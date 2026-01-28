Pré-Carnaval em Fortaleza: confira programação deste fim de semana

Em clima de festa desde a primeira semana de 2026, Fortaleza está entrando no fim das programações de Pré-Carnaval.
Entre blocos e grandes atrações, como BaianaSystem, Fundo de Quintal, Djonga, Olodum e Jorge Aragão, o Carnaval tem 25 polos espalhados pela Cidade. O aplicativo Farol pode ajudar os foliões a ficarem informados sobre as programações e a nortear a decisão de qual ponto de Fortaleza desejam celebrar a festa que toma as ruas e praças da capital cearense.
O Vida&Arte separou as principais atrações deste fim de semana na agenda carnavalesca espalhada por Fortaleza, com destaque para o Aterrinho da Praia de Iracema, o Mercado dos Pinhões e a avenida Domingos Olímpio, que recebem os principais shows do período.
Sexta-feira, 30
Mercado dos Pinhões
O que: Bloco Luxo da Aldeia
Quando: às 19 horas
Onde: Praça Visconde de Pelotas, s/n - Centro
Gratuito
Praça dos Leões
O que: Bell Marens, Afoxé Acabaca e Calé Alencar
Quando: a partir das 18 horas
Onde: Praça General Tibúrcio, s/n - Centro
Gratuito
Mercado da Aerolândia
O que: Artugo, Aline Jordão e Karol do Axé
Quando: às 18 horas
Onde: BR 116, 5431 - Aerolândia
Gratuito
Centro Cultural Belchior
O que: Bloco A Turma do Mamão e Bloco Iracema Bode Beat
Quando: às 18 horas
Onde: Rua dos Pacajús, 123, na Praia de Iracema
Gratuito
Sábado, 31
Bar da Mocinha
O que: Bloco Num Ispaia Senão Ienche
Quando: às 18 horas
Onde: Rua Padre Climério, 140 - Meireles
Gratuito
Mercado dos Pinhões
O que: DJ Adrian Brasil, Bloco da Vaca de Um Sapato Só, Cantoira Vits e Superbanda
Quando: a partir das 17 horas
Onde: Praça Visconde de, Praça Pelotas, s/n - Centro
Gratuito
Praça dos Leões
O que: Concentra Mas Não Sai
Quando: às 18 horas
Onde: Praça General Tibúrcio, s/n - Centro
Gratuito
Aterro da Praia de Iracema
O que: blocos Sambamor, Bonde Batuque, Camaleões do Vila, Unidos da Cachorra e Baqueta Clube dos Ritmistas
Quando: a partir das 15 horas
Gratuito
Aterrinho da Praia de Iracema
O que: Banda Prabalá, DJ Nayma, O Kannalha, BaianaSystem e Baqueta Clube de Ritmistas
Quando: a partir das 17 horas
Gratuito
Praça da Gentilândia
O que: DJ Gomes Smith, Lia Maia e Misto Quente, Bloco Frevo Mulher
Quando: a partir das 17 horas
Onde: av. Treze de Maio, s/n - Benfica,
Gratuito
RioMar Kennedy
O que: Os Transacionais, Carnabrega - Alexandre e os Almeidas e DJ Fixter
Quando: a partir das 16 horas
Onde: av. Sargento Hermínio, 3100 - Pres. Kennedy
Gratuito
Complexo Esportivo Bom Jardim
O que: Giordano, Bloco do Zé Almir e Dedim Gouveia Jr.
Quando: a partir das 18h20min
Onde: Rua Guararema, 1731-1819 - Granja Lisboa
Gratuito
Praça Henrique Jorge
O que: Banda No Lance, Forró Dose Dupla e Banda Alta Tensão
Quando: a partir das 18h20min
Onde: av. Senador Fernandes Távora, s/n - Henrique Jorge
Gratuito
Domingo, 1º de fevereiro
Benfica
O que: Izzy Lab, Banda Brasilis, Lidia Maria e o Bloco do Prazer e banda Pira
Quando: a partir das 13 horas
Gratuito
Estação das Artes
O que: DJ Estácio Facó e Iracema Bode Beat
Quando: a partir das 10 horas
Onde: rua Dr. João Moreira, 540 - Centro
Gratuito
Raimundo do Queijo
O que: Farra na Jangada, bloco Eu Quero Muito Mais, Samba do Zé e Ítalo Cortez