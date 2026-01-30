Gastronomia do frescor: opções saudáveis para cuidar do corpo no verão

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CE, BRASIL, 27-01-2026: Mahalo Poke. Comes e Bebes de alimentos refrescantes, a pauta fala sobre alimentos refrescantes no periodo de calor em Fortaleza. (Foto: Aurelio Alves / Jornal O POVO)

Não teve para onde correr: no início de 2026, a sensação de calor em Fortaleza e em diversas regiões do Ceará foi intensa, com temperaturas até 3º C acima do normal para o período. Ainda que atenuado com as chuvas desta semana, o calor na capital cearense não passou despercebido.

Tempos assim exigem medidas de precaução, para os efeitos do desconforto térmico serem menores. Uma das possibilidades é a alimentação, a partir de iguarias que ofereçam frescor. Além disso, nos períodos de calor intenso, a alimentação precisa priorizar hidratação, leveza e segurança sanitária.

O alerta é feito por Indira Cely Silva, nutricionista e Diretora da Divisão de Nutrição da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da Universidade Federal do Ceará (UFC). Segundo a profissional, é necessário manter cuidados importantes.

Entre as medidas estão evitar alimentos muito gordurosos, frituras e preparações pesadas, pois aumentam a sensação de mal-estar e dificultam a digestão. Além disso, é indicado reduzir o consumo de álcool (contribui para a desidratação), evitar alimentos muito condimentados ou apimentados e ter atenção redobrada à higiene e conservação dos alimentos, pois o calor contribui para a proliferação de microrganismos.

Quais, afinal, são os melhores tipos de alimentos para serem consumidos? Destaque para frutas (principalmente as mais ricas em água, como melancia, manga, laranja, acerola, melão e abacaxi), saladas cruas, carnes magras grelhadas, peixes, ovos, água, água de coco, sucos naturais, chás gelados, iogurtes e vitaminas (ajudam a refrescar quando bem gelados).

Na ida a restaurantes, a nutricionista recomenda priorizar refeições leves, frescas e de fácil digestão. São exemplos pokes, pratos com peixes, saladas completas, açaí sem excesso de açúcar e com frutas e sementes, sanduíches naturais (ou wraps com proteínas magras), sucos naturais, smoothies e água de coco. “Refeições muito gordurosas ou pesadas tendem a aumentar o desconforto térmico”, explica Indira Cely.

A seguir, conheça restaurantes em Fortaleza que oferecem opções benéficas para o refresco em tempos de calor.



Benévolo

Na Benévolo Café e Gelato, um dos principais itens é o gelato artesanal (a partir de R$ 17), com sabores de frutas como açaí, maracujá com gengibre (o mais pedido), manga e morango. Segundo Jefferson Deywis, proprietário da Benévolo, as vendas têm aumentado nesse período recente de calor.

Para ele, o gelato entra como uma boa indicação para o frescor de forma mais saudável: “O gelato é feito nos preceitos do gelato italiano: “As bases são leite e frutas. Não há o que chamamos de gordura hidrogenada, que seria a maior diferença para um sorvete. Não há acréscimo de artificiais. Você trabalha com frutas, leite e creme de leite de verdade. Quando você toma um gelato de fruta é como se estivesse tomando um copo de suco de fruta”.

O cardápio oferece outras alternativas refrescantes, como chás gelados (a partir de R$ 21), sanduíches (a partir de R$ 15), sucos (a partir de R$ 12) e saladas. Segundo Jefferson, os sucos naturais acabam sendo bastante pedidos em momentos de calor. Quanto aos sanduíches, uma recomendação é o Caprese (R$ 32), feito de pão brioche com ervas chapeado na manteiga, tomate confitado artesanal, tomate fresco, pesto de manjericão, queijo coalho derretido e rúcula.

