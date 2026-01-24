Confira a programação deste sábado, 24 de janeiro

Foto: Smith/Divulgação Vanessa A Cantora

A programação do Ciclo Carnavalesco de Fortaleza continua neste sábado, 24. Ao longo das 12 regionais da Capital, o público confere diferentes shows. Um dos polos é o Mercado dos Pinhões, cuja programação se inicia às 17 horas, com Maria Tavares. Às 18h20min, Dujambu comanda a festa. O Bloco Baba de Camelo entra às 19h40min e Vanessa A Cantora finaliza a noite.

Quando: sábado, 24, a partir das 17 horas

sábado, 24, a partir das 17 horas Onde: Mercado dos Pinhões (Praça Visconde de Pelotas, s/n - Centro)

Mercado dos Pinhões (Praça Visconde de Pelotas, s/n - Centro) Gratuito





MOSTRA COLETIVA

É aberta na Galeria do Centro Cultural Bom Jardim a exposição "A Primeira Galeria do Mundo". A mostra reúne mais de 15 artistas e coletivos trans, travestis e não-binários de diferentes regiões do Brasil. A exposição tem curadoria de Bárbara Banida e Sy Gomes e propõe um encontro entre arte contemporânea, fabulação, memória da infância e imaginação como tecnologia de sobrevivência.

Quando: sábado, 24, às 16 horas

sábado, 24, às 16 horas Onde: Centro Cultural Bom Jardim (rua 3 Corações, 400 - Granja Lisboa)

Centro Cultural Bom Jardim (rua 3 Corações, 400 - Granja Lisboa) Gratuito





Tributo

O Vibe 085 Pub promove noite de tributo a duas das maiores bandas do rock alternativo e nu-metal. O grupo Papercut homenageia Linkin Park e System Of a Down, com repertório que passeia pelos principais clássicos das duas bandas, como "In The End", "Numb", "One Step Closer" e "What I've Done", do Linkin Park; e "Toxicity", "Chop Suey" e "B.Y.O.B", do System Of a Down.

Quando: sábado, 24, a partir das 22h30min

sábado, 24, a partir das 22h30min Onde: Vibe 085 Pub (Avenida Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema)

Vibe 085 Pub (Avenida Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 35; vendas no Sympla



Festival de Rock

Chega ao fim neste sábado, 24, o festival Rock Cordel. Desde 14 de janeiro, o evento gratuito promove apresentações de bandas de rock nordestinas no teatro do Banco do Nordeste Cultural (antigo CCBNB). Hoje, a programação conta com shows de nomes como Fourkaos, Storm Projekt, Power Up (com tributo ao AC/DC), Anderson Camello, The Boys, 7Nòs e Papangu.

Quando: sábado, 24, a partir das 16h30min

sábado, 24, a partir das 16h30min Onde: Banco do Nordeste Cultural (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)

Banco do Nordeste Cultural (rua Conde d'Eu, 560 - Centro) Gratuito; ingressos na plataforma OutGo



Manas

Como parte da programação da 12ª Mostra Retroexpectativa, o Cinema do Dragão exibe "Manas", longa dirigido por Marianna Brennand. Na trama, uma jovem que vive na Ilha do Marajó (PA) entende que o futuro não lhe reserva opções. Encurralada pela resignação da mãe, ela decide confrontar a engrenagem violenta. Após a sessão há bate-papo com a atriz Fátima Macedo.