Programe-se: confira a programação cultural deste sábado, 7 de fevereiro

Foto: Raquel Santiago/Divulgação Marina Cavalcante é cantora de samba

O Pré-Carnaval de Fortaleza chega ao fim neste fim de semana com atrações musicais espalhadas por diversos polos. Uma das estreias da edição é o polo do Lago Jacarey, localizado entre o Cambeba e a Cidade dos Funcionários. O local recebe neste sábado, 7, apresentações da cantora Marina Cavalcante (foto), às 18h20min; de Pantico Rocha e Fervo Maresia, às 19h40min; e HoraBuena Club, que sobe ao palco às 21 horas.

Quando: sábado, 7, às 18h20min

sábado, 7, às 18h20min Onde: Lago Jacarey (Avenida Vieira Weyne, s/n - Cambeba)

Lago Jacarey (Avenida Vieira Weyne, s/n - Cambeba) Gratuito





Música Eletrônica

É realizada neste sábado, 7, mais uma edição do Baile Green Go. O projeto apresenta curadoria musical conectada com a cena contemporânea da música eletrônica. No line-up, destaque para a cantora e DJ Barja, com sets que transitam entre house, indie dance, progressive e techno.

Quando: sábado, 7, às 21 horas

sábado, 7, às 21 horas Onde: Mareá Kite Club (Avenida Clóvis Arrais Maia, 4233 - Praia do Futuro)

Mareá Kite Club (Avenida Clóvis Arrais Maia, 4233 - Praia do Futuro) Quanto: R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia-entrada); vendas no Sympla



Clube da Esquina

O Estúdio Estação Fronteira recebe neste sábado, 7, show em homenagem ao Clube da Esquina. Comandada por Anfrísio Rocha (teclado e voz) e Luiz Vianna (guitarra e violão). O público confere clássicos do Clube da Esquina em um estúdio de ensaios e gravações. Os ingressos são limitados. A apresentação integra o projeto Estúdio Aberto.

Quando: sábado, 7, às 19 horas

sábado, 7, às 19 horas Onde: Estúdio Estação Fronteira (Avenida Heráclito Graça, 144, 1º andar - Centro)

Estúdio Estação Fronteira (Avenida Heráclito Graça, 144, 1º andar - Centro) Quanto: R$ 50; vendas no Sympla



Arena Iracema

Neste sábado, 7, a Arena Iracema recebe Vanessa A Cantora, Victoria Fernandes e os DJs Utox, Dino e Femo. Quem chegar cedo, às 16 horas, também pode aproveitar duas horas de caipirinhas liberadas. O evento conta com ingresso na modalidade inteira social.

Quando: sábado, 7, a partir das 16 horas

sábado, 7, a partir das 16 horas Onde: Arena Iracema (Avenida Monsenhor Tabosa, 388 - Centro)

Arena Iracema (Avenida Monsenhor Tabosa, 388 - Centro) Quanto: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada e inteira social com doação de 1 kg de alimento não perecível); vendas no site OutGo





Rita Lee

O Floresta Bar recebe neste sábado, 7, Lia Santhiago. Ela apresenta tributo à Rita Lee. A programação se inicia às 18 horas, com o DJ Cabeleira. Às 19h30min, o grupo Hey Rock presta tributo ao RPM e aos Paralamas do Sucesso. Às 21h30min, Verminosos homenageia os Titãs. Lia fecha a noite.

Quando: sábado, 7, a partir das 18 horas

sábado, 7, a partir das 18 horas Onde: Floresta Bar (Avenida Santos Dumont, 1788 - Aldeota)

Floresta Bar (Avenida Santos Dumont, 1788 - Aldeota) Quanto: R$ 50 (individual) e R$ 90 (modalidade casadinho, na qual entram duas pessoas); vendas no Sympla



