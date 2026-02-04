Foto: Dudu Mafra/Univeso Produção/ Divulgação A Mostra de Cinema de Tiradentes homenageia Karine Teles, atriz de trajetória inquieta e presença central no cinema brasileiro contemporâneo

A 29ª Mostra de Cinema de Tiradentes homenageia a atriz Karine Teles, um dos nomes mais sólidos e inquietos do cinema brasileiro. Dona de uma trajetória que transita entre o cinema independente, produções autorais e obras de grande circulação, Karine tem sua carreira celebrada em um festival historicamente dedicado à experimentação estética, ao risco e ao pensamento crítico sobre o audiovisual nacional.

Com mais de duas décadas de atuação, a atriz, natural de Petrópolis, no Rio de Janeiro, construiu personagens marcados por conflitos, silêncios e tensões, dialogando com o espírito de Tiradentes - cidade do interior mineiro que sedia a mostra de cinema há quase três décadas.



Sua filmografia reúne títulos centrais do cinema brasileiro recente, como "Que Horas Ela Volta?", de Anna Muylaert; "Bacurau", de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles; "O Riscado", de Gustavo Pizzi; "A Lama da Mãe Morta"; "Otimismo"; "Quinze"; além do trabalho mais recente, "Salve Rosa", que reafirma sua potência dramática e seu interesse por projetos autorais.

Para Karine, a homenagem ganha um significado especial justamente por acontecer na cidade mineira: "Sou muito admiradora da Mostra de Tiradentes há muitos anos, exatamente por ser um lugar onde surgem experimentações de linguagem, novas formas de pensar e de fazer cinema. É um espaço de encontro, de debate, de conversas. Ter o meu trabalho reconhecido aqui, em um festival que pensa o cinema desse jeito, me deixa muito honrada e agradecida, e dá um fôlego para a gente não desistir, para seguir em frente".

Karine Teles e a diversidade de linguagens

A atriz reconhece que sua trajetória sempre esteve ligada à diversidade de linguagens e formatos, sem se fechar em um único caminho.

"Eu me vejo com uma carreira que não está fechada em nada. Me interesso por todos os espaços, quero conhecer tudo. Estar em vários lugares, fazendo tanto filmes pequenos e experimentais quanto televisão aberta, me mantém desperta, atenta, sem acomodação. Acho que isso dialoga muito com o que Tiradentes propõe", reflete em entrevista ao O POVO.

Durante o evento, realizado de 23 a 31 de janeiro, Karine também comentou sobre "O Agente Secreto", longa brasileiro que vem se destacando no circuito internacional e que representa o País na corrida pelo Oscar 2026 em quatro categorias. Confiante, a atriz acredita no reconhecimento da obra.

"Eu acho que leva (os prêmios), sim. Estou torcendo muito para o Wagner, acho que ele merece demais. Melhor Filme Internacional é difícil a gente não levar. Pelo menos esse, na minha cabeça, está quase certo. Vamos ver", projeta.

Karine Teles e a Mostra de Tiradentes

Além da celebração da carreira, Karine vê a Mostra de Tiradentes como um espaço fundamental de reflexão sobre políticas públicas, memória e soberania cultural, especialmente em um momento de reconstrução do cinema nacional.

"A gente está em mais uma retomada. Já tinha caminhado um pouco, respirou e agora tem fôlego para seguir adiante. Esse momento de celebração da nossa indústria é importante para avançar onde precisamos, porque ainda há muito a melhorar. A arte é uma aliada nesse processo", pontua.

Ao homenagear Karine Teles, a 29ª Mostra de Cinema de Tiradentes reconhece uma artista que fez da inquietação, da escuta e da disponibilidade criativa marcas de sua atuação, qualidades que ajudam a compreender não apenas sua trajetória, mas também os caminhos para o cinema brasileiro.

