Stephen King lança livro com mistério sem respostas; entenda

Foto: Editora Suma/Divulgação "O Garoto do Colorado" é lançado no Brasil pela editora Suma

Ao longo de mais de cinco décadas de carreira, Stephen King consolidou-se como um dos grandes nomes da literatura contemporânea. Obras como "Carrie, a Estranha" (1974), "O Iluminado" (1977) e "It - A Coisa" (1986) redefiniram os limites do terror popular, mas seu legado nunca esteve restrito ao sobrenatural.

Em narrativas como "O Corpo" (1982) e "A Redenção de Shawshank" (1982), que deram origem, respectivamente, aos filmes "Conta Comigo" e "Um Sonho de Liberdade", King revelou seu grande domínio do drama humano, do cotidiano aparentemente banal e de conflitos que dispensam monstros para causar impacto.

É justamente nesse território que se insere "O Garoto do Colorado", publicado no Brasil pela editora Suma.

Romance aborda cotidiano

Longe de apostar em sustos ou explicações extraordinárias, o romance de 142 páginas parte de um fato simples: o corpo de um homem é encontrado na praia de uma pequena ilha na costa do Maine, em abril de 1980.

O caso, que poderia se resolver como mais uma nota policial, transforma-se em obsessão silenciosa ao ser recontado, décadas depois, por dois jornalistas veteranos, Dave Bowie e Vince Teague, a uma jovem estagiária chamada Stephanie McCann.

O que se desenha não é uma investigação tradicional, mas um exercício de memória, interpretação e, sobretudo, aceitação da dúvida.

King estrutura a narrativa como uma conversa fragmentada, feita de desvios, retomadas e lacunas. Os capítulos curtos, quase anotações orais, reproduzem o ritmo de um diálogo interrompido por cafés, silêncios e digressões.

Essa forma aparentemente despretensiosa esconde um rigor narrativo preciso: cada nova informação abre possibilidades que não se fecham, corredores que levam a outros, até que o leitor percebe estar diante de um labirinto sem centro. O autor faz valer, com rara honestidade, a ideia de que a jornada importa mais do que qualquer desfecho.

O maior mérito de "O Garoto do Colorado" talvez esteja na recusa em oferecer respostas confortáveis. As hipóteses se acumulam, contradizem-se e, em vez de esclarecer, ampliam o mistério.

Não se trata de frustração gratuita, mas de uma reflexão clara sobre os limites da investigação - jornalística, narrativa e humana.

Nem todo caso se resolve; nem toda história se organiza em sentido pleno. Nem todo mistério é resolvido "à la Sherlock Holmes". King transforma essa incompletude em tema central, deslocando o foco da solução para o impacto que a ausência dela provoca.

Livro apresenta personagens densos e histórias verossímeis

Apesar de ter apenas 142 páginas, o livro constrói personagens densos e verossímeis. Dave, Vince e Stephanie parecem existir para além do papel, como figuras que poderiam ser encontradas em qualquer jornal do interior americano.

Suas relações, motivações e diferenças geracionais enriquecem a narrativa e reforçam a sensação de realidade. O mistério do homem morto importa tanto quanto o modo como essas pessoas lidam com ele e com aquilo que jamais compreenderão por completo.

Ao lado de títulos como "Joyland" (2013) e "Depois" (2021), ambos também do autor, e publicados originalmente pela coleção "Hard Case Crime", "O Garoto do Colorado" dialoga com o policial clássico apenas para subvertê-lo. Não há catarse, revelação final ou justiça restaurada.

O desconforto que permanece é justamente o ponto. Stephen King demonstra, mais uma vez, que o medo mais persistente não nasce do sobrenatural, mas do que permanece sem explicação, e da nossa dificuldade em conviver com isso.

"O Garoto do Colorado"

Páginas: 142

Quanto: R$ 59,90

Onde encontrar: www.companhiadasletras.com.br