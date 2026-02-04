Programe-se: confira agenda cultural desta quarta-feira, 4 de fevereiro (4/02)

No final da tarde desta quarta-feira, 4, a Pinacoteca do Ceará promove a atividade "Yoga ao Pôr do Sol". Desta vez, a prática será da modalidade Hatha Yoga e conduzida pela professora Raquel Amapos. A ação é realizada no pátio do equipamento cultural e visa levar ao público bem-estar ao final do dia. Ao total, são 20 vagas disponíveis e as inscrições ficam abertas na recepção do equipamento cultural, a partir das 16 horas.
Mediação
O Museu de Arte Contemporânea do Ceará (MAC-CE) realiza de quarta-feira, 4, a domingo, 8, a mediação artístico-cultural "Desopila no MAC.CE: trilhas pra transbordar no museu". A ação é realizada pelo Núcleo Educativo e convida o público a viver o museu de forma leve, sensível e coletiva, por meio de trilhas de mediação que atravessam as exposições para criar pausas.
Operação Fronteira
Estreiam no Discovery e na HBO Max nesta quarta-feira, 4, os três primeiros episódios da quinta temporada da série "Operação Fronteira Brasil". A franquia policial do Discovery apresenta histórias reais e curiosas sobre o crime organizado e sobre as fronteiras estratégicas do Brasil. Os casos levam o público a refletir sobre os desafios enfrentados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Estão entre os destaques novas bases operacionais da PRF.
O Agente Secreto
Volta a ser exibido no Cineteatro São Luiz nesta quarta-feira, 14, o filme "O Agente Secreto". A obra recebeu quatro indicações ao Oscar 2026 e é estrelada por Wagner Moura. Ambientado na década de 1970, o longa apresenta Marcelo, um especialista em tecnologia acusado de atividades subversivas e que se muda de São Paulo para Recife na tentativa de escapar dos agentes do governo.
Atuação no Audiovisual
O Cinema do Dragão recebe nesta quarta-feira, 4, a roda de conversa "Atuação no audiovisual: casting, preparação, gravação e outras abordagens". A ação é conduzida pela diretora e roteirista Andréia Pires e é voltada a interessados em compreender os processos de construção de personagens, os desafios do set e estratégias de preparação.