Funcionamento: horários diversos



Onde: unidades nos bairros Jóquei Clube, Presidente Kennedy, Centro, Parangaba, Meireles, Papicu e Benfica; também no Eusébio e em Aquiraz



Mais informações: @benevolocafegelato e benevolo.com.br



Mahalo Poke

Com a missão de proporcionar “uma verdadeira viagem gastronômica ao Havaí”, o Mahalo Poke combina sabores tropicais em seu cardápio e oferece alimentos frescos aos clientes. O carro-chefe da casa são os pokes havaianos, feitos de peixe cru cortado em cubos, geralmente marinado com shoyu e óleo de gergelim, e servido em tigelas (bowls), muitas vezes sobre arroz ou folhas.

Nos pokes, servidos nos tamanhos nos tamanhos pequenos (a partir de R$ 48,90), médios (a partir de R$ 50,90) e grandes (a partir de R$ 56,90), o cliente monta o seu prato com a escolha de bases (como salada simples e gohan integral), proteínas (como atum, camarão, salmão, kani e frango) e toppings (alga, cenoura, gengibre, abacate, manga, milho torrado e mix de sementes). O Mahalo também vende saladas (a partir de R$ 29,90), combinados de sushis (a patir de R$ 21,45) e sucos (R$ 12,95) como opções para refrescar.

“O nosso produto casa muito bem com o nosso clima. Acreditamos que boa parte do sucesso é você chegar ao Mahalo no almoço, quando está muito quente, e comer um produto fresco. Isso ajuda na leveza e na saciedade do cliente”, destaca Fábio Franklin, sócio-proprietário do Mahalo Poke.

Funcionamento: horários diversos



Onde: RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu), Iguatemi Bosque (av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz) e Aldeota (Av. Des. Moreira, 1295 - Aldeota)



Mais informações: @mahalopoke no Instagram



Take a Juice

Com mais de dez anos de funcionamento, a rede Take A Juice tem o propósito de levar comidas leves e saudáveis às suas cinco unidades em Fortaleza. No cardápio, o cliente encontra opções de sanduíches naturais, saladas, sucos e açaí. Segundo Beatriz Soares Medeiros, gerente da unidade RioMar Fortaleza, nos dias mais quentes a busca pelos sucos, feitos com frutas naturais, aumenta.

(Foto: Davi Maia/Divulgação)Take a Juice oferece opções refrescantes para o calor

À tarde, destaque para a procura por blends de sucos (misturas de duas ou mais frutas). Os pratos mais pedidos da casa são o panini de frango com milho (R$ 32,90), o blend de morango com laranja (R$ 17) e a salada summer (R$ 35,90), feita de filé de frango desfiado, rúcula, cenoura, toamte grape, milho, parmesão, chips de batata doce e alface americana.

Funcionamento: horários variados



Onde encontrar: unidades nos shoppings RioMar Fortaleza e Iguatemi Bosque, no bairro de Fátima, no Pátio Água Fria (Av. Washington Soares, 3690 - Parque Manibura) e na Varjota



Mais informações: takeajuice.com.br/bio



Saladex

Com unidades em shoppings de Fortaleza, o Saladex oferece além do que o nome sugere. É possível encontrar wraps, como o de frango (R$ 32,90); sanduíches, como o multigrãos de parma (R$ 35,90); smoothies, como o de maracujá e manga (R$ 19); sucos, como o de laranja com acerola (R$ 17); e, claro, saladas, como a caesar clássica (R$ 35) e a de peito de frango e pesto (R$ 39,90).

O Saladex é parceiro do Clube O POVO+. Assinantes O POVO+ têm direito a desconto de 12% no pedido.

Funcionamento: horários diversos



Onde encontrar: Shopping Iguatemi Bosque (Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz), RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu), Del Paseo (Av. Santos Dumont, 3131 - Aldeota) e no Meireles (Rua Frei Mansueto, 160 - Meireles)



Mais informações: @saladexfor no Instagram



Atenção aos idosos

A nutricionista Indira Cely chama atenção para os idosos nesta onda de calor: "Eles têm percepção de sede menor, por isso bebem menos água e também pelos efeitos do próprio envelhecimento podem ficar mais suscetíveis à desidratação".

