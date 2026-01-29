Horóscopo: veja previsão dos signos para esta quinta, 29 de janeiro

Áries 21/03 a 20/04 Para o signo de Áries, esta quinta-feira marca um momento de despertar emocional e reflexões intensas sobre a vida e os desafios a superar. Pode ser um bom momento para desenvolver maturidade e um sentido de propósito mais forte.

Touro 21/04 a 20/05 Para o signo de Touro, o céu indica um dia de reflexões íntimas na área das amizades, com a Lua favorecendo um recolhimento voltado ao desenvolvimento pessoal. Há chance de sentimentos a enfrentar.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Para o signo de Gêmeos, o céu indica uma possível oportunidade de ajustar parcerias, especialmente na área de trabalho e no âmbito das amizades. Todavia, evite criar expectativas que talvez não sejam correspondidas.

Câncer 21/06 a 22/07 Para o signo de Câncer, o céu indica que pode ser um bom momento para buscar objetividade e disciplina em seus ideais de vida, especialmente na área profissional. Organize bem suas metas e planeje seu trabalho para evitar desvios de rumo.

Leão 23/07 a 22/08 Para o signo de Leão, o céu indica uma fase de busca por significados mais amplos para aspectos privados da vida, com possível ampliação de perspectivas. Ponderação é aconselhada para evitar expectativas irreais, devido à tensão com Saturno e Netuno.

Virgem 23/08 a 22/09 Para o signo de Virgem, o céu indica um período de transformação em seus relacionamentos. Avalie o que precisa ser melhorado nas parcerias e livre-se de comportamentos que não estão funcionando.

Libra 23/09 a 22/10 Para o signo de Libra, essa quinta-feira indica que pode ser um bom momento para focar na atenção com o cotidiano e nas parcerias diárias, especialmente na área das rotinas e dos relacionamentos. Busque acordos na divisão de responsabilidades sem impor regras ou avaliar o comprometimento alheio.

Escorpião 23/10 a 21/11 Para o signo de Escorpião, o céu indica que canalizar a criatividade no cotidiano pode ser um diferencial hoje. A Lua transita entre a área dos prazeres e das rotinas, favorecendo a articulação nos afazeres. Mantenha o foco e a disciplina.

Sagitário 22/11 a 21/12 Para o signo de Sagitário nesta quinta-feira , o céu indica que pode ser um bom momento para sair da zona de conforto e explorar novos caminhos na área social. No entanto, procure ter clareza sobre o que realmente deseja.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Para o signo de Capricórnio, o céu indica que é um bom momento para mergulhar em temas de interesse, pois a mente oscila entre atividade e introspecção. Lidar com desafios exige maturidade e paciência.

Aquário 21/01 a 18/02 Para o signo de Aquário, o céu indica que a estruturação de ideias e a organização da vida são fundamentais nessa quinta-feira. Pode ser um bom momento para lidar com restrições financeiras, requerendo flexibilidade.