'O Agente Secreto' recebe duas indicações ao Bafta 2026

Foto: VICTOR JUCA/DiVULGAÇÃO O filme "O Agente Secreto" é estrelado por Wagner Moura

O filme brasileiro "O Agente Secreto" recebeu duas indicações ao Bafta, a premiação britânica do cinema, que entregará suas estatuetas em 22 de fevereiro.

O longa-metragem dirigido por Kleber Mendonça Filho disputa os prêmios nas categorias de melhor filme em língua não inglesa e roteiro original. Na semana passada, "O Agente Secreto" recebeu quatro indicações ao Oscar (Melhor Filme, Filme Internacional, Melhor Ator para Wagner Moura e Direção de Elenco).

Os filmes americanos "Uma Batalha Após a Outra" e "Pecadores" receberam o maior número de indicações ao Bafta.

O primeiro, dirigido por Paul Thomas Anderson e que aborda os excessos extremistas nos Estados Unidos, lidera a disputa com 14 indicações.

Por sua vez, "Pecadores", de Ryan Coogler, um filme que mistura gêneros e aborda o segregacionismo dos anos 1930 nos Estados Unidos, foi indicado em 13 categorias.

"Hamnet" e "Marty Supreme" receberam 11 indicações cada.

A lista de candidatos ao Bafta é muito similar a do Oscar, na qual "Pecadores" recebeu 16 indicações (recorde histórico) e "Uma Batalha Após a Outra", 13.