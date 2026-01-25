Amor e liberdade: como a liquidez reescreveu os afetos

Foto: Kasia Popova/ADOBESTOCK CAPA - NAO MONOGAMIA_02

O conceito de amor, sempre presente ao longo da existência humana, está passando por transformações profundas que refletem a subjetividade dos tempos atuais. Se, em épocas passadas, o relacionamento amoroso seguia uma "regra" previsível — pedir em namoro, casar, ter filhos e permanecer juntos até a morte —, hoje, já não é mais possível ditar um "passo a passo", pois cada pessoa e cada casal criam as próprias regras.

Longe da rigidez do namoro e do casamento tradicionais, um novo vocabulário afetivo-social surge para dar nome ao que surge nos corações entre o compromisso e a indiferença.

Termos como "situationship", "ficante" e até "conversante" passaram de meros jargões da Geração Z, a sintomas de um tempo marcado pela liquidez, pelo individualismo e por uma nova busca por segurança em um mundo cada vez mais incerto.

O movimento que, para alguns, é uma revolução nos relacionamentos, foi acelerado pela tecnologia e pela emergência de uma característica crucial da pós-modernidade: a ética individualista, conforme destaca Aline Lira, professora do curso de Psicologia da Universidade de Fortaleza (Unifor).

Nessa nova ética, o indivíduo adquire valor central na busca por realizações íntimas e prazerosas, com ênfase na liberdade de escolha e na possibilidade de viver sem depender do outro. Aline observa que vivemos uma transição do "amor romântico" para o "amor líquido".

O amor romântico, idealizado, de atração emocional e de almas gêmeas "para a vida toda", colide com o conceito de amor líquido, criado pelo filósofo polonês Zygmunt Bauman (1925-2017), que define relações como superficiais e frágeis.

A psicanalista Regina Navarro Lins concorda que a "era do amor líquido" já é um fato, e aponta para um caminho que exige mais atenção. Isso porque, segundo ela, o enraizamento da noção clássica de amor pode levar a frustrações e quebra de expectativas.

Ela critica os ideais românticos, em especial a idealização e a crença de que "os dois se transformam num só" e a "mentira terrível" de que quem ama não deseja mais ninguém sexualmente.

Assim, quem está entrando agora nesse universo dos relacionamentos sente-se um pouco perdido. Apesar das crenças clássicas e enraizadas, há cada vez menos espaço e tempo para seguir essa cartilha do romance.

Mas com a necessidade humana por laços, afeto e certezas, a equação fica cada vez mais difícil de equilibrar.

Especialmente entre os mais jovens, a busca pela realização pessoal e independência transformou as prioridades.

A professora Aline Lira relata que é raro um jovem na casa dos 20 anos ter como prioridade casar e ter filhos. A maioria está buscando primeiro a independência financeira, tornando o relacionamento, muitas vezes, somente um detalhe.

Isso cria uma dicotomia: há aqueles que procuram o amor de suas vidas e aqueles que não o querem. E a tecnologia, embora tenha contribuído para a fluidez das relações, também trouxe complexidade.

O "conversante" exemplifica essa tendência, sendo a relação que se dá unicamente via redes sociais com conversas, curtidas e stalks, ganhando status de relacionamento virtual, mas não exigindo presença física.

Já o "situationship" é a relação sem compromisso com o futuro, uma parceria muitas vezes unilateral, onde uma pessoa nutre sentimentos mais complexos e profundos do que a outra, mas que se recusa a ser formalizada, sustentada pela máxima "pega, mas não se apega".

Aline analisa, ainda, que a abundância de relacionamentos possíveis no novo contexto pode gerar escassez devido ao imediatismo e às exigências da contemporaneidade.

A procura incessante pelo amor constrói expectativas inalcançáveis e uma busca por controle, resultando em frustrações e desencontros.

Em outra análise, as novas configurações familiares também refletem essa mudança na leitura do que é o amor, a família e o mundo.





Toda forma de amor

O modelo tradicional de relacionamento, calcado no controle, possessividade e desrespeito pela individualidade, não oferece mais respostas satisfatórias.

Regina Navarro Lins defende que, para uma relação funcionar, é crucial o "total respeito ao outro", incluindo liberdade para ter amigos e programas independentes.

A psicanalista sugere que, em vez de se preocupar com a infidelidade, os indivíduos devem se perguntar: "Me sinto amado? Me sinto desejado?"

Se a resposta for afirmativa para ambas as perguntas, Regina sugere aceitar que nem tudo está sob o nosso controle.

"O que o outro faz quando não está comigo não me diz respeito, porque o controle do parceiro é, no final, uma ingenuidade, já que ninguém controla ninguém", afirma.

A mudança de mentalidade é lenta e gradual, mas está se abrindo um espaço para que cada um escolha sua forma de viver.

No passado, a mulher que não casasse ficava para "titia", enfrentando dificuldades sociais e econômicas. A esperança, expressa por Regina Navarro Lins, é que as pessoas desenvolvam a capacidade de ficar bem sozinhas, com amigos e projetos, libertando-se da necessidade de um par amoroso fixo.

