Programe-se: confira a programação cultural deste sábado, 7 de fevereiro

O Pré-Carnaval de Fortaleza chega ao fim neste fim de semana com atrações musicais espalhadas por diversos polos. Uma das estreias da edição é o polo do Lago Jacarey, localizado entre o Cambeba e a Cidade dos Funcionários. O local recebe neste sábado, 7, apresentações da cantora Marina Cavalcante (foto), às 18h20min; de Pantico Rocha e Fervo Maresia, às 19h40min; e HoraBuena Club, que sobe ao palco às 21 horas.
Música Eletrônica
É realizada neste sábado, 7, mais uma edição do Baile Green Go. O projeto apresenta curadoria musical conectada com a cena contemporânea da música eletrônica. No line-up, destaque para a cantora e DJ Barja, com sets que transitam entre house, indie dance, progressive e techno.
Clube da Esquina
O Estúdio Estação Fronteira recebe neste sábado, 7, show em homenagem ao Clube da Esquina. Comandada por Anfrísio Rocha (teclado e voz) e Luiz Vianna (guitarra e violão). O público confere clássicos do Clube da Esquina em um estúdio de ensaios e gravações. Os ingressos são limitados. A apresentação integra o projeto Estúdio Aberto.
Arena Iracema
Neste sábado, 7, a Arena Iracema recebe Vanessa A Cantora, Victoria Fernandes e os DJs Utox, Dino e Femo. Quem chegar cedo, às 16 horas, também pode aproveitar duas horas de caipirinhas liberadas. O evento conta com ingresso na modalidade inteira social.
Rita Lee
O Floresta Bar recebe neste sábado, 7, Lia Santhiago. Ela apresenta tributo à Rita Lee. A programação se inicia às 18 horas, com o DJ Cabeleira. Às 19h30min, o grupo Hey Rock presta tributo ao RPM e aos Paralamas do Sucesso. Às 21h30min, Verminosos homenageia os Titãs. Lia fecha a noite.