Foto: STILL DO FILME CORINGA/Warner Bros./Divulgação "Coringa", estrelado por Joaquin Phoenix, é um dos filmes exibidos na mostra

Nesta quarta-feira, 4, o Cineteatro São Luiz dá início a segunda parte da "Mostra Vilões do Cinema" com exibição de quatro filmes com antagonistas já considerados clássicos no audiovisual mundial: "Coringa" (2019), de Todd Philips; "Scarface" (1983), de Brian de Palma; "A Queda: As Últimas Horas de Hitler" (2004), de Oliver Hirschbiegel; e "O Dia do Chacal" (1973), de Fred Zinnemann.

Estrelado Joaquin Phoenix, "Coringa" narra a história de Arthur Fleck, um homem à margem da sociedade que se transforma em um dos vilões mais famosos das histórias em quadrinho. Pautado pela realidade da sociedade norte-americana, o papel rendeu a Phoenix o seu primeiro Oscar de Melhor Ator em 2020. O filme será exibido nos dias 8 e 14 de fevereiro.

Duarte Dias, curador do Cineteatro, aponta que a escolha dos filmes busca olhar para esses vilões para além da sua performance dramatúrgica, mas "como um espelho das contradições de cada época, um território onde carisma e crueldade, poder e decadência, ética e antiética muitas vezes se confundem".

A mostra inclui ainda filmes do Reino Unido e da Alemanha, como "O Dia do Chacal" e "A Queda", ambos também celebrados pela crítica e indicados ao Oscar e ao Bafta. Em 2024, a primeira parte da mostra havia exibidos outros clássicos, como "Psicose" e "Laranja Mecânica". (Arthur Gadelha)

Confira a programação

"O Dia do Chacal"

Quando: quartas-feiras, 4 e 11, às 16 horas

"Scarface"

Quando: quintas-feiras, 5 e 12, às 16 horas

"A Queda: As Últimas Horas de Hitler"

Quando: sábado, 7, e sexta-feira, 13,

às 16 horas

"Coringa"

Quando: domingo, 8, e sábado, 14, às 16 horas

Onde: Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500 - Centro)

Gratuito