No fim, a ideia é que os relacionamentos sejam escolhas espontâneas e adaptáveis, com uma comunicação clara e respeito mútuo.





O véu da monogamia ea prisão do ciúme

Apesar da busca por liberdade, o modelo tradicional da monogamia ainda gera intensos conflitos.

Regina Navarro Lins relata que um dos problemas mais comuns em seu consultório nos últimos seis anos é o desespero de um dos parceiros quando o outro propõe "abrir a relação".

Ela vê a questão da liberdade como o principal ponto de discordância no casal médio.

O amor romântico, que pavimentou o caminho para a monogamia compulsória, também popularizou o ciúme como o "tempero da relação".

Esse desejo por controle e a pressão para conformidade moral foram historicamente evidentes em ambientes onde a imagem social era supervalorizada, como, por exemplo, na indústria do entretenimento.

Nesse contexto, a união por conveniência entre um homem e uma mulher, em que um ou ambos são homossexuais, apareceu como a melhor opção para acobertar a vida íntima e manter uma fachada socialmente aceitável.

A prática chamada de "casamento lavanda" foi imposta a celebridades por produtores e agentes desde a década de 1920, visando a garantir prestígio e questões econômicas por meio de "cláusulas de conduta moral" nos contratos.

A relevância desse arranjo como estratégia de sobrevivência em face do conservadorismo é amplamente explorada na cultura popular.

O best-seller "Os Sete Maridos de Evelyn Hugoé", da escritora Taylor Jenkins Reid, é um exemplo contemporâneo que explora complexidade e os conflitos íntimos gerados por essa fachada compulsória na indústria do entretenimento.





Quando o amorencontra a busca por liberdade

Hoje, a diversidade de modelos inclui relacionamentos poligâmicos e poliamorosos, além do reconhecimento legal do casamento entre pessoas do mesmo sexo, famílias monoparentais, além de casais vivendo em casas separadas, só para citar alguns modelos.

Em um meio-termo, há, por exemplo, a Neo Monogamia, onde o casal escolhe uma relação em grande parte monogâmica, mas define previamente regras para encontros fora do relacionamento, com momentos de flexibilidade acordados.

Já o DADT (Don't ask, don't tell), que significa "Não pergunte, não conte", é uma estratégia que aceita outros afetos, mas veda a conversa sobre o assunto, mantendo a vida monogâmica entre quatro paredes e a vida livre fora de casa, na crença de que "o que os olhos não veem, o coração não sente".

A psicanalista Regina Navarro Lins aponta a crescente busca por relações múltiplas, como poliamor e relações livres, indicando que a exigência de exclusividade, característica básica do amor romântico, está saindo de cena.

A busca pela liberdade individual impulsiona novos modelos, a pressão socioeconômica global, por outro lado, leva à desistência dos modelos tradicionais.

No Brasil, a Geração Z tem adotado a agamia, um conceito que denota o desinteresse de um indivíduo em firmar um relacionamento romântico e, frequentemente, em ter filhos.

Heloisa Buarque de Almeida, professora do Departamento de Antropologia da Universidade de São Paulo (USP), diferencia a agamia do simples estado de solteiro pelo fato de o agâmico estar dizendo: "Escolho estar solteiro".

A antropóloga também aponta uma causa de vanguarda para a decisão de não ter filhos: a preocupação com a preservação do planeta, a sustentabilidade e o aquecimento global.

O fenômeno da desistência é ainda mais acentuado em países asiáticos. Na Coreia do Sul, o neologismo "Geração Sampo" (três desistências) refere-se aos jovens que desistem de namorar, casar e ter filhos devido a problemas econômicos e pressões sociais, como o alto custo de vida, dívidas estudantis e escassez de moradia acessível.

Uma reportagem de 2011 da agência de notícias sul-coreana Kyunghyang Shinmun, que popularizou o termo Sampo, argumentou que o fardo de constituir família era muito alto na Coreia do Sul, levando à desintegração da estrutura familiar tradicional.

A reportagem aponta, também, que o poder econômico e o emprego são mais priorizados na escolha de um cônjuge do que a personalidade.

Assim, estar solteiro se tornou, de certa forma, um problema maior do que o desemprego, não por falta de encontrar a pessoa certa, mas por falta de poder econômico para casar.

O movimento da desistência coreana se estende a categorias mais extremas, como a "Opo sedae" (cinco desistências, que adiciona emprego e casa própria) e a "Wanpo sedae" (desistência total, incluindo a vida).

E fenômenos semelhantes são observados em outros lugares. Nos Estados Unidos, a "Geração Bumerangue" adia o casamento devido a dificuldades econômicas e altas taxas de desemprego.

Já no Japão, a "Geração Satori" não está interessada em itens de luxo ou carreiras de sucesso, enquanto na China, há o fenômeno "Tang ping", que descreve a juventude que se nega a suportar pressões sociais e suprime toodos os seus desejos.



