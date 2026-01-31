Confira a agenda cultural deste sábado, 31 de janeiro

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 02-09-2023: Curso Popular de Astronomia no Planetário, equipamento público da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult Ceará) que integra o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC) (Foto: Samuel Setubal)

O Planetário Rubens de Azevedo exibe a sessão infantl "Kaluoka'hina - O Recife Encantado". Na história, os habitantes de Kaluoka'hina sempre viveram em paz, até que o vulcão entrou em erupção e o feitiço desse lugar mágico foi quebrado. Agora cabe aos peixinhos Shorty e Jake restaurar a magia.

Quando: sábado, 31, e domingo, 1º de fevereiro, às 17 horas

Onde: Planetário Rubens de Azevedo, no Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia); vendas no Sympla





Pré-Carnaval

O Simpatizo Amor de Bloco realiza mais um dia de Pré-Carnaval neste sábado, 31. Com o tema "Seja em Qualquer Nação, Faço Meu Carnaval", a programação se inicia às 16 horas e se apresentam a banda Os Transacionais, a DJ Maria Tavares e a cantora Mel Mattos. Os ingressos estão à venda, sendo meia e meia social (com a entrega de 1 kg de alimento não perecível).

Quando: sábado, 31, às 16 horas

Onde: Pirata Bar (Rua dos Tabajaras, 325 - Praia de Iracema)

Quanto: R$ 50; vendas no Sympla



Voa Vogue

É apresentado na Sala Rogério Mesquita do Teatro Carlos Câmara neste sábado, 31, o espetáculo de Ballroom "Voa Vogue 2.0 - Aclamação". A apresentação reúne performances, ensaios e experiências que transformam o corpo em território político e poético, a partir do Vogue Dance e da Cultura Ball Room. A programação integra a Semana da Visibilidade Trans.

Quando: sábado, 31, às 18 horas

Onde: Teatro Carlos Câmara (Rua Doutor João Moreira, 471 - Centro)

Gratuito



RBD

Restam poucos ingressos para a festa "Pra Sempre RBD", realizada no Vibe 085 Pub. A programação comemora os 20 anos do fim da novela "Rebelde", que apresentou em 2006 a história de Mia Colucci, Roberta Pardo, Lupita, Miguel, Diego Bustamante e Giovanni. Foram mais de 400 episódios e dela surgiu a banda RBD. Além de hits do RBD, há músicas pop de sucesso da época, competição de lipsync e concurso de fantasias.

Quando: sábado, 31, a partir das 22 horas

Onde: Vibe 085 Pub (Avenida Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema)

Quanto: R$ 40; vendas no Sympla



Pau de Forró

É realizada neste sábado, 31, a primeira edição do projeto Pau de Forró em Fortaleza. Comandado por Zé Cantor, o evento reúne shows de Zé Vaqueiro, Forró Real, Talita Mel, Junior Vianna e Greyce em uma noite de celebração do forró.

Quando: sábado, 31, a partir das 16 horas

Onde: Cidade Mix (Av. Godofredo Maciel, 1179 - Maraponga)

Quanto: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia); vendas físicas nas lojas Óticas Diniz (North Shopping, Iguatemi, Centro, Messejana, Montese e Harmony Center) e on-line no site Brasil Ticket




