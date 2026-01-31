O Kannalha: "Juntar o molho da Bahia com o de Fortaleza"

Foto: matheus caratt/DIVULGAÇÃO O Kannalha faz show no Aterrinho da Praia de Iracema

Prometendo unir o molho da Bahia com o de Fortaleza, o artista nordestino Kannalha se apresenta neste sábado, 31, no Aterro da Praia de Iracema, a partir das 18h30min, em show gratuito. Trazendo o balanço do pagodão baiano para a orla da capital cearense pela primeira vez, o cantor conversa com O POVO sobre carreira, Carnaval e música.

INSTAGRAM | Confira noticias, críticas e outros conteúdos no @vidaearteopovo

Danrlei Orrico, mais conhecido por O Kannalha e dono de um dos maiores hits de pagodão da atualidade, "O baiano tem o molho", desde muito jovem se via trabalhando com música. "Desde que aprendi sobre princípios, eu me via tendo a música como trabalho, eu queria viver de música", explica. Mas o artista natural de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador, na Bahia, conta que foi apenas durante a pandemia de Covid-19, em 2020, que ele começou a colocar esse objetivo em prática.

O Kannalha e "O Agente Secreto"

"Virou uma chave na minha cabeça, foi o começo d'O Kannalha, o momento que afirmei que iria viver de música", expõe sobre o início de sua carreira. Desde então, o cantor e compositor tem alcançado cada vez mais espaços e projeção. Recentemente, a composição "O baiano tem o molho" ganhou repercussão ao ser atrelada ao ator brasileiro Wagner Moura - que protagoniza o filme "O Agente Secreto", indicado ao Oscar 2026 em quatro categorias.

Wagner, que nasceu na capital baiana, é o "queridinho do momento" e, entre outras premiações, recebeu o Globo de Ouro de Melhor Ator pelo trabalho no longa-metragem. Após as indicações ao principal prêmio do cinema e a notoriedade do filme dirigido pelo pernambucano Kleber Mendonça Filho, a composição popular "O baiano tem o molho" foi alçada ao título de hino da cultura nordestina.

Por isso, explica o cantor Kannalha, a preparação para o Carnaval de 2026 tem sido a mais especial de sua carreira: "Tenho me sentido pertencente à folia, estamos fazendo parte dessa mágica". O Carnaval faz parte da cultura brasileira e para o artista, claro, não é diferente. Folião desde a infância, ele, agora, se alegra por "poder contribuir com a folia dos brasileiros" com "muita emoção positiva envolvida".

O Kannalha que sempre soube que iria trabalhar com música, também sempre soube que iria fazer parte da época mais festiva do Brasil. "O Carnaval deste ano está sendo um grande divisor de águas na minha carreira", ele explica, em entrevista ao O POVO por email, que o clima carnavalesco está intrinsecamente conectado à energia dos seus shows e de suas canções.

"Tudo mudou, hoje, me vejo um artista mais maduro, mas o que não muda nunca é a minha essência", acrescenta.

"É o Carnaval mais especial que a gente já teve até o momento e isso é o reflexo do nosso trabalho e que a música tá de alguma forma tocando as pessoas", expõe. O artista descreve que estar em Fortaleza também é prova desse seu pensamento. Para ele, que diz admirar a música feita no Ceará, a apresentação realizada no palco montado na Praia de Iracema será "uma honra".

O Kannalha fala muito sobre um orgulho não apenas de ser baiano, mas, sim, de "ser Nordeste". "Fortaleza tem um molho muito especial e misturar o molho da Bahia com o da capital do Ceará vai tornar tudo ainda muito mais envolvente", exprime sobre sua empolgação para o show deste sábado, 31.

No palco montado na Praia de Iracema, dentro da programação oficial promovida pela Prefeitura de Fortaleza, também vão subir as atrações Banda Prabalá, DJ Nayma, Baqueta Clube de Ritmistas e a aguardada BaianaSystem.

Quando questionado sobre a expectativa para a performance na capital cearense, Kannalha diz que será um show "recheado de emoção, muita dança e espera que todos possam se divertir". O artista ainda explica que seu trabalho em palco é sobre a troca de energia com o público e que está em constante busca pelo diferencial e pela conexão.

"Acho que cada show é diferente, são pessoas diferentes a cada cidade, aí que mora a mágica, vou criando a conexão com o público", aposta.

Ele percebe que, com o passar dos anos, tem amadurecido como pessoa, como artista e relata como esse movimento reflete em seu trabalho. "Frente, frente e frente" é o conselho recebido de sua mãe para sempre ter "fé e confiança".





Aterrinho da Praia de Iracema

O que: Banda Prabalá, DJ Nayma, O Kannalha, BaianaSystem e Baqueta Clube de Ritmistas

Quando: a partir das 17 horas. Show d'O Kannalha

às 18h30min

Gratuito