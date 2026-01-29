Logo O POVO+
Horóscopo: veja previsão dos signos para esta quinta, 29 de janeiro
Vida & Arte

Horóscopo: veja previsão dos signos para esta quinta, 29 de janeiro

Horóscopo: veja previsão dos signos para esta quinta, 29 de janeiro
Áries

21/03 a 20/04

Para o signo de Áries, esta quinta-feira marca um momento de despertar emocional e reflexões intensas sobre a vida e os desafios a superar. Pode ser um bom momento para desenvolver maturidade e um sentido de propósito mais forte.

Touro

21/04 a 20/05

Para o signo de Touro, o céu indica um dia de reflexões íntimas na área das amizades, com a Lua favorecendo um recolhimento voltado ao desenvolvimento pessoal. Há chance de sentimentos a enfrentar.

Gêmeos

21/05 a 20/06

Para o signo de Gêmeos, o céu indica uma possível oportunidade de ajustar parcerias, especialmente na área de trabalho e no âmbito das amizades. Todavia, evite criar expectativas que talvez não sejam correspondidas.

Câncer

21/06 a 22/07

Para o signo de Câncer, o céu indica que pode ser um bom momento para buscar objetividade e disciplina em seus ideais de vida, especialmente na área profissional. Organize bem suas metas e planeje seu trabalho para evitar desvios de rumo.

Leão

23/07 a 22/08

Para o signo de Leão, o céu indica uma fase de busca por significados mais amplos para aspectos privados da vida, com possível ampliação de perspectivas. Ponderação é aconselhada para evitar expectativas irreais, devido à tensão com Saturno e Netuno.

Virgem

23/08 a 22/09

Para o signo de Virgem, o céu indica um período de transformação em seus relacionamentos. Avalie o que precisa ser melhorado nas parcerias e livre-se de comportamentos que não estão funcionando.

Libra

23/09 a 22/10

Para o signo de Libra, essa quinta-feira indica que pode ser um bom momento para focar na atenção com o cotidiano e nas parcerias diárias, especialmente na área das rotinas e dos relacionamentos. Busque acordos na divisão de responsabilidades sem impor regras ou avaliar o comprometimento alheio.

Escorpião

23/10 a 21/11

Para o signo de Escorpião, o céu indica que canalizar a criatividade no cotidiano pode ser um diferencial hoje. A Lua transita entre a área dos prazeres e das rotinas, favorecendo a articulação nos afazeres. Mantenha o foco e a disciplina.

Sagitário

22/11 a 21/12

Para o signo de Sagitário nesta quinta-feira , o céu indica que pode ser um bom momento para sair da zona de conforto e explorar novos caminhos na área social. No entanto, procure ter clareza sobre o que realmente deseja.

Capricórnio

22/12 a 20/01

Para o signo de Capricórnio, o céu indica que é um bom momento para mergulhar em temas de interesse, pois a mente oscila entre atividade e introspecção. Lidar com desafios exige maturidade e paciência.

Aquário

21/01 a 18/02

Para o signo de Aquário, o céu indica que a estruturação de ideias e a organização da vida são fundamentais nessa quinta-feira. Pode ser um bom momento para lidar com restrições financeiras, requerendo flexibilidade.

Peixes

19/02 a 20/03

Para o signo de Peixes nesta quinta, o céu indica que pode ser um bom momento para colocar suas ambições em prática, com a Lua mexendo na sua área material. No entanto, busque discernimento entre o ideal e o real para evitar perda de tempo e dinheiro.

Anjo

O ANJO

: Haheluiah

Quem nasce sob esta influência, mora com a família durante um longo período e muitas vezes até mesmo depois do casamento procura residir em locais próximos, numa convivência quase que diária com os seus familiares. Dotado de grande poder espiritual, amadurecimento e discernimento, é um grande amigo, com quem todos gostam de conviver.

 

Santo

O SANTO

: São Pedro Nolasco

No século XII, uma família francesa teve a graça de ter como filho o pequeno Pedro Nolasco que, desde jovem, já dava sinais de sensibilidade com o sofrimento alheio. Foi crescendo, formando-se, entrou em seus estudos humanísticos e, ao término deles, numa vida de oração, penitência e caridade ativa, São Pedro Nolasco sempre buscou viver aquilo que está na palavra de Deus. São Pedro Nolasco nos ensina que a compaixão pelo próximo é essencial na vida cristã. Desde criança, ele demonstrou compaixão pelos pobres e por aqueles que nada tinham. Mais tarde, seu amor se estendeu aos prisioneiros e escravos, nos quais ele via a imagem de Cristo. Pedro Nolasco doou toda sua fortuna para resgatar esses cristãos. Ele faleceu em 25 de dezembro de 1256.

 

