Carnaval no Ceará 2026: confira a programação no Interior
Vida & Arte

Carnaval no Ceará 2026: confira a programação no Interior

O Carnaval no Ceará vai começar e os municípios do interior se preparam para receber o público durante os dias de folia. Do litoral ao sertão, confira aS programações da festa
FORTALEZA CE, BRASIL, 23.07.22 Fortal 2022 Na foto: Leo Santana
FORTALEZA CE, BRASIL, 23.07.22 Fortal 2022 Na foto: Leo Santana

Nas brincadeiras com goma e serpentina, trajando abadás customizados em grupo, reunindo blocos autorais e curtindo as bandas tocando na porta de casa, a festa nas cidades interioranas revela tradições especiais do período carnavalesco. Do litoral à região serrana, os municípios cearenses levam a energia do Carnaval para as praças e ruas durante os quatro dias de folia.

Na programação deste ano, as cidades do Ceará terão shows de nomes de destaque na música nacional, como Alok, que se apresenta em Aquiraz; Luan Santana, em Paracuru; Ana Castela, em Cascavel; Léo Santana, em Aracati; e Zé Felipe, em Itapipoca.

Conforme dados da plataforma "Carnaval Transparente", do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE), analisados pelo O POVO em 30 de janeiro, os gastos municipais com o Carnaval 2026 totalizam R$ 46.764.644, sendo 99,7% destinados a atrações musicais - incluindo cachês, shows e contratações artísticas.

Com muita música e diversão, o público de todas as idades vai poder aproveitar o Carnaval em várias cidades do Ceará. Em alguns municípios, a folia vai além dos polos na sede; nas praias, há programação específica com shows e bandas. Aracati e Aquiraz são alguns dos locais que apostam na descentralização do Carnaval.

Nas agendas divulgadas pelas Prefeituras, os eventos gratuitos ocorrem, oficialmente, a partir de sábado, 14. Os shows estão concentrados nos períodos noturnos e o dia é reservado para folia nas praias - com o tradicional mela-mela no fim da tarde.Detalhes sobre as atrações diárias podem ser conferidos nas redes sociais das festas.

 

Paracuru

Sexta-feira, 13

  • Luan Santana
  • Jonas Esticado
  • Samyra Show
  • Banda Líbanos

Sábado, 14

  • Natanzinho Lima
  • Thales Play
  • Kadu Martins
  • Forró Balancear

Domingo, 15

  • Wesley Safadão
  • Nuzio Medeiros
  • Tito
  • Banda Bandana

Segunda-feira, 16

  • DJ Dennis
  • Zé Cantor
  • Jotavê
  • Mara Pavanelly

Terça-feira, 17

  • Pedro Sampaio
  • Henry Freitas
  • Forrozão Tropykália
  • Kátia Cilene

Cascavel

Sábado, 14

  • Samyra Show
  • Xamã
  • Kadu Martins

Domingo, 15

  • Márcia Felipe
  • Pedro Sampaio
  • Benjamim Torres
  • É o Tchan

Segunda-feira, 16

  • Tito
  • Taty Girl
  • Ana Castela

Terça-feira, 17

  • Mara Pavanelly
  • Henry Freitas
  • Junior Vianna

 

Beberibe

Sábado, 14

  • Zé Felipe
  • Grupo Frennesy
  • Matheus Fernandes

Domingo, 15

  • Tony Salles
  • Banda Prabalá
  • Mara Pavanelly

Segunda-feira, 16

  • Natanzinho Lima
  • Tito
  • Banda Bandana

Terça-feira, 17

  • Hungria
  • Banda São 2
  • Zé Cantor

 

Horizonte

Sábado, 14

  • Taty Girl
  • Lagosta Bronzeada
  • Amanda Rainha da Farra
  • Tito

Domingo, 15

  • Núzio Medeiros
  • Márcia Felipe
  • Felipão
  • Jotavê

Segunda-feira, 16

  • Henry Freitas
  • Cesinha Garcia
  • Raphael Alencar
  • Zé Cantor

Terça-feira, 17

  • Mara Pavanelly
  • Júnior Vianna
  • Lázaro Gamma
  • Samyra Show

 

Aracati (sede)

Sexta-feira, 13

  • O Kannalha
  • Patrulha
  • Pegue Axé
  • Barra de Aço
  • Paulinha Ravett
  • Stefani
  • DJ Anderson
  • Hungria

Sábado, 14

  • Daniela Mercury
  • Matheus Fernandes
  • Aldynha
  • Marcos Lessa
  • Mateus Ximenes
  • Elvis Oliveira
  • Jackson

Domingo, 15

  • Fantasmão (Edcity)
  • Melody
  • Taty Girl
  • Serfano
  • Larissa Leite
  • Júnior Petinho
  • DJ WS
  • Batucada do Brown

Segunda-feira, 16

  • Léo Santana
  • Natanzinho Lima
  • Aldynha
  • Serfano
  • Lá Máquina
  • DJ Eleízio
  • Frank Lima

