Praias para relaxar e se aquecer para a festa

A primeira manhã de Carnaval na Praia do Futuro, em Fortaleza, e no Porto das Dunas, em Aquiraz, a 26 quilômetros de Fortaleza, começou tranquila, com famílias em busca de relaxamento, mas também para quem carregava as baterias e fazia aquecimento antes da festa.
Conhecida pelas barracas que atraem turistas e banhistas fortalezenses, a Praia do Futuro recebia predominantemente famílias no início do sábado. Agradou em cheio o comerciante Alessandro Ruiz Fernandes, 51, veio de São Paulo com os amigos para passar o Carnaval em Fortaleza buscando tranquilidade e "fugir da folia".
Garçons, pela experiência, mencionaram que o público na praia durante o Carnaval costuma aumentar a partir do domingo.
Em Aquiraz, onde a festa se divide entre três das sete principais praias, o Porto das Dunas recebia um grupo de amigos de Fortaleza que se conhece desde a escola. Ana Lis Fernandes, Lara Campos, Ellen Mota, Caio Costa e Yuri Citó ficaram sentados na areia e tomando sol. Eles conversavam, riam e bebiam à beira da praia.
Aproveitaram a praia, mas a festa mesmo será no condomínio de um deles. "A gente veio porque nossos amigos moram aqui. O melhor Carnaval do Ceará vai ser em Aquiraz", afirmou Yuri.