Carnaval da Saudade homenageia Fausto Nilo em nova edição

O Carnaval da Saudade, um dos mais tradicionais eventos de Carnaval do Ceará, chega à 58ª edição neste sábado, 7, no Náutico Atlético Cearense. A programação conta com marchinhas da Banda Xêirus e Beijos, repertório afetivo do Bloco do Prazer, concurso de melhor bloco e homenagem ao arquiteto, urbanista e compositor cearense Fausto Nilo.

Realizado há quase 60 anos, o evento tem ingressos à venda a partir de R$ 250 (individual em mesa coletiva) e podem ser adquiridos na plataforma OutGo e na secretaria do clube. Neste ano, o tema do Carnaval da Saudade é “O Luxo da Fantasia”.

A escolha do tema está relacionada ao interesse de “resgatar as belíssimas festas de Carnaval de antigamente”, como afirma Henrique Vasconcelos, presidente do Náutico. “Eram carnavais que traziam o glamour das belas fantasias. Nos divertimos com a criatividade dos participantes, com os belíssimos adornos e colorido”, indica.

Nesta edição, os participantes podem usar abadás ou fantasias e formar blocos para concorrer ao concurso de melhor bloco. A expectativa de Henrique é que haja “muita alegria”: “É o que mais desejamos para os que vierem ao 58º Carnaval da Saudade. Além de, claro, curtir essa verdadeira obra de arte que é o patrimônio arquitetônico da sede histórica do Náutico. Os belos salões foram projetados pelo arquiteto Emílio Hinko”.

O evento busca reunir pessoas de todas as idades, das crianças aos idosos, e busca manter sua relevância de quase 60 anos com a chegada de novas gerações. “Muitas gerações participaram deste evento anual do nosso clube. Agora queremos trazer novas, pois é uma grande oportunidade de os jovens poderem conhecer uma festa rica de cultura e arte, através das fantasias e músicas maravilhosas de outras épocas”, explica Henrique.

Coroação do Rei Momo e homenagem a Fausto Nilo

Tradição do evento, o Carnaval da Saudade terá o momento de coroação oficial do Rei Momo e a Rainha do Carnaval pelo prefeito de Fortaleza, cargo hoje ocupado por Evandro Leitão (PT). Além disso, haverá homenagens ao conselheiro Adriano Garcia, que dedicou sua vida ao Náutico, e a Fausto Nilo.

A decisão de homenageá-lo vem por diferentes características: "Fausto é muito mais que um compositor. Fausto é cearense, apaixonado por Fortaleza, projetou grandes obras como a urbanização do calçadão da Beira Mar de Fortaleza e o Centro Dragão do Mar. Na música, é autor de músicas que fazem parte do cotidiano de todas as gerações no Brasil e fora dele. Fausto é um pensador, uma pessoa com conteúdo. Você se enriquece em ouvir seus pensamentos”.

Grande homenageado da edição, Fausto Nilo afirma que, mesmo tendo sido lembrado nos últimos anos por instituições e autoridades, essa ainda não é uma condição com a qual está habituado. “Quando completei 80 anos, tive algumas homenagens de pessoas e instituições que se manifestaram. Sou sempre muito grato a tudo isso, embora não tenha muita prática com essas situações”, brinca.

O Náutico Atlético Cearense tem um lugar especial na trajetória do compositor por ter frequentado o espaço em sua juventude. Assim, ter seu nome em destaque em mais uma edição do Carnaval da Saudade tem valor ainda mais simbólico: “Tenho muito respeito pelo Náutico como um ponto de referência urbana, por significação mesmo. Acho que foram muito delicados comigo ao fazerem esse convite”, afirma Fausto Nilo.

Bloco do Prazer

Uma das atrações do 58º Carnaval da Saudade é O Bloco do Prazer, comandado pela cantora Lidia Maria. O bloco leva ao evento repertório com frevos e marchinhas e estende as homenagens ao compositor cearense Fausto Nilo com interpretações de suas músicas de Carnaval. Entre as canções selecionadas estão “Vida Boa”, “Bloco do Prazer”, “Eu Também Quero Beijar” e “O Elefante”.

Em 2026, o Bloco do Prazer completa dez anos. Ao longo de sua história, passeou por diferentes ritmos musicais, focando principalmente em marchinhas e frevo, mas posteriormente axé, samba e forró foram incluídos nas apresentações do bloco. No Náutico, haverá um “retorno às origens”.

“O Bloco do Prazer nasce em homenagem ao Fausto Nilo. É o nome de uma música dele. Foi cantando Fausto que percebi gostar de Carnaval. Tive outro bloco exclusivamente feminino que só cantava músicas dele. Quando participei percebi querer muito cantar Carnaval e montei o meu bloco também com o nome de uma música do Fausto”, compartilha Lidia Maria.

Para a artista, participar do Carnaval da Saudade nos dez anos do bloco e ter ao mesmo tempo homenagem a Fausto Nilo “é um presente e a cereja do bolo da comemoração” dessa década. “É um presente poder voltar ao início da nossa trajetória e brindar isso com um dos compositores mais importantes do Carnaval brasileiro”, exclama.

Ela também destaca: “Uma das maiores conquistas do bloco foi ele ter se tornado querido pelas pessoas. A cada ano elas perguntam se o Bloco do Prazer vai tocar no Carnaval, já ligam ele ao Benfica, tem uma identidade com o polo do Benfica, com a praça da Gentilândia, porque desde o começo estivemos ali. Criamos identidade com o Carnaval”.



58º Carnaval da Saudade

Com: Banda Xêirus e Beijos, Bloco do Prazer, Concurso do Melhor Bloco e homenagem a Fausto Nilo

Quando: sábado, 7, a partir das 20 horas

Onde: Náutico Atlético Cearense (av. da Abolição, 2727 - Meireles)

Quanto: a partir de R$ 250; vendas no site OutGo e na secretaria do clube (sem taxa)

