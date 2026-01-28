Programe-se: confira agenda cultural desta quarta-feira, 28 de janeiro (28/01)

O músico cearense Érico França se apresenta no Cineteatro São Luiz nesta quarta-feira, 28. No show do projeto "Dentro do Som", do equipamento cultural, ele estará acompanhado do baixista Ednar Pinho, do tecladista Gabriel Geszti e do baterista Bruno Vasconcelos. Érico leva ao público seu primeiro álbum, "Érico França Grupo", resultado de pesquisas dos últimos anos e inspirado na música universal, no jazz, na música instrumental e na música nordestina.
Bafafá
Chega ao fim nesta quarta-feira, 28, a temporada de apresentação do espetáculo "Bafafá" no Teatro Dragão do Mar. A montagem acompanha as peripécias, os afetos e as contradições de uma família de palhaços que transforma o cotidiano da profissão em cena, transbordando carisma, humor e irreverência.
Salomé
O Cinema do Dragão exibe o filme brasileiro "Salomé" (2025). Cecília, uma jovem modelo de sucesso, retorna a Recife para passar o Natal com a mãe. Certa noite, um vizinho que ela não vê há muito tempo lhe mostra um misterioso frasco contendo uma substância verde tóxica. Cecília começa a se apaixonar por ele, mas também descobre que está envolvido com uma estranha seita.
Arte da Crítica
O dramaturgo e crítico Patrick Pessoa ministra entre 23 de fevereiro e 15 de março o curso gratuito "A Arte da Crítica". A atividade é voltada a jornalistas, estudantes, artistas e pesquisadores interessados em crítica de teatro e dança. No curso, o profissional apresenta os fundamentos históricos e teóricos da crítica teatral, reunindo referências que vão da filosofia clássica às reflexões contemporâneas.
Ficção LGBT
O Centro Cultural Bom Jardim (CCBJ) tem inscrições abertas para o curso "Ficção LGBT : Filmar Um Curta", do Programa de Audiovisual da Escola de Cultura e Artes (ECA). A iniciativa é pensada para fortalecer a presença e a criação de pessoas LGBTQIA no audiovisual.