Carnaval 2026: quais músicas estão cotadas como hit da folia?

Apesar dessas músicas se manterem na cabeça enquanto estão "em alta", após de um tempo, as composições caem em esquecimento e cedem espaços para as novas propostas.

O fato potencializado pela velocidade das tendências nas redes sociais, o excesso de lançamentos simultâneos e o consumo acelerado em playlists e vídeos curtos. Afinal, as são músicas pensadas apenas para a temporada.





O que faz uma música virar hit do Carnaval?

Apesar das mudanças ao longo dos anos entre os gêneros musicais dos hits virais, alguns elementos permanecem constantes nas composições.

O refrão simples e fácil de memorizar, a coreografia, o clima festivo e potencial de viralização nas redes sociais colaboram na distribuição dessas produções pelo algoritmo.

Avaliando os últimos anos e as músicas que estão em destaque no momento, é esperado que o Carnaval de 2026 dê continuidade entre os gêneros musicais funk, arrocha, pagodão baiano e pop eletrônico.

Linha do tempo dos hits do Carnaval 2010 - 2025

2010 - "Rebolation" (Parangolé); "Saia e Bicicletinha" (Banda Kaçamba); e "Na Base do Beijo" (Ivete Sangalo)

2024 - "Macetando" (Ivete Sangalo e Ludmilla)

- "Macetando" (Ivete Sangalo e Ludmilla) 2025 - "Resenha do Arrocha" (J. Eskine e Alef Donk); "Energia de Gostosa" (Ivete Sangalo); "Motinha 2.0" (Luísa Sonza); e "Sei que Tu me Odeia" (Anitta e MC Danny)

Fonte: A lista foi preparada com base em pesquisa realizada no banco de dados do O POVO. Anualmente, o jornal publica um caderno especial sobre o Carnaval e, a partir da avaliação dos jornalistas da casa, são eleitas as músicas que mais marcaram o período.





Carnaval: apostaspara 2026

Entre as músicas que estão "em alta" e podem receber o título de hit do Carnaval em 2026 temos:

"Vampirinha" (Ivete Sangalo);

"Jetski" (Pedro Sampaio, Melody e MC Meno K);

"O Baiano Tem O Molho" (O Kannalha);

"CARNAVAL" (Marina Sena e Psirico);

"Fanatismo" (Yasmin Sensação);

"Desliza - Ólhinho No Corpinho" (Leo Santana e Melody)

"Marquinha de Fitinha" (Léo Santana);

"Plugin da Bagaceira" (Claudia Leitte);

"Sequência Feiticeira" (Pedro Sampaio, MC GW, MC Rodrigo do CN, MC Jhey e MC Nito);

"É Terreiro Canção" (Alcione e Daniela Mercury);

"Semáforo" (Psirico);

"Gostosin" (Canção de Anitta, Felipe Amorim e Hitmaker).



