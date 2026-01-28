Programe-se: confira agenda cultural desta quarta-feira, 28 de janeiro (28/01)

Foto: Passaia Photos/Divulgação O músico cearense Érico França se apresenta no Cineteatro São Luiz nesta quarta-feira, 28

O músico cearense Érico França se apresenta no Cineteatro São Luiz nesta quarta-feira, 28. No show do projeto "Dentro do Som", do equipamento cultural, ele estará acompanhado do baixista Ednar Pinho, do tecladista Gabriel Geszti e do baterista Bruno Vasconcelos. Érico leva ao público seu primeiro álbum, "Érico França Grupo", resultado de pesquisas dos últimos anos e inspirado na música universal, no jazz, na música instrumental e na música nordestina.

Quando: quarta-feira, 28, às 19 horas

quarta-feira, 28, às 19 horas Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro) Quanto: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia); vendas no Sympla





Bafafá

Chega ao fim nesta quarta-feira, 28, a temporada de apresentação do espetáculo "Bafafá" no Teatro Dragão do Mar. A montagem acompanha as peripécias, os afetos e as contradições de uma família de palhaços que transforma o cotidiano da profissão em cena, transbordando carisma, humor e irreverência.

Quando: quarta-feira, 28, às 19h30min

quarta-feira, 28, às 19h30min Onde: Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia); vendas no Sympla





Salomé

O Cinema do Dragão exibe o filme brasileiro "Salomé" (2025). Cecília, uma jovem modelo de sucesso, retorna a Recife para passar o Natal com a mãe. Certa noite, um vizinho que ela não vê há muito tempo lhe mostra um misterioso frasco contendo uma substância verde tóxica. Cecília começa a se apaixonar por ele, mas também descobre que está envolvido com uma estranha seita.

Quando: quarta-feira, 28, às 19 horas

quarta-feira, 28, às 19 horas Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia); vendas em Ingresso.com e na bilheteria





Arte da Crítica

O dramaturgo e crítico Patrick Pessoa ministra entre 23 de fevereiro e 15 de março o curso gratuito "A Arte da Crítica". A atividade é voltada a jornalistas, estudantes, artistas e pesquisadores interessados em crítica de teatro e dança. No curso, o profissional apresenta os fundamentos históricos e teóricos da crítica teatral, reunindo referências que vão da filosofia clássica às reflexões contemporâneas.

Quando: entre 23 de fevereiro e 15 de março

entre 23 de fevereiro e 15 de março Onde: aulas on-line e presenciais, na Porto Iracema das Artes (rua Dragão do Mar, 160 - Praia de Iracema)

aulas on-line e presenciais, na Porto Iracema das Artes (rua Dragão do Mar, 160 - Praia de Iracema) Inscrições e mais infos: portoiracemadasartes.org.br





Ficção LGBT

O Centro Cultural Bom Jardim (CCBJ) tem inscrições abertas para o curso "Ficção LGBT : Filmar Um Curta", do Programa de Audiovisual da Escola de Cultura e Artes (ECA). A iniciativa é pensada para fortalecer a presença e a criação de pessoas LGBTQIA no audiovisual.

Quando: inscrições até sexta-feira, 30 de janeiro; início das aulas em 26 de fevereiro

inscrições até sexta-feira, 30 de janeiro; início das aulas em 26 de fevereiro Onde: Centro Cultural Bom Jardim (rua 3 Corações, 400 - Granja Lisboa)

Centro Cultural Bom Jardim (rua 3 Corações, 400 - Granja Lisboa) Inscrições: ccbj.org.br/oportunidades/#ficçao-LGBT



