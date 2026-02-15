Fantasias inesperadas e uma família que é história de Carnaval

Foto: Samuel Setubal ￼LÍGIA e Igor se conheceram no Carnaval na Gentilândia há mais de dez anos e hoje levam a filha Jade, de dois anos e meio

A Gentilândia, no Benfica, é um dos polos mais tradicionais do Carnaval de Fortaleza. A festa foi aberta pelo tradicional bloco Unidos da Cachorra.

Lígia Coimbra foi com a filha e o marido. A família tem história associada ao Carnaval no bairro. "A gente sempre vem em família porque a gente se conheceu no Carnaval aqui no Benfica há mais de 10 anos e ela é o produto do Carnaval, ela foi feita nessa época e ama o Carnaval!", diz a enfermeira sobre Jade, filha de dois anos e meio.

O marido, cujo nome é Antônio Hamilton, atende por Igor como "nome de Carnaval", explica Lígia. "A gente achou diferente, porque esse ano está sendo em outra praça, está sendo mais quente, porque tem menos arborização, mas é mais espaçoso e não fica aquele aglomerado como ficava na outra", afirma, referindo-se à mudança da festa da Praça João Gentil para a Praça da Gentilândia.

Foto: Samuel Setubal Elemento surpresa em "O Agente Secreto", Perna Cabeluda ganhou vida nas celebrações carnavalescas do Benfica

Quem também marcou presença no Benfica foi a Perna Cabeluda do filme "O Agente Secreto", indicado em quatro categorias no Oscar de 2026. Repetindo a dobradinha entre cinema e Carnaval de 2025, quando Fernanda Torres virou fantasia com a mãe, Fernanda Montenegro, o longa de Kleber Mendonça Filho "ganha vida" na praça graças ao médico Ricardo Coelho, que carrega a perna calçada com uma meia-arrastão e tule junto aos amigos do coletivo Rebento.

O folião James Custódio se fantasiou de ex-prefeita Luizianne Lins (PT). Segundo ele, a fantasia também relembra a ex-prefeita Maria Luíza Fontenele, a primeira mulher a ocupar o cargo, em 1986.

"Precisamos ter mais mulheres nos espaços, sejam prefeitas, vereadoras, deputadas. Eu espero que na próxima chapa do Senado tenhamos uma mulher senadora", reforça.

Renata Façanha deu vida ao Tribunal de Minúsculas Causas, termo utilizado por usuários do X (antigo Twitter) sobre pautas comuns tratadas com mais seriedade que o necessário. Usando um vestido tubinho preto e uma peruca branca, Renata exibia uma plaquinha que dizia: "Denuncie seu amigo. Traga seu drama. Julgo na hora. Casos sérios não serão atendidos".

No grupo de fantasias inesperadas, Flávia Lima se destacou pintada da cabeça aos pés como Freddie Mercury Prateado, personagem do programa Pânico na TV que fez sucesso na década passada. "Comprei dez potes de purpurina e consegui com a ajuda da minha mãe e irmã", diz a foliã que também carrega o bigode e o microfone da fantasia.

"Se essa tinta não sair do meu corpo, vou vir prateada de novo. Se sair, amanhã venho de biquíni!", avisa ela.

Outros personagens icônicos que apareceram na praça foram os vilões Ele e o Macaco Louco, do desenho animado As Meninas Superpoderosas. Os responsáveis são Mila e Eliel Carvalho. "É um marco na infância da gente", diz ela, que na edição anterior foi de Freddie Mercury Prateado.

