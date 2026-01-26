Confira a programação desta segunda-feira, 26 de janeiro

O Canal Brasil exibe nesta segunda-feira, 26, programação especial da faixa Negritudes, com obras que atravessam diferentes períodos do audiovisual brasileiro. Um dos destaques é a estreia do longa-metragem "O Deserto de Akin", que acompanha a trajetória de Akin, um médico cubano que chega ao Brasil em 2018 por meio do programa Mais Médicos. Com o encerramento da cooperação entre Brasil e Cuba, os profissionais estrangeiros são obrigados a deixar o País e Akin precisa tomar uma importante decisão: retornar a Cuba ou permanecer no Brasil, mesmo impedido de exercer a Medicina.
Patinação no Gelo
Foi estendido ao público o acesso à atração Iguatemi Ice Park, no shopping Iguatemi Bosque. Com mais de 300 metros quadrados, a pista de patinação convida crianças, jovens e adultos a deslizarem pelo gelo. A pista vale para público a partir de 5 anos. Para crianças entre 2 e 4 anos, há um trenó guiado pelos monitores da atração. Para patinar, é preciso levar um par de meias.
Inscrições
Estão abertas as inscrições para a "Oficina de Dramaturgia: Cenas e Anti-Cenas", conduzida pelo dramaturgo português Jorge Louraço Figueira na escola Porto Iracema das Artes. A atividade propõe uma experiência de criação dramatúrgica a partir da elaboração de "anti-cenas". No método, os participantes escolhem assuntos específicos ou situações como ponto de partida para criar uma cena e, em seguida, precisam desenvolvê-la usando elementos contrários aos presentes nos esboços iniciais.