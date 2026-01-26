Confira a programação desta segunda-feira, 26 de janeiro

Foto: Retrato Filmes/Divulgação "O Deserto de Akin" acompanha a trajetória de Akin, um médico cubano que chega ao Brasil em 2018 por meio do programa Mais Médicos

O Canal Brasil exibe nesta segunda-feira, 26, programação especial da faixa Negritudes, com obras que atravessam diferentes períodos do audiovisual brasileiro. Um dos destaques é a estreia do longa-metragem "O Deserto de Akin", que acompanha a trajetória de Akin, um médico cubano que chega ao Brasil em 2018 por meio do programa Mais Médicos. Com o encerramento da cooperação entre Brasil e Cuba, os profissionais estrangeiros são obrigados a deixar o País e Akin precisa tomar uma importante decisão: retornar a Cuba ou permanecer no Brasil, mesmo impedido de exercer a Medicina.

Quando: segunda-feira, 26, a partir das 20 horas

segunda-feira, 26, a partir das 20 horas Onde: Canal Brasil





Patinação no Gelo

Foi estendido ao público o acesso à atração Iguatemi Ice Park, no shopping Iguatemi Bosque. Com mais de 300 metros quadrados, a pista de patinação convida crianças, jovens e adultos a deslizarem pelo gelo. A pista vale para público a partir de 5 anos. Para crianças entre 2 e 4 anos, há um trenó guiado pelos monitores da atração. Para patinar, é preciso levar um par de meias.

Quando: segunda-feira a sábado, das 10h às 22 horas; domingo, das 11h às 21 horas

segunda-feira a sábado, das 10h às 22 horas; domingo, das 11h às 21 horas Onde: Iguatemi Bosque (av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz)

Iguatemi Bosque (av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz) Quanto: R$ 80 (uma hora) e R$ 65 (30 minutos); R$ 40 (trenó para crianças de 2 a 4 anos); R$ 15 (par de meias personalizadas); vendas no Sympla





Inscrições

Estão abertas as inscrições para a "Oficina de Dramaturgia: Cenas e Anti-Cenas", conduzida pelo dramaturgo português Jorge Louraço Figueira na escola Porto Iracema das Artes. A atividade propõe uma experiência de criação dramatúrgica a partir da elaboração de "anti-cenas". No método, os participantes escolhem assuntos específicos ou situações como ponto de partida para criar uma cena e, em seguida, precisam desenvolvê-la usando elementos contrários aos presentes nos esboços iniciais.

Quando: inscrições até 1º de fevereiro; oficina entre 9 e 12 de fevereiro às 18h30min

inscrições até 1º de fevereiro; oficina entre 9 e 12 de fevereiro às 18h30min Onde: Porto Iracema das Artes (rua Dragão do Mar, 160 - Praia de Iracema)

Porto Iracema das Artes (rua Dragão do Mar, 160 - Praia de Iracema) Inscrições: portoiracemadasartes.org.br

portoiracemadasartes.org.br Gratuito



