Quentinho e crocante: os melhores pasteizinhos de Fortaleza

Foto: Divulgação/Rapha Oliveira/Matheus Tavares/Hellen Santos Pastelzim do Croatá oferece 14 sabores de pasteizinhos

Preparo fácil e prático, geralmente contendo gordura e sal, os pasteizinhos caem bem com bebidas refrescantes e geladas. Não é por acaso que suas porções são comuns em cardápios de bares e restaurantes por todo o Brasil. Quando apresentados em opções doces, podem até servir de sobremesa.

Para o instrutor de Gastronomia do Senac Lucas Braga, os pasteizinhos cumprem todos os requisitos de um bom petisco: “Servido em pequenas porções, podem ser compartilhados, com cocções fritas ou assadas, acompanhados geralmente de molhos e considerados uma boa opção para acompanhar uma bebida ao lado”.

Prato de influência oriental, embora tenha chegado ao Brasil por meio de imigrantes, o pastel é uma adaptação brasileira que virou característica de feiras e botecos do País. Braga aponta o uso da cachaça no preparo da massa de pasteizinhos como uma substituição do saquê, bebida alcoólica utilizada na receita japonesa. “Já que em território brasileiro a cana é em abundância, a cachaça entra como um ingrediente indispensável para garantir uma textura crocante”, diz o chef.

A versatilidade do petisco é parte da razão de seu sucesso. Lucas Braga explica que a massa base de pastel é neutra, o que lhe permite grande variedade de sabores. Entre as combinações mais inusitadas, ele destaca recheios de banana com doce de leite, chocolate e brigadeiro de coco.

Carneiro, carne de sol ou hortifrutis, como o cheiro verde e a pimenta de cheiro, são outras adaptações. Nesse caso, assinalam o caráter regional. Independente da preferência, o chef recomenda uma massa bem trabalhada, com atenção à espessura e à temperatura do óleo para fritá-la.

Em relação ao recheio, ele indica “uma boa base de marinada e refogado” e o uso de temperos como páprica, ervas finas e lemon pepper, que podem variar de acordo com a proteína utilizada no recheio do petisco, seja ele cremoso ou não. “Para finalizar, eu sempre gosto de servir com um bom molho acompanhado. Pode ser uma maionese, um rosé clássico com um pouco de pimenta ou quem sabe até um bom vinagrete com acidez presente pra dar um contraste legal”, comenta.

Coloque a mão na massa

O chef Lucas Braga ensina a preparar uma massa de pastel artesanal de jerimum, receita simples de fazer e um jeito diferente de comer pastelzinho.

Ingredientes:

• 450 g farinha de trigo sem fermento (separar pelo menos uma xícara a mais para trabalhar a massa e dar o ponto)

• ⁠150g de jerimum cozido sem casca

• 200 ml de água

• 15 ml de óleo ou azeite

• 5 g sal

• 70 ml de cachaça

Em um liquidificador, bater o jerimum cozido frio com água, cachaça e a gordura até que se forme uma mistura líquida e levemente pastosa. Em outro recipiente, misture a farinha com o sal.

Disponha a mistura líquida na farinha e misture bem com as mãos atéformar uma massa bem lisa e homogênea, que desgrude das mãos. Se preciso, adicione um pouco mais de farinha para dar o ponto da massa.

Transfira a massa para uma bancadapara sovar bem. O ponto deve ser uma massa com aspecto liso, levemente elástico e homogêneo. Reserve a massa e deixe descansar por 15 a 20 minutos fora da geladeira em um recipiente tampado.

Abra a massa com o auxílio de um rolo no formato que desejar, respeitando uma espessura que fique agradável de comer quando fritar.

Coloque o recheio de sua preferência. Sugiro uma boa carne de sol ou fatias de queijo coalho para combinar com a massa saborizada de jerimum. Feche a massa umedecendo as extremidades com um pouco de água e apertando com um garfo para garantir que ela não abra no momento da fritura.

Frite em gordura quente, com cuidado para não exagerar na alta temperatura. Ele deve fritar por imersão e leva alguns minutos para garantir que fique bem crocante e na textura correta.

Sirva com uma maionese tradicional ou, quem sabe, até saborizada com opções como limão, alho ou coentro.

Pastelzim do Croatá

Desde 1974 vendendo pasteizinhos com uma receita de família, o Pastelzim do Croatá fica localizado no km 63 da BR-222, no distrito cearense São Gonçalo do Amarante. Júlio Cunha, sócio-diretor da empresa, herdou do pai o negócio e a receita de massa artesanal que deixa o produto "crocante e sequinho".

Em Fortaleza, é possível encontrar os pasteizinhos do Pastelzim do Croatá em sete lojas diferentes, localizadas nos bairros Alvaro Wayne, Aldeota, Cidade dos Funcionários e Dionísio Torres, que vendem pacotes de pasteizinhos congelados em 14 sabores distintos, sendo três doces.

Onde pedir pasteizinhos em Fortaleza

Cantinho do Frango

Horário de funcionamento: segunda e terça, de 10h às 17 horas; quarta a sábado, de 10h às 23h30min; domingo, de 10h às 22 horas

Onde: rua Torres Câmara, 71 - Aldeota

Quanto: porções de 5 unidades R$ 24,20

Delivery: 85 98796-9066

Reservas: 85 98685-2527

Mais informações: Instagram @cantinhodofrangooficial

Mestre da Parrilla

Horário de funcionamento: segunda a quinta-feira, de 8h às 23 horas, e sexta a domingo, de

16h às 23 horas

Onde: rua Fonseca Lobo, 70 - Aldeota

Reservas: (85) 99213-2969 ou (85) 3051-3157

Mais informações: Instagram @mestre.da.parrilla

Pastelzim do Croatá

Loja: Mercado 901 (Rua Costa Barros, 901 - Aldeota)

Horário de funcionamento: segunda a sexta, de 6h30min às 18h30min; sábado, de 7h às 15 horas; domingo, de 7h às 12 horas

Delivery: (85) 99772-0625

Mais informações e outros endereços: @pastelzimcroatafortaleza