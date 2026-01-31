Logo O POVO+
Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sábado, 31 de janeiro
Áries

21/03 a 20/04

O céu indica que o signo de Áries pode encontrar prazer em momentos mais íntimos e acolhedores, longe de interferências externas. Seja compartilhando prazeres com quem você gosta ou aproveitando momentos a sós.

Touro

21/04 a 20/05

O céu indica que o signo de Touro pode perceber mais facilmente as necessidades ocultas dos amigos neste sábado, criando uma conexão profunda. A previsão aponta para conversas sérias, exigindo equilíbrio.

Gêmeos

21/05 a 20/06

Para o signo de Gêmeos, o céu indica uma fase de aprimoramento nos empreendimentos. Isso pode ser um bom momento para valorizar suas iniciativas e olhar para o futuro.

Câncer

21/06 a 22/07

Para o signo de Câncer, o céu indica um sábado de reflexão intensa e transformações que favorecem o autoconhecimento. É uma boa chance de revisar conceitos e valores.

Leão

23/07 a 22/08

Para o signo de Leão, o céu indica um momento de resgate emocional. Essa fase pode ajudar a encarar inseguranças e dramas pessoais, trazendo à tona sentimentos importantes para entender o que você deseja.

Virgem

23/08 a 22/09

Para o signo de Virgem, o sábado traz uma fase seletiva nos relacionamentos, intensa com pessoas importantes. As conversas terão temas profundos, trazendo lições importantes.

Libra

23/09 a 22/10

Para o signo de Libra, o céu indica chance de renovações na área de trabalho, aliadas às suas aspirações. Aposte em um olhar crítico para perceber detalhes que podem contribuir para melhorias futuras. O início de pequenas ações pode trazer valor à sua carreira.

Escorpião

23/10 a 21/11

Para o signo de Escorpião, este sábado aponta oportunidades para crescimento pessoal, combinando lazer com autoconhecimento. O céu indica refinamento das vivências sociais e compreensão das experiências passadas.

Sagitário

22/11 a 21/12

Para o signo de Sagitário, o sábado é de reflexão e amadurecimento. O céu sugere um momento de olhar para dentro e buscar respostas para suas inquietações, principalmente as que vêm em desafios. Tente afastar o pessimismo.

Capricórnio

22/12 a 20/01

Para o signo de Capricórnio, o sábado pode ser um bom momento para aprofundar a intimidade nos relacionamentos. Busque confiança através da partilha e do acolhimento e valorize os pequenos gestos, por onde se fortalecem os laços.

Aquário

21/01 a 18/02

Para o signo de Aquário, o céu indica maior dedicação nas tarefas diárias, apontando por alterações que podem tornar o cotidiano mais eficaz e seguro, especialmente na área material, devido à forte conexão entre a Lua e Saturno. Este pode ser um bom momento para explorar sua acuidade frente a possíveis desafios financeiros.

Peixes

19/02 a 20/03

Para o signo de Peixes, o céu indica um sábado refinado e seletivo em termos sociais, com a Lua e Saturno em harmonia. Isso pode favorecer conversas interessantes.

Anjo

O ANJO

Haaiah

Este Anjo ajuda a ganhar ou fazer os processos e julgamentos favoráveis à sua causa, ajuda o homem a contemplar as coisas e os atos divinos. Domina a política, os diplomatas, os embaixadores e influencia os jornalistas. Quem nasce sob a sua influência é justo, benevolente, gosta de afetos sólidos, tem apreço pelas soluções lógicas e é dotado de compaixão e equilíbrio.

Santo

O SANTO

São João Bosco

João Melquior Bosco, nasceu no dia 16 de agosto de 1815, numa família católica de humildes camponeses em Castelnuovo d'Asti, no norte da Itália, perto de Turim. Inteligente e dedicado, João trabalhou como aprendiz de alfaiate, ferreiro, garçom, tipógrafo e assim, pôde se ordenar sacerdote, em 1841. Neste mesmo ano, criou o Oratório de Dom Bosco, onde os jovens recebiam instrução, formação religiosa, alimentação, tendo apoio e acompanhamento até a colocação em um emprego digno. Morreu no dia 31 de janeiro de 1888. Foi beatificado em 1929 e canonizado por Pio XI em 1934. São João Bosco, foi proclamado "modelo por excelência" para sacerdotes e educadores.

Por personare.com.br | a.martins@personare.com.br
