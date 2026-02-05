'O Cavaleiro dos Sete Reinos' expande o universo 'Game Of Thrones'

Foto: HBO ORIGINAL/DIVULGAÇÃO Nova série original da HBO, "O Cavaleiro dos Sete Reinos" é ambientada um século antes dos acontecimentos de "Game of Thrones"

"Game of Thrones" (2011-2019) consolidou-se como um dos maiores fenômenos audiovisuais da história recente. Baseada na obra de George R. R. Martin, a produção da HBO redefiniu a fantasia épica ao entrelaçar intrigas políticas, complexidade moral, magia e uma violência crua, cativando uma audiência global ao longo de oito temporadas.

Leia no O POVO | Confira mais notícias e opiniões sobre cinema

O universo que sustenta a série, contudo, é vasto e anterior ao sucesso televisivo. Tudo começou em 1996 com "As Crônicas de Gelo e Fogo - A Guerra dos Tronos", livro que introduziu Westeros ao mundo. Cronologicamente, porém, Martin explorou outras eras desse continente mágico.

Se "Fogo & Sangue" (2018), que se passa cerca de 300 anos antes da saga original, adaptado como "A Casa do Dragão", narra a grandiosa e trágica ascensão da dinastia Targaryen com seus dragões, "O Cavaleiro dos Sete Reinos", que se passa cerca de 90 anos antes de "Game of Thrones" trilha o caminho oposto.

Nova série original da HBO, "O Cavaleiro dos Sete Reinos" é ambientada um século antes dos acontecimentos de "Game of Thrones" Crédito: STILL DA SÉRIE O CAVALEIRO DOS SETE REINOS/HBO ORIGINAL/DIVULGAÇÃO

Publicada originalmente em três novelas entre 1998 e 2010 ("O Cavaleiro Andante", "A Espada Juramentada" e "O Cavaleiro Misterioso"), a obra se afasta de reis e batalhas colossais para focar nas estradas poeirentas e na vida dos plebeus, figuras frequentemente esquecidas nos registros oficiais. É essa escala menor, mas rica em humanidade, que serve de base para a nova aposta da HBO.

A trama apresenta Dunk, ou Sor Duncan, o Alto. Bastardo e sem herança, ele decide assumir o título de cavaleiro após a morte inesperada de seu mestre.

Desajeitado, mas movido por um senso rígido de honra, Dunk carrega apenas uma velha armadura e a esperança de provar seu valor em torneios de justas.

Sua sorte muda ao encontrar Egg, um garoto careca e de atitude desafiadora que se voluntaria para ser seu escudeiro. A dinâmica entre os dois é o coração da obra: enquanto Dunk busca a glória em um mundo cínico, a inteligência precoce de Egg sugere que ele é muito mais do que aparenta.

Os três primeiros episódios da adaptação, que foram transmitidos ao vivo no canal HBO e estão disponíveis na plataforma HBO Max, evidenciam a estratégia da série: expandir a mitologia de Martin sem sacrificar o tom intimista que torna o texto original tão singular.

Intitulado "O Cavaleiro Andante" e dirigido por Owen Harris, o capítulo introdutório foca na apresentação de Dunk, um protagonista cuja pureza contrasta com a brutalidade habitual de Westeros, e imerge o espectador no universo dos torneios medievais.

O roteiro e a produção foram liderados por Ira Parker em colaboração com o próprio George R. R. Martin, que acerta ao evitar o desfecho megalomaníaco.

A montagem ágil emula a prosa direta do autor, permitindo que o público compreenda rapidamente as motivações de um jovem cavaleiro em busca de sua primeira vitória, longe das intrigas palacianas de Porto Real.

O torneio, que à primeira vista parece festivo, logo revela um microcosmo de arrogância e abuso de poder, no qual a desigualdade social fica exposta no confronto com a nobreza Targaryen.

Composta por seis episódios, a primeira temporada adapta a novela inicial da trilogia. Os episódios seguintes - "Carne de Boi Salgada" e "O Escudeiro" - seguem a mesma linha narrativa. Logo após a estreia da produção, em janeiro, "O Cavaleiro dos Sete Reinos" se transformou em mais um sucesso da HBO.

Em virtude da transmissão do Super Bowl - a liga profissional de futebol americano dos Estados Unidos realizada no domingo, 8, às 20h30min - e para não frustrar expectativas dos fãs, o quarto episódio foi antecipado pelo canal e será disponibilizado já nesta sexta-feira, 6, às 23 horas. Os episódios de número cinco e seis seguem o calendário previamente estabelecido, sendo disponibilizados nos domingos de fevereiro, 15 e 22.

O sucesso antecipado da fórmula já garantiu a produção da segunda temporada, atualmente em gravações na Irlanda, locação clássica da franquia, que levará às telas a sequência literária, "A Espada Juramentada". Ao que tudo indica, a escala pode ter diminuído, mas o peso narrativo de Westeros permanece intacto.





Livro "O Cavaleiro dos Sete Reinos"

Número de páginas: 264

Quanto: R$ 119,90 (livro físico) e R$ 44,90 (e-book)

Onde encontrar: www.companhiadasletras.com.br

Série "O Cavaleiro dos Sete Reinos"

Episódios 1, 2 e 3 já disponíveis na plataforma

Episódio 4 nesta sexta-feira, 6; episódio 5 no domingo, 15, e episódio 6 no domingo, 22

Onde assistir:

www.hbomax.com