Carnaval 2026: quais músicas estão cotadas como hit da folia?
Vida & Arte

Fevereiro após fevereiro, novas músicas surgem para embalar o Carnaval no Brasil. Mas por que os hits de Carnaval são esquecidos tão rápido? Confira lista de apostas para 2026
Léo Santana no Fortal 2019 (Foto: AURÉLIO ALVES)
Foto: AURÉLIO ALVES Léo Santana no Fortal 2019

Apesar dessas músicas se manterem na cabeça enquanto estão "em alta", após de um tempo, as composições caem em esquecimento e cedem espaços para as novas propostas.

O fato potencializado pela velocidade das tendências nas redes sociais, o excesso de lançamentos simultâneos e o consumo acelerado em playlists e vídeos curtos. Afinal, as são músicas pensadas apenas para a temporada.

 

O que faz uma música virar hit do Carnaval?

Apesar das mudanças ao longo dos anos entre os gêneros musicais dos hits virais, alguns elementos permanecem constantes nas composições.

O refrão simples e fácil de memorizar, a coreografia, o clima festivo e potencial de viralização nas redes sociais colaboram na distribuição dessas produções pelo algoritmo.

Avaliando os últimos anos e as músicas que estão em destaque no momento, é esperado que o Carnaval de 2026 dê continuidade entre os gêneros musicais funk, arrocha, pagodão baiano e pop eletrônico.

Linha do tempo dos hits do Carnaval 2010 - 2025

  • 2010 - "Rebolation" (Parangolé); "Saia e Bicicletinha" (Banda Kaçamba); e "Na Base do Beijo" (Ivete Sangalo)
  • 2011 - "Liga da Justiça" (LevaNóiz)
  • 2012 - "Ai Se Eu Te Pego" (Michel Teló) e "Enfinca" (Aviões do Forró)
  • 2013 - "Ah Lelek" (Furacão 2000 e Os Leleks); "Amor de Chocolate" (Naldo Benny); "Ela é Top" (MC Bola)
  • 2014 - "Lepo Lepo" (Psirico)
  • 2015 - "Parara Tibum" (Tati Zaqui) e "Muriçoca" (Rei da Cacimbinha)
  • 2016 - "Metralhadora" (Banda Vingadora)
  • 2017 - "Deu Onda" (MC G15) e "Olha a Explosão" (Kevinho)
  • 2018 - "Envolvimento" (MC Loma e As Gêmeas Lacração) e "Elas Gostam" (Psirico)
  • 2019 - "Jenifer" (Gabriel Diniz); "Bola Rebola" (Anitta, J Balvin e Tropkillaz) e "Terremoto" (Anitta e Kevinho)
  • 2020 - "Sentadão" (JS o Mão de Ouro e Pedro Sampaio); "Tudo OK" (JS o Mão de Ouro e Thiaguinho MT); Amor de Que (Pabllo Vittar); "Combatchy" (Anitta, Lexa, Luisa Sonza feat. MC Rebecca)
  • 2021 - "Batom de Cereja (Israel & Rodolffo) e "Tá Solteira, Mas Não Tá Sozinha" (Ivete Sangalo e Xanddy Harmonia)
  • 2022 - "Malvadão 3" (Gustah, Neo Beats e Xamã ); "Malvada" (Zé Felipe); "Dançarina" (Pedro Sampaio ft. MC Pedrinho); "Vermelho" (Gloria Groove); e "No Chão Novinha" (Anitta e Pedro Sampaio)
  • 202b3 - "Lovezinho" (Kevinho e Tainá Costa) e "Zona de Perigo" (Leo Santana)
  • 2024 - "Macetando" (Ivete Sangalo e Ludmilla)
  • 2025 - "Resenha do Arrocha" (J. Eskine e Alef Donk); "Energia de Gostosa" (Ivete Sangalo); "Motinha 2.0" (Luísa Sonza); e "Sei que Tu me Odeia" (Anitta e MC Danny)

Fonte: A lista foi preparada com base em pesquisa realizada no banco de dados do O POVO. Anualmente, o jornal publica um caderno especial sobre o Carnaval e, a partir da avaliação dos jornalistas da casa, são eleitas as músicas que mais marcaram o período.

 

Carnaval: apostaspara 2026

Entre as músicas que estão "em alta" e podem receber o título de hit do Carnaval em 2026 temos:

  • "Vampirinha" (Ivete Sangalo);
  • "Jetski" (Pedro Sampaio, Melody e MC Meno K);
  • "O Baiano Tem O Molho" (O Kannalha);
  • "CARNAVAL" (Marina Sena e Psirico);
  • "Fanatismo" (Yasmin Sensação);
  • "Desliza - Ólhinho No Corpinho" (Leo Santana e Melody)
  • "Marquinha de Fitinha" (Léo Santana);
  • "Plugin da Bagaceira" (Claudia Leitte);
  • "Sequência Feiticeira" (Pedro Sampaio, MC GW, MC Rodrigo do CN, MC Jhey e MC Nito);
  • "É Terreiro Canção" (Alcione e Daniela Mercury);
  • "Semáforo" (Psirico);
  • "Gostosin" (Canção de Anitta, Felipe Amorim e Hitmaker).

 

