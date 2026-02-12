Carnaval no Ceará 2026: confira a programação no Interior

Nas brincadeiras com goma e serpentina, trajando abadás customizados em grupo, reunindo blocos autorais e curtindo as bandas tocando na porta de casa, a festa nas cidades interioranas revela tradições especiais do período carnavalesco. Do litoral à região serrana, os municípios cearenses levam a energia do Carnaval para as praças e ruas durante os quatro dias de folia.
Na programação deste ano, as cidades do Ceará terão shows de nomes de destaque na música nacional, como Alok, que se apresenta em Aquiraz; Luan Santana, em Paracuru; Ana Castela, em Cascavel; Léo Santana, em Aracati; e Zé Felipe, em Itapipoca.
Conforme dados da plataforma "Carnaval Transparente", do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE), analisados pelo O POVO em 30 de janeiro, os gastos municipais com o Carnaval 2026 totalizam R$ 46.764.644, sendo 99,7% destinados a atrações musicais - incluindo cachês, shows e contratações artísticas.
Com muita música e diversão, o público de todas as idades vai poder aproveitar o Carnaval em várias cidades do Ceará. Em alguns municípios, a folia vai além dos polos na sede; nas praias, há programação específica com shows e bandas. Aracati e Aquiraz são alguns dos locais que apostam na descentralização do Carnaval.
Nas agendas divulgadas pelas Prefeituras, os eventos gratuitos ocorrem, oficialmente, a partir de sábado, 14. Os shows estão concentrados nos períodos noturnos e o dia é reservado para folia nas praias - com o tradicional mela-mela no fim da tarde.Detalhes sobre as atrações diárias podem ser conferidos nas redes sociais das festas.