Terça-feira, 17

  • Vintage Culture
  • Psirico
  • Zé Cantor
  • Pagode da Mistura
  • Elvis Oliveira
  • Júnior Viana
  • Thalys Ronnielle
  • Amor a Mil 

Majorlândia (praia de Aracati)

Sábado, 14

  • Japinha
  • Larissa Leite

Domingo, 15

  • Lagosta Bronzeada
  • Thiago Freitas

Segunda-feira,16

  • Luís Marcelo & Gabriel
  • Galícia

Terça-feira, 17

  • Davizão
  • Jeanzinho

 

Aquiraz (sede)

Sábado, 14

  • Amanda Rainha da Farra
  • Natanzinho Lima
  • Diego Facó

Domingo, 15

  • Fernandinha
  • Pedro Sampaio
  • Márcia Fellipe

Segunda-feira, 16

  • Henry Freitas
  • Filipe Ret
  • Jotavê

Terça-feira, 17

  • Alok
  • Zé Neto e Cristiano
  • Caio Lívio

 

Iguape (praia de Aquiraz)

Sábado, 14

  • Tito
  • Joyce Tayná
  • Day Melo

Domingo, 15

  • Seu Desejo
  • Pedro Guerra
  • Amanda Rainha da Farra

Segunda-feira, 16

  • Taty Girl
  • Thiago Freitas
  • Medóin

Terça-feira, 17

  • Pedrinho Martins
  • Lucas Moura
  • Brendynha

 

Batoque (praia de Aquiraz)

Sábado, 14

  • Ramon & Randinho
  • Raphael Alencar
  • Brendynha

Domingo, 15

  • Amanda Rainha da Farra
  • Pedro Guerra
  • Lucas Moura

Segunda-feira, 16

  • Tito
  • Jotavê
  • Merson DJ

Terça-feira, 17

  • Pedrinho Martins
  • Allanzinho
  • Kiko Show

 

Crato

Sexta-feira, 13

  • Desfile das Virgens
  • Taty Girl

Sábado,14

  • Bahtucaí com Davi Sobreira
  • Grupo Belo Samba
  • Tiro Certeiro
  • Banda Frevilhando

Domingo, 15

  • Grupo Quinteto
  • Tropa do Carnaval
  • Carla Ribeiro
  • Orquestra Sonata
  • Raied Neto
  • DJ Flávia Ribeiro

Segunda-feira, 16

  • Tudo no Samba
  • Flor Florentino
  • Evan Alencar
  • Felipão
  • DJ Clara França

Terça-feira, 17

  • Pagode Resenha Delas
  • João do Crato
  • Jorge Aragão
  • Brasilianos
  • Wawa

 

Itapipoca

Sábado, 14

  • Zé Felipe
  • Pimenta Malagueta
  • Bloco Mambembe
  • Brunão
  • Dona Zefinha

Domingo, 15

  • Laninha Show
  • Sebastian Monteiro
  • Arizinho
  • Irmãos Forrozeiros
  • Forró da Parceria

Segunda-feira, 16

  • Mara Pavanelly
  • Banda Patrulha
  • Frevilhando
  • Taylor Santos
  • Meninos do RM

Terça-feira, 17

  • Nenem Kat
  • Lana Mara
  • Banda Ultra Leve
  • Afro Baião
  • Pandas do Pagode

 

Canindé

Sexta-feira, 13

  • Radinho da Madrugada
  • Rey Vaqueiro
  • Renara e Dedezinho

Sábado, 14

  • Fernandinha
  • Yasmin Sensação
  • Rafael Cantor

Domingo, 15

  • DJ Black
  • São Dois
  • Giordano

Segunda-feira, 16

  • Matheus Medeiros
  • Janaina Alves
  • Lucas Brito

Terça-feira, 17

  • M7
  • É o Tchan
  • Taty Girl

 

Taíba (praia de São Gonçalo do Amarante)

Sábado, 14

  • Rupilé
  • Gui Castro
  • Thales Play
  • Janaína Alves
  • DJ Harisson
  • Banda Zé Joana

Domingo, 15

  • Belinho da Silva
  • Brendinha
  • Kadu Martins
  • Bandana
  • Diego Facó
  • DJ dos Santos
  • Banda Zé Joana

Segunda-feira, 16

  • É o Tchan
  • Henry Freitas
  • Forró Real
  • Matheus Lopes
  • DJ Harisson
  • Banda Zé Joana

Terça-feira, 17

  • Delano Santos
  • Verão S/A
  • Fernandinha
  • Cláudio Ney e Juliana
  • Banda Reite
  • DJ Ricardo
  • Banda Zé Joana

 

Camocim

Sábado, 14

  • Kiko Chicabana
  • Bola e Pagode Doce Ilusão
  • Iunis DJ
  • Xavier

Domingo, 15

  • Hungria
  • Souse7e
  • Loobaz
  • Nathercia

Segunda-feira, 16

  • Zé Vaqueiro
  • Bhaskar
  • Ray
  • Joyce

Terça-feira, 17

  • Toca do Vale
  • Banda Patrulha
  • Xina Pop

 

