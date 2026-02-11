Confira a programação cultural desta quarta-feira, 11 de fevereiro

Foto: Samuel Macêdo/ Divulgação (MAC-CE), no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, abre ao público a exposição "Bloco do Prazer"

Em clima de Carnaval, segue aberta para visitação no Museu de Arte Contemporânea do Ceará (MAC-CE), localizado no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC), a exposição "Bloco do Prazer". São 250 obras, com 33 artistas cearenses e mais de 50 artistas nordestinos. A mostra conecta arte contemporânea, manifestações populares, música, rituais e celebrações que marcam a identidade cultural da região.

quarta-feira a sexta-feira, das 9h às 19 horas, e sábado e domingo, das 10h às 20 horas Onde: MAC-CE, no Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

MAC-CE, no Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Gratuito





Literatura Fantástica

A Biblioteca Inspiração Nordestina, do Banco do Nordeste Cultural (antigo CCBNB), recebe nesta quarta-feira, 11, o encontro do projeto Conversando Literatura. Desta vez, a iniciativa explora a literatura fantástica cearense. Com mediação da jornalista e escritora Sofia Osório, a roda de conversa debate como mitos, lendas e o imaginário local transformam o sertão e o mar em matéria de fantasia e identidade.

quarta-feira, 11, às 18 horas Onde: Banco do Nordeste Cultural (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)

Banco do Nordeste Cultural (rua Conde d'Eu, 560 - Centro) Gratuito; ingressos retirados na plataforma OutGo



Tartarugas Ninja

O Iguatemi Bosque continua a exibir a exposição imersiva "As Tartarugas Ninja: The Experience". A mostra apresenta o universo do quarteto Donatello, Leonardo, Michelangelo e Raphael. Os cenários recuperam as pizzas e artes marciais dos ninjas da Nickelodeon, com espaços que simulam túneis de metrô e o QG das tartarugas.

terça-feira a sexta-feira, das 14h às 22 horas; sábado, das 10h às 22 horas; domingo, das 12h às 21 horas Onde: Iguatemi Bosque (av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz)

Iguatemi Bosque (av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz) Quanto: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia); vendas no Sympla





Pinacoteca do Ceará

Está disponível na Pinacoteca do Ceará a exposição "Corpos Explícitos, Corpos Ocultos". A mostra reúne artistas de diversas gerações em torno da investigação do corpo como entidade política, simbólica, subjetiva e tecnológica. Com curadoria de Agnaldo Farias e Adolfo Montejo Navas, a exposição conta com mais de 100 obras de 48 grandes nomes da arte contemporânea e transforma um pavilhão inteiro da Pinacoteca do Ceará.

quarta-feira a sexta-feira, de 10h às 18 horas; sábado, 12h às 20 horas; domingo, de 10h às 17 horas Onde: Pinacoteca do Ceará (rua 24 de Maio, 34 - Centro)

Pinacoteca do Ceará (rua 24 de Maio, 34 - Centro) Gratuito



Boi Eternidade

O Grupo Parafuso de Teatro apresenta nesta quarta-feira, 11, o espetáculo "Boi Eternidade" no foyer do Cineteatro São Luiz. A obra acompanha um boi apaixonado pela cultura popular que não quer ver a brincadeira acabar. Ao lado de Joana, filha do mestre Zé do Boi, a história se desenrola em meio ao reisado, com música, dança, bonecos e narrativas tradicionais.