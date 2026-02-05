Horóscopo: veja previsão dos signos para esta quinta, 5 de fevereiro (05/02)

ÁRIES

Para o signo de Áries, o céu indica um dia ideal para fortalecer a confiança e valorizar relações autênticas. Com Lua, Plutão, Marte e Sol em alinhamento, há chance de experiências profundas em conjunto. Cuidado com idealizações que podem gerar ilusões.

TOURO

Para o signo de Touro, o céu sugere elevação do propósito e atuação estratégica, gerando eficiência. Contudo, melhorar comunicação e postura frente a desafios interpessoais é necessário.

GÊMEOS

O céu sinaliza para o signo de Gêmeos um bom momento para participar de ocasiões sociais que promovam a consciência humana. Evite debates sobre espiritualidade.

CÂNCER

Para o signo de Câncer, o céu indica que o dia pode ser um bom momento para fortalecer vínculos familiares e cuidar da gestão da casa. Tente se libertar de laços emocionais desgastantes.

LEÃO

Para o signo de Leão, as interações podem ganhar profundidade, trazendo mudanças em como vê as pessoas e na busca por relações autênticas. Cuidado ao lidar com sentimentos sensíveis.

VIRGEM

O céu indica que é um bom momento para o signo de Virgem transformar valores pessoais, principalmente em relação ao dinheiro. Isso sinaliza uma gestão mais consciente dos recursos, sem cair na avareza.

LIBRA

O signo de Libra poderá se perceber mais confiante, graças aos encontros da Lua com Plutão, Marte e o Sol. Aproveite para alinhar suas ações com o seu propósito, mas atenção: evite ilusões, há tensões com Netuno e Júpiter.

ESCORPIÃO

Para quem é do signo de Escorpião, o céu indica um fortalecimento pessoal interessante. A Lua em uma área de crise aponta para superação de medos, possibilidade de regeneração, e dá um destaque à importância do lar como suporte moral.

SAGITÁRIO

Para o signo de Sagitário, o céu indica uma valorização da empatia e da união nos relacionamentos. Pode haver oportunidade para fortalecer laços autênticos.

CAPRICÓRNIO

Para o signo de Capricórnio, o céu indica fortalecimento na gestão de carreira, com uma chance de perceber sua força pessoal. No entanto, mantenha o realismo. É um bom momento para focar em resultados palpáveis, através de esforço e planejamento.

AQUÁRIO

Para o signo de Aquário, o céu indica que sua autoconfiança pode estar em alta. Há chance de se sentir alinhado com seu propósito e é interessante dar atenção à sua intuição. No entanto, evite se prender a teorias e expectativas.

PEIXES

O céu indica que o signo de Peixes poderá ter um aumento na percepção de suas emoções, proporcionando um bom momento para trabalhar questões relacionadas à autoconfiança.



