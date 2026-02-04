Programe-se: confira agenda cultural desta quarta-feira, 4 de fevereiro (4/02)

Foto: Marília Camelo/Divulgação "Yoga ao pôr do sol" acontece na Pinacoteca do Ceará

No final da tarde desta quarta-feira, 4, a Pinacoteca do Ceará promove a atividade "Yoga ao Pôr do Sol". Desta vez, a prática será da modalidade Hatha Yoga e conduzida pela professora Raquel Amapos. A ação é realizada no pátio do equipamento cultural e visa levar ao público bem-estar ao final do dia. Ao total, são 20 vagas disponíveis e as inscrições ficam abertas na recepção do equipamento cultural, a partir das 16 horas.

Quando: quarta-feira, 4, às 17 horas

Onde: Pinacoteca do Ceará (rua 24 de Maio, 34 - Centro)

Pinacoteca do Ceará (rua 24 de Maio, 34 - Centro) Gratuito

Mediação

O Museu de Arte Contemporânea do Ceará (MAC-CE) realiza de quarta-feira, 4, a domingo, 8, a mediação artístico-cultural "Desopila no MAC.CE: trilhas pra transbordar no museu". A ação é realizada pelo Núcleo Educativo e convida o público a viver o museu de forma leve, sensível e coletiva, por meio de trilhas de mediação que atravessam as exposições para criar pausas.

Quando: quarta-feira, 4, a domingo, 8, das 18h às 19 horas

Onde: Museu de Arte Contemporânea do Ceará, no Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Museu de Arte Contemporânea do Ceará, no Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Gratuito; não é necessário fazer inscrição prévia





Operação Fronteira

Estreiam no Discovery e na HBO Max nesta quarta-feira, 4, os três primeiros episódios da quinta temporada da série "Operação Fronteira Brasil". A franquia policial do Discovery apresenta histórias reais e curiosas sobre o crime organizado e sobre as fronteiras estratégicas do Brasil. Os casos levam o público a refletir sobre os desafios enfrentados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Estão entre os destaques novas bases operacionais da PRF.

Quando: quarta-feira, 4, a partir das 20h30min; após estreia, dois episódios serão lançados a cada semana

Onde: Discovery e HBO Max





O Agente Secreto

Volta a ser exibido no Cineteatro São Luiz nesta quarta-feira, 14, o filme "O Agente Secreto". A obra recebeu quatro indicações ao Oscar 2026 e é estrelada por Wagner Moura. Ambientado na década de 1970, o longa apresenta Marcelo, um especialista em tecnologia acusado de atividades subversivas e que se muda de São Paulo para Recife na tentativa de escapar dos agentes do governo.

Quando: quarta-feira, 4, às 19 horas

Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro) Quanto: R$ 14 (inteira) e R$ 7 (meia); vendas no Sympla e na bilheteria





Atuação no Audiovisual

O Cinema do Dragão recebe nesta quarta-feira, 4, a roda de conversa "Atuação no audiovisual: casting, preparação, gravação e outras abordagens". A ação é conduzida pela diretora e roteirista Andréia Pires e é voltada a interessados em compreender os processos de construção de personagens, os desafios do set e estratégias de preparação.

Quando: quarta-feira, 4, às 15 horas

Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Gratuito



