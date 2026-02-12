Carnaval no Ceará 2026: confira a programação no Interior

Foto: AURELIO ALVES FORTALEZA CE, BRASIL, 23.07.22 Fortal 2022 Na foto: Leo Santana (Foto Aurelio Alves)

Nas brincadeiras com goma e serpentina, trajando abadás customizados em grupo, reunindo blocos autorais e curtindo as bandas tocando na porta de casa, a festa nas cidades interioranas revela tradições especiais do período carnavalesco. Do litoral à região serrana, os municípios cearenses levam a energia do Carnaval para as praças e ruas durante os quatro dias de folia.

Na programação deste ano, as cidades do Ceará terão shows de nomes de destaque na música nacional, como Alok, que se apresenta em Aquiraz; Luan Santana, em Paracuru; Ana Castela, em Cascavel; Léo Santana, em Aracati; e Zé Felipe, em Itapipoca.

Conforme dados da plataforma "Carnaval Transparente", do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE), analisados pelo O POVO em 30 de janeiro, os gastos municipais com o Carnaval 2026 totalizam R$ 46.764.644, sendo 99,7% destinados a atrações musicais - incluindo cachês, shows e contratações artísticas.

Com muita música e diversão, o público de todas as idades vai poder aproveitar o Carnaval em várias cidades do Ceará. Em alguns municípios, a folia vai além dos polos na sede; nas praias, há programação específica com shows e bandas. Aracati e Aquiraz são alguns dos locais que apostam na descentralização do Carnaval.

Nas agendas divulgadas pelas Prefeituras, os eventos gratuitos ocorrem, oficialmente, a partir de sábado, 14. Os shows estão concentrados nos períodos noturnos e o dia é reservado para folia nas praias - com o tradicional mela-mela no fim da tarde.Detalhes sobre as atrações diárias podem ser conferidos nas redes sociais das festas.





Paracuru

Sexta-feira, 13

Luan Santana

Jonas Esticado

Samyra Show

Banda Líbanos

Sábado, 14

Natanzinho Lima

Thales Play

Kadu Martins

Forró Balancear

Domingo, 15

Wesley Safadão

Nuzio Medeiros

Tito

Banda Bandana

Segunda-feira, 16

DJ Dennis

Zé Cantor

Jotavê

Mara Pavanelly

Terça-feira, 17

Pedro Sampaio

Henry Freitas

Forrozão Tropykália

Kátia Cilene



Cascavel

Sábado, 14

Samyra Show

Xamã

Kadu Martins

Domingo, 15

Márcia Felipe

Pedro Sampaio

Benjamim Torres

É o Tchan

Segunda-feira, 16

Tito

Taty Girl

Ana Castela

Terça-feira, 17

Mara Pavanelly

Henry Freitas

Junior Vianna





Beberibe

Sábado, 14

Zé Felipe

Grupo Frennesy

Matheus Fernandes

Domingo, 15

Tony Salles

Banda Prabalá

Mara Pavanelly

Segunda-feira, 16

Natanzinho Lima

Tito

Banda Bandana

Terça-feira, 17

Hungria

Banda São 2

Zé Cantor





Horizonte

Sábado, 14

Taty Girl

Lagosta Bronzeada

Amanda Rainha da Farra

Tito

Domingo, 15

Núzio Medeiros

Márcia Felipe

Felipão

Jotavê

Segunda-feira, 16

Henry Freitas

Cesinha Garcia

Raphael Alencar

Zé Cantor

Terça-feira, 17

Mara Pavanelly

Júnior Vianna

Lázaro Gamma

Samyra Show





Aracati (sede)

Sexta-feira, 13

O Kannalha

Patrulha

Pegue Axé

Barra de Aço

Paulinha Ravett

Stefani

DJ Anderson

Hungria

Sábado, 14

Daniela Mercury

Matheus Fernandes

Aldynha

Marcos Lessa

Mateus Ximenes

Elvis Oliveira

Jackson

Domingo, 15

Fantasmão (Edcity)

Melody

Taty Girl

Serfano

Larissa Leite

Júnior Petinho

DJ WS

Batucada do Brown

Segunda-feira, 16

Léo Santana

Natanzinho Lima

Aldynha

Serfano

Lá Máquina

DJ Eleízio

Frank Lima

Terça-feira, 17

Vintage Culture

Psirico

Zé Cantor

Pagode da Mistura

Elvis Oliveira

Júnior Viana

Thalys Ronnielle

Amor a Mil



Majorlândia (praia de Aracati)

