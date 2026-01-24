Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sábado, 24 de janeiro

ÁRIES

No sábado, o signo de Áries pode enfrentar pressão no trabalho e queda de produtividade, sugerindo a busca por atividades prazerosas e que destacam seus talentos.

TOURO

No sábado, o signo de Touro pode sentir suas inseguranças emergindo, dificultando as tomadas de decisões. O céu indica que é um bom momento para buscar serenidade, avaliar opções e contar com o apoio de pessoas próximas.

GÊMEOS

Para o signo de Gêmeos, o céu indica que a vida social e as ações conjuntas possam ter alguns desafios hoje devido aos acontecimentos emocionais. Desenvolva sua inteligência emocional e seja criterioso ao compartilhar sua vida.

CÂNCER

Para o signo de Câncer, o céu indica que este sábado pode ter desafios na área profissional. Cuidado com o excesso de responsabilidades e procure inserir momentos de prazer na rotina para evitar o estresse.

LEÃO

Para o signo de Leão neste sábado, o céu indica atenção à sua vitalidade. Pode ser um bom momento para não desafiar seus limites e se dedicar ao cuidado do seu bem-estar físico e mental.

VIRGEM

Para o signo de Virgem, o sábado aponta desafios relacionados à tolerância no meio social, especialmente quando conflitos de interesse surgem diante da tensão lunar com Júpiter. A área privada pode ser abalada por comportamentos invasivos, por isso, é válido dar atenção ao isolamento e a contatos mais criteriosos.

LIBRA

Para o signo de Libra, o céu indica que pode haver desafios na área de relacionamentos hoje. É indicado se dedicar ao diálogo pacífico e à diplomacia para construir acordos.

ESCORPIÃO

No sábado, o céu indica tensões na convivência diária para o signo de Escorpião. Busque lidar com as informações com zelo e diplomacia. Concentre-se em atividades que exijam autonomia, usando sua inteligência e criatividade.

SAGITÁRIO

Para o signo de Sagitário, o céu indica cautela nas despesas com diversão no sábado. A harmonia entre Lua, Mercúrio e Vênus sugere momentos de prazer sem estourar o orçamento.

CAPRICÓRNIO

Para o signo de Capricórnio, o céu indica maior cautela e zelo com a família, proporcionando um lar harmonioso e sensível às necessidades de todos. Alivie os desafios sem pressa para evitar ações impensadas.

AQUÁRIO

Para o signo de Aquário neste sábado, o céu indica que a área de comunicação pode tensionar com o cotidiano. Há a necessidade de discrição e diplomacia nos relacionamentos. Evitar se expor demais pode ser uma boa estratégia. Esteja perto de pessoas de confiança.

PEIXES

Para o signo de Peixes, o dia pode trazer um desafio em relação à área financeira e a de amizades. O céu sugere evitar misturas nesse aspecto para preservá-los. Dedique-se a atividades prazerosas relacionadas às suas vocações.





o anjo Leuviah

Quem nasce sob esta influência é amável, jovial, modesto em suas palavras e simples em sua maneira de ser. Suportará todas as adversidades com paciência e resignação, pois sabe que isto é uma forma de evolução material e espiritual. Extremamente curioso, estará sempre disposto a aprender e passar cada experiência realizada. Terá refinamento cultural e amará a música, a poesia e as artes em geral.

O SANTO São Francisco de Sales

Este santo nasceu no Castelo de Sales em 1567. Sua mãe, uma condessa, buscou formá-lo muito bem com os padres da Companhia de Jesus, onde, dentre muitas disciplinas, também aprendeu várias línguas. Muito cedo, fez um voto de viver a castidade e buscar sempre a vontade do Senhor. Certa ocasião, atacado pela tentação de desconfiar da misericórdia do Senhor, ele buscou a resposta dessa dúvida com o auxílio de Nossa Senhora e, assim, a desconfiança foi dissipada. Estudou Direito em Pádua, mas, contrariando familiares, quis ser padre. Doutor da Igreja, é fundador da Ordem da Visitação, titular e patrono da família salesiana. Também é patrono dos escritores e dos jornalistas, devido ao estilo e conteúdo dos seus escritos.