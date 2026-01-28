Logo O POVO+
Vida & Arte

Pré-Carnaval em Fortaleza: confira programação deste fim de semana

Em tom carnavalesco desde o início de janeiro, Fortaleza está prestes a entrar no período oficial de Carnaval; confira agenda da folia
Foto: Maria haydee/Divulgação BaianaSystem faz show no sábado, 31, no Aterrinho da Praia de Iracema

Em clima de festa desde a primeira semana de 2026, Fortaleza está entrando no fim das programações de Pré-Carnaval.

Entre blocos e grandes atrações, como BaianaSystem, Fundo de Quintal, Djonga, Olodum e Jorge Aragão, o Carnaval tem 25 polos espalhados pela Cidade. O aplicativo Farol pode ajudar os foliões a ficarem informados sobre as programações e a nortear a decisão de qual ponto de Fortaleza desejam celebrar a festa que toma as ruas e praças da capital cearense.

LEIA TAMBÉM | Carnaval 2026: O Cheiro do Queijo, Léo Suricate e Mumutante são convidados para show de BaianaSystem

O Vida&Arte separou as principais atrações deste fim de semana na agenda carnavalesca espalhada por Fortaleza, com destaque para o Aterrinho da Praia de Iracema, o Mercado dos Pinhões e a avenida Domingos Olímpio, que recebem os principais shows do período.

 

Sexta-feira, 30

Mercado dos Pinhões

  • O que: Bloco Luxo da Aldeia
  • Quando: às 19 horas
  • Onde: Praça Visconde de Pelotas, s/n - Centro
  • Gratuito

Praça dos Leões

  • O que: Bell Marens, Afoxé Acabaca e Calé Alencar
  • Quando: a partir das 18 horas
  • Onde: Praça General Tibúrcio, s/n - Centro
  • Gratuito

Mercado da Aerolândia

  • O que: Artugo, Aline Jordão e Karol do Axé
  • Quando: às 18 horas
  • Onde: BR 116, 5431 - Aerolândia
  • Gratuito

Centro Cultural Belchior

  • O que: Bloco A Turma do Mamão e Bloco Iracema Bode Beat
  • Quando: às 18 horas
  • Onde: Rua dos Pacajús, 123, na Praia de Iracema
  • Gratuito

 

Sábado, 31

Bar da Mocinha

  • O que: Bloco Num Ispaia Senão Ienche
  • Quando: às 18 horas
  • Onde: Rua Padre Climério, 140 - Meireles
  • Gratuito

Mercado dos Pinhões

  • O que: DJ Adrian Brasil, Bloco da Vaca de Um Sapato Só, Cantoira Vits e Superbanda
  • Quando: a partir das 17 horas
  • Onde: Praça Visconde de, Praça Pelotas, s/n - Centro
  • Gratuito

Praça dos Leões

  • O que: Concentra Mas Não Sai
  • Quando: às 18 horas
  • Onde: Praça General Tibúrcio, s/n - Centro
  • Gratuito

Aterro da Praia de Iracema

  • O que: blocos Sambamor, Bonde Batuque, Camaleões do Vila, Unidos da Cachorra e Baqueta Clube dos Ritmistas
  • Quando: a partir das 15 horas
  • Gratuito

Aterrinho da Praia de Iracema

  • O que: Banda Prabalá, DJ Nayma, O Kannalha, BaianaSystem e Baqueta Clube de Ritmistas
  • Quando: a partir das 17 horas
  • Gratuito

Praça da Gentilândia

  • O que: DJ Gomes Smith, Lia Maia e Misto Quente, Bloco Frevo Mulher
  • Quando: a partir das 17 horas
  • Onde: av. Treze de Maio, s/n - Benfica,
  • Gratuito

RioMar Kennedy

  • O que: Os Transacionais, Carnabrega - Alexandre e os Almeidas e DJ Fixter
  • Quando: a partir das 16 horas
  • Onde: av. Sargento Hermínio, 3100 - Pres. Kennedy
  • Gratuito

Complexo Esportivo Bom Jardim

  • O que: Giordano, Bloco do Zé Almir e Dedim Gouveia Jr.
  • Quando: a partir das 18h20min
  • Onde: Rua Guararema, 1731-1819 - Granja Lisboa
  • Gratuito

Praça Henrique Jorge

  • O que: Banda No Lance, Forró Dose Dupla e Banda Alta Tensão
  • Quando: a partir das 18h20min
  • Onde: av. Senador Fernandes Távora, s/n - Henrique Jorge
  • Gratuito

 

Domingo, 1º de fevereiro

Benfica

  • O que: Izzy Lab, Banda Brasilis, Lidia Maria e o Bloco do Prazer e banda Pira
  • Quando: a partir das 13 horas
  • Gratuito

Estação das Artes

  • O que: DJ Estácio Facó e Iracema Bode Beat
  • Quando: a partir das 10 horas
  • Onde: rua Dr. João Moreira, 540 - Centro
  • Gratuito

Raimundo do Queijo

  • O que: Farra na Jangada, bloco Eu Quero Muito Mais, Samba do Zé e Ítalo Cortez
  • Quando: a partir das 10 horas
  • Onde: Rua General Bezerril, 151 - Centro
  • Gratuito

 

