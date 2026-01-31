Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sábado, 31 de janeiro

21/03 a 20/04
O céu indica que o signo de Áries pode encontrar prazer em momentos mais íntimos e acolhedores, longe de interferências externas. Seja compartilhando prazeres com quem você gosta ou aproveitando momentos a sós.
21/04 a 20/05
O céu indica que o signo de Touro pode perceber mais facilmente as necessidades ocultas dos amigos neste sábado, criando uma conexão profunda. A previsão aponta para conversas sérias, exigindo equilíbrio.
21/05 a 20/06
Para o signo de Gêmeos, o céu indica uma fase de aprimoramento nos empreendimentos. Isso pode ser um bom momento para valorizar suas iniciativas e olhar para o futuro.
21/06 a 22/07
Para o signo de Câncer, o céu indica um sábado de reflexão intensa e transformações que favorecem o autoconhecimento. É uma boa chance de revisar conceitos e valores.
23/07 a 22/08
Para o signo de Leão, o céu indica um momento de resgate emocional. Essa fase pode ajudar a encarar inseguranças e dramas pessoais, trazendo à tona sentimentos importantes para entender o que você deseja.
23/08 a 22/09
Para o signo de Virgem, o sábado traz uma fase seletiva nos relacionamentos, intensa com pessoas importantes. As conversas terão temas profundos, trazendo lições importantes.
23/09 a 22/10
Para o signo de Libra, o céu indica chance de renovações na área de trabalho, aliadas às suas aspirações. Aposte em um olhar crítico para perceber detalhes que podem contribuir para melhorias futuras. O início de pequenas ações pode trazer valor à sua carreira.
23/10 a 21/11
Para o signo de Escorpião, este sábado aponta oportunidades para crescimento pessoal, combinando lazer com autoconhecimento. O céu indica refinamento das vivências sociais e compreensão das experiências passadas.
22/11 a 21/12
Para o signo de Sagitário, o sábado é de reflexão e amadurecimento. O céu sugere um momento de olhar para dentro e buscar respostas para suas inquietações, principalmente as que vêm em desafios. Tente afastar o pessimismo.
22/12 a 20/01
Para o signo de Capricórnio, o sábado pode ser um bom momento para aprofundar a intimidade nos relacionamentos. Busque confiança através da partilha e do acolhimento e valorize os pequenos gestos, por onde se fortalecem os laços.
21/01 a 18/02
Para o signo de Aquário, o céu indica maior dedicação nas tarefas diárias, apontando por alterações que podem tornar o cotidiano mais eficaz e seguro, especialmente na área material, devido à forte conexão entre a Lua e Saturno. Este pode ser um bom momento para explorar sua acuidade frente a possíveis desafios financeiros.
19/02 a 20/03
Para o signo de Peixes, o céu indica um sábado refinado e seletivo em termos sociais, com a Lua e Saturno em harmonia. Isso pode favorecer conversas interessantes.
O ANJO
Este Anjo ajuda a ganhar ou fazer os processos e julgamentos favoráveis à sua causa, ajuda o homem a contemplar as coisas e os atos divinos. Domina a política, os diplomatas, os embaixadores e influencia os jornalistas. Quem nasce sob a sua influência é justo, benevolente, gosta de afetos sólidos, tem apreço pelas soluções lógicas e é dotado de compaixão e equilíbrio.
O SANTO
João Melquior Bosco, nasceu no dia 16 de agosto de 1815, numa família católica de humildes camponeses em Castelnuovo d'Asti, no norte da Itália, perto de Turim. Inteligente e dedicado, João trabalhou como aprendiz de alfaiate, ferreiro, garçom, tipógrafo e assim, pôde se ordenar sacerdote, em 1841. Neste mesmo ano, criou o Oratório de Dom Bosco, onde os jovens recebiam instrução, formação religiosa, alimentação, tendo apoio e acompanhamento até a colocação em um emprego digno. Morreu no dia 31 de janeiro de 1888. Foi beatificado em 1929 e canonizado por Pio XI em 1934. São João Bosco, foi proclamado "modelo por excelência" para sacerdotes e educadores.