Confira a agenda cultural deste sábado, 31 de janeiro

O Planetário Rubens de Azevedo exibe a sessão infantl "Kaluoka'hina - O Recife Encantado". Na história, os habitantes de Kaluoka'hina sempre viveram em paz, até que o vulcão entrou em erupção e o feitiço desse lugar mágico foi quebrado. Agora cabe aos peixinhos Shorty e Jake restaurar a magia.
Pré-Carnaval
O Simpatizo Amor de Bloco realiza mais um dia de Pré-Carnaval neste sábado, 31. Com o tema "Seja em Qualquer Nação, Faço Meu Carnaval", a programação se inicia às 16 horas e se apresentam a banda Os Transacionais, a DJ Maria Tavares e a cantora Mel Mattos. Os ingressos estão à venda, sendo meia e meia social (com a entrega de 1 kg de alimento não perecível).
Voa Vogue
É apresentado na Sala Rogério Mesquita do Teatro Carlos Câmara neste sábado, 31, o espetáculo de Ballroom "Voa Vogue 2.0 - Aclamação". A apresentação reúne performances, ensaios e experiências que transformam o corpo em território político e poético, a partir do Vogue Dance e da Cultura Ball Room. A programação integra a Semana da Visibilidade Trans.
RBD
Restam poucos ingressos para a festa "Pra Sempre RBD", realizada no Vibe 085 Pub. A programação comemora os 20 anos do fim da novela "Rebelde", que apresentou em 2006 a história de Mia Colucci, Roberta Pardo, Lupita, Miguel, Diego Bustamante e Giovanni. Foram mais de 400 episódios e dela surgiu a banda RBD. Além de hits do RBD, há músicas pop de sucesso da época, competição de lipsync e concurso de fantasias.
Pau de Forró
É realizada neste sábado, 31, a primeira edição do projeto Pau de Forró em Fortaleza. Comandado por Zé Cantor, o evento reúne shows de Zé Vaqueiro, Forró Real, Talita Mel, Junior Vianna e Greyce em uma noite de celebração do forró.