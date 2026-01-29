Em clima de férias: confira agenda cultural deste fim de semana

Projeto musical
Reunindo nomes da geração atual do pop brasileiro, o Foto em Grupo se apresenta em Fortaleza nesta quinta-feira, 29, no Anfiteatro do Dragão do Mar. Formado por Ana Caetano (do duo Anavitória), Pedro Calais e Zani Cardoso (da banda Lagum) e João Ferreira (da banda Daparte), o show do quarteto celebra a parceria dos músicos que já compartilharam o palco e composições anteriormente,
Show solo
A cantora e compositora Yayá Vilas Boas se apresenta nesta sexta, 30, no Theatro Via Sul. Com o show "Crua", a artista celebra suas raízes regionais, passeando pelo MPB e R&B com composições autorais. O evento acompanha o projeto audiovisual de mesmo nome, lançado em 2025 pela Casa de Vovó Dedé, no qual Yayá esteve acompanhada do músico Thiago Almeida.
Temporada 2026
O projeto Jazz em Cena 2026 estreia nesta quinta-feira, 29, com show da Sala Brass Band no Banco do Nordeste Cultural. Na abertura, o público poderá acompanhar o grupo formado por 12 músicos, que se posicionam com saxofones, trompetes, trombones, contrabaixo acústico, guitarra, teclado e bateria.
Do geek ao pop
Realizado no Centro de Eventos do Ceará, a primeira parte do Sana 2026 ocorre desta sexta-feira, 30, a domingo, 1º de fevereiro. Maior evento da cultura geek do Norte e Nordeste chega com programação extensa que vai reunir gerações e diferentes tribos para celebrar o pop e a cultura asiática, com convidados de sucesso nacional e internacional.
Parceria
O Cineteatro São Luiz recebe neste domingo, 1º, o show de Moreno Veloso e Igor de Carvalho. A dupla apresenta no palco suas trajetórias e memórias, que resultam em um repertório atualizado das próprias composições autorais junto a sucessos de artistas referências para ambos.
Estação férias
O Complexo Cultural Estação das Artes promove mais uma noite com programação especial para as férias em Fortaleza. Nesta sexta-feira, 30, o público vai entrar no clima de pré-Carnaval com o projeto Músicas para Cantar Gritando, a partir das 18 horas, com repertório dançante e brasileiro. Já às 20 horas, a Superbanda chega ao palco do equipamento para animar o público com a mistura de gêneros.
Férias do Dragão
No último fim de semana do mês de janeiro, o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura tem agenda repleta de eventos e atividades para todos os públicos aproveitarem os momentos finais das férias. Neste sábado, 31, às 22 horas, o Anfiteatro do Dragão do Mar recebe a apresentação gratuita dos grupos cearenses O Cheiro do Queijo e Pira Coletiva, junto ao projeto musical Baile do Mestre Cupijó.