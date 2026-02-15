Criatividade, memória afetiva e pertencimento no Carnaval dos Pinhões

Foto: Samuel Setubal ￼LEONARDO Sousa e Thiago Maia fantasiados de felinos

O sábado de Carnaval, 14, no Mercado dos Pinhões, em Fortaleza, foi marcado por cores, criatividade e um clima de alegria que tomou conta do polo carnavalesco.

Fantasias cheias de significado, música animando o público e personagens diversos ajudaram a transformar o espaço em um encontro de memórias, leveza e felicidade — sentimentos que definem a festa para quem escolheu celebrar ali.

O professor Joel Soares Alves se fantasiou de vovó, Frajola e Piu-Piu. "É um retorno à infância, à adolescência, à inocência dos outros carnavais. Hoje a gente vive tanta violência, e o Carnaval também é esse espaço de lembrar do que é leve", afirmou.

A criatividade também marcou a fantasia de Leonardo Sousa e Thiago Maia, caracterizados como tigres. "Essa fantasia nasceu em 2019, no período pré-pandemia, quando uma amiga resolveu fazer um vlog em que todo mundo estava fantasiado de bicho. Eu resolvi fazer esse tigre, mexendo com a maquiagem e com a vestimenta", contou Leonardo.

