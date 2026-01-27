Horóscopo: veja previsão dos signos para esta terça, 27 de janeiro

Áries 21/03 a 20/04 Para o signo de Áries, o céu indica um dia produtivo, com chances de melhorar seu rendimento. Evite disputas desnecessárias e mantenha uma postura ética. Ousar e pensar diferente pode ser um bom caminho.

Touro 21/04 a 20/05 Para o signo de Touro, o céu indica um dia de autoconfiança e liderança, aumentando as chances de novas oportunidades e expansão de interesses.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Para o signo de Gêmeos, o céu sugere um dia de imenso movimento graças a Lua e Urano, podendo incentivar decisões ousadas. Porém, tenha calma para não saltar etapas importantes.

Câncer 21/06 a 22/07 Para o signo de Câncer, na terça-feira, a união e a colaboração ganham destaque entre os amigos e parceiros, já que o céu indica força no senso de comunidade com o encontro de Lua e Urano. A dica é alinhar seu ritmo ao das outras pessoas sem pressionar.

Leão 23/07 a 22/08 Para o signo de Leão, o céu indica uma alta disposição para o trabalho nesta terça-feira, graças à interação entre Lua e Urano e às conexões da Lua com Sol, Mercúrio e Marte. Isso favorece o cumprimento de objetivos e a parceria com outros talentos. Ouça mais e esteja aberto a novas ideias.

Virgem 23/08 a 22/09 Para o signo de Virgem, o céu indica que pode ser um bom momento para ir em busca de novas oportunidades que permitam o crescimento pessoal e profissional.

Libra 23/09 a 22/10 Para o signo de Libra, o céu indica um dia de fortalecimento interior, com possibilidade de canalização de esforços para metas pessoais e oportunidade para trilhar caminhos mais arriscados. Há chance de instintos aflorarem, podendo levar a um maior protagonismo nas situações.

Escorpião 23/10 a 21/11 A Terça-feira promete para o signo de Escorpião: os encontros de Lua e Urano, Sol, Mercúrio e Marte indicam aumento de autoconfiança e maior habilidade para negociar e formar parcerias. Evite conflitos, demonstrando empatia.

Sagitário 22/11 a 21/12 Para o signo de Sagitário, a terça-feira sinaliza a chance de agir de forma inovadora e ágil na rotina. As conexões entre Lua, Sol, Mercúrio e Marte sugerem versatilidade para encarar vários desafios.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Para o signo de Capricórnio, o céu sugere vivências intensas na terça-feira, com chances de revigoramento e confiança. Convívio dinâmico na sua rede de contatos é promissor, mas fique de olho nos gastos.

Aquário 21/01 a 18/02 O céu indica que o signo de Aquário pode sentir-se estimulado a energizar suas rotinas e a considerar atividades que promovam bem-estar físico e mental, como exercícios. Há chance de lidar com responsabilidades de maneira agradável, envolvendo ativamente as pessoas ao redor.