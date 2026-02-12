Foto: Artur Bluz/DRAGÃO DO MAR/DIVULGAÇÃO O bloco Chão da Praça celebra a sua 12ª edição no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura

Encontro de artistas, amigos, familiares e gerações, o bloco Chão da Praça celebra a 12ª edição. Com atividades no Carnaval de Fortaleza desde 2013, o evento surgiu de uma parceria entre a banda Os Transacionais e o Centro Cultural Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC) e, de lá para cá, é mais de uma década de folia no equipamento cultural.

Nesta quinta-feira, 12, na Praça Verde do Dragão, às 18h30min, chega ao fim a edição de 2026, marcando o "começo do Carnaval na Capital", como define Jolson Ximenes, vocalista da banda Os Transacionais. A última noite contará com participações de vozes nordestinas: as cantoras Buhr e Loren Lyse e o DJ Nego Célio.

O bloco surgiu da vontade de fomentar o período que antecede ao Carnaval em Fortaleza. Jolson conta que a banda queria contribuir com a cena carnavalesca que em 2013 estava começando a ganhar mais força na Capital: "Em 2007, fomos convidados pela Prefeitura para integrar o Carnaval de Fortaleza, e com a experiência que fomos adquirindo veio a vontade de criar o nosso bloco".

Como o Chão da Praça nasceu?

O Centro Cultural Dragão do Mar abraçou a ideia e, assim, o bloco Chão da Praça nasceu. Desde as primeiras edições, o objetivo foi abrir espaços para os foliões aproveitarem, mas também fomentar a cena musical. A superintendente do equipamento, Camila Rodrigues, relata que "ao levar o Pré-Carnaval para o Dragão do Mar, eles assumiram a responsabilidade de ofertar oportunidades para diversos artistas".

Jolson complementa esse pensamento ao afirmar que as apresentações são guiadas por artistas independentes e nomes já consolidados. "Essa mistura é importante para a cena da música, queremos que mais dos nossos tenham essa oportunidade", relata. O vocalista acrescenta que a participação dentro do ciclo carnavalesco é uma escola, porque o artista aprende "a se jogar em diferentes estilos, ritmos e a fazer adaptações". O Chão da Praça é um "trio elétrico parado", como explica Jolson. O bloco é fixo, mas isso não o torna menos agitado.

Camila ainda explica que a edição deste ano foi pensada para ser formada majoritariamente por mulheres. Dessa forma, no primeiro dia de folia do Chão da Praça - a quinta-feira, 5 - quem subiu ao palco ao lado dos Transacionais, foram as artistas Josyara e Mumutante. E neste último dia de festejo quem participa são as artistas Loren Lyse e Buhr, além do cearense DJ Nego Célio.

Burh conversou com O POVO e conta que estar no palco do Chão da Praça conversa com a sua trajetória enquanto artista. Ela explica que começou a cantar nas ruas de Recife e "tocar em Fortaleza, em uma praça, faz parte disso também, mesmo sendo em um palco, porque no fim tudo se mistura".

A superintendente Camila Rodrigues fala que o Chão da Praça tem o propósito de, a cada edição, inovar e permanecer ativo nas festividades carnavalescas. Jolson Ximenes também compartilha dessa visão. Ele explica que, após a pausa de três anos em decorrência da pandemia de Covid-19, o baile que antes acontecia em quatro quintas-feiras, desde 2024 passou a ser realizado em dois dias de festejo.

Bloco Chão da Praça

Quando: quinta-feira, 12,

às 18h30min

Onde: Praça Verde do Centro Cultural Dragão do Mar

(rua Dragão do Mar,

81 - Praia de Iracema)

Classificação indicativa: 16 anos (menores de 16 anos podem entrar com responsáveis)

Entrada mediante doação de 1kg de alimento não perecível (exceto sal)