bitters nos ingredientes. Consumir Negroni com um toque de cachaça ou de café, misturar Campari com suco de laranja ou beber caipirinha com Angostura são também formas brasileiras de consumir as bebidas bitter.

Fernanda Dantas também observa o aumento de pedidos dos coquetéis Aperol Spritz, Negroni, Fitzgerald e Old Fashioned nas festas e casamentos. Em relação aos sólidos, ela indica tábua de frios, bruschettas, azeitonas, frutos do mar, casquinha de siri ou caranguejo, queijos salgados e torresmo para harmonizar com os coquetéis que levam bitter.