Sábado, 14

Japinha

Larissa Leite

Domingo, 15

Lagosta Bronzeada

Thiago Freitas

Segunda-feira,16

Luís Marcelo & Gabriel

Galícia

Terça-feira, 17

Davizão

Jeanzinho





Aquiraz (sede)

Sábado, 14

Amanda Rainha da Farra

Natanzinho Lima

Diego Facó

Domingo, 15

Fernandinha

Pedro Sampaio

Márcia Fellipe

Segunda-feira, 16

Henry Freitas

Filipe Ret

Jotavê

Terça-feira, 17

Alok

Zé Neto e Cristiano

Caio Lívio





Iguape (praia de Aquiraz)

Sábado, 14

Tito

Joyce Tayná

Day Melo

Domingo, 15

Seu Desejo

Pedro Guerra

Amanda Rainha da Farra

Segunda-feira, 16

Taty Girl

Thiago Freitas

Medóin

Terça-feira, 17

Pedrinho Martins

Lucas Moura

Brendynha





Batoque (praia de Aquiraz)

Sábado, 14

Ramon & Randinho

Raphael Alencar

Brendynha

Domingo, 15

Amanda Rainha da Farra

Pedro Guerra

Lucas Moura

Segunda-feira, 16

Tito

Jotavê

Merson DJ

Terça-feira, 17

Pedrinho Martins

Allanzinho

Kiko Show





Crato

Sexta-feira, 13

Desfile das Virgens

Taty Girl

Sábado,14

Bahtucaí com Davi Sobreira

Grupo Belo Samba

Tiro Certeiro

Banda Frevilhando

Domingo, 15

Grupo Quinteto

Tropa do Carnaval

Carla Ribeiro

Orquestra Sonata

Raied Neto

DJ Flávia Ribeiro

Segunda-feira, 16

Tudo no Samba

Flor Florentino

Evan Alencar

Felipão

DJ Clara França

Terça-feira, 17

Pagode Resenha Delas

João do Crato

Jorge Aragão

Brasilianos

Wawa





Itapipoca

Sábado, 14

Zé Felipe

Pimenta Malagueta

Bloco Mambembe

Brunão

Dona Zefinha

Domingo, 15

Laninha Show

Sebastian Monteiro

Arizinho

Irmãos Forrozeiros

Forró da Parceria

Segunda-feira, 16

Mara Pavanelly

Banda Patrulha

Frevilhando

Taylor Santos

Meninos do RM

Terça-feira, 17

Nenem Kat

Lana Mara

Banda Ultra Leve

Afro Baião

Pandas do Pagode





Canindé

Sexta-feira, 13

Radinho da Madrugada

Rey Vaqueiro

Renara e Dedezinho

Sábado, 14

Fernandinha

Yasmin Sensação

Rafael Cantor

Domingo, 15

DJ Black

São Dois

Giordano

Segunda-feira, 16

Matheus Medeiros

Janaina Alves

Lucas Brito

Terça-feira, 17

M7

É o Tchan

Taty Girl





Taíba (praia de São Gonçalo do Amarante)

Sábado, 14

Rupilé

Gui Castro

Thales Play

Janaína Alves

DJ Harisson

Banda Zé Joana

Domingo, 15

Belinho da Silva

Brendinha

Kadu Martins

Bandana

Diego Facó

DJ dos Santos

Banda Zé Joana

Segunda-feira, 16

É o Tchan

Henry Freitas

Forró Real

Matheus Lopes

DJ Harisson

Banda Zé Joana

Terça-feira, 17

Delano Santos

Verão S/A

Fernandinha

Cláudio Ney e Juliana

Banda Reite

DJ Ricardo

Banda Zé Joana





Camocim

Sábado, 14

Kiko Chicabana

Bola e Pagode Doce Ilusão

Iunis DJ

Xavier

Domingo, 15

Hungria

Souse7e

Loobaz

Nathercia

Segunda-feira, 16

Zé Vaqueiro

Bhaskar

Ray

Joyce

Terça-feira, 17

Toca do Vale

Banda Patrulha

Xina Pop



