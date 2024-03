Aviões militares dos EUA começam a enviar ajuda para Gaza

Foto: AFP Captura de vídeo mostra palestinos correndo em direção a pára-quedas presos a pacotes de alimentos, lançados de aeronaves dos EUA em praia na Faixa de Gaza em 2 de março de 2024

Três aviões militares de carga americanos, em colaboração com a Jordânia, lançaram alimentos na Faixa de Gaza neste sábado (2), confirmaram porta-vozes militares, enquanto o território palestino enfrenta uma crise humanitária crescente após meses de conflito.

"O Comando Central dos Estados Unidos e a Real Força Aérea da Jordânia realizaram um lançamento aéreo combinado de assistência humanitária em Gaza em 2 de março de 2024, entre as 15h00 e as 17h00 (no horário de Gaza), para fornecer ajuda essencial aos civis afetados pelo conflito em andamento", disse em comunicado o Comando Central dos EUA (CentCom).

Os aviões lançaram "66 pacotes no total de refeições sem carne de porco", explicou o responsável, acrescentando que ainda não tem números sobre a tonelagem total lançada.

O presidente Joe Biden anunciou na véspera que os Estados Unidos começariam a transportar suprimentos aéreos para Gaza, após a morte de mais de 100 palestinos em um ataque israelense enquanto cercavam um comboio de ajuda na quinta-feira, 29.