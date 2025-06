Ciclista morre atropelado por VLT no bairro Álvaro Weyne, em Fortaleza

Foto: Fábio Lima VLT em Fortaleza

Um ciclista, ainda não identificado, morreu ao ser atropelado por um Veículo Leve sobre Trilho (VLT), na manhã deste sábado, 31. A ocorrência foi registrada na Linha Oeste, no bairro Álvaro Weyne, em Fortaleza.

Com base nas informações levantadas pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), a vítima estava atravessando o local na sua bicicleta, não percebeu a presença do transporte e foi atingida.

De acordo com o Metrofor, o local da ocorrência não é uma passagem de nível e fica a cerca de 200 metros da estação Álvaro Weyne.

Conforme a SSPDS, equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado (CBMCE) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas para atender a ocorrência. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu.

Equipe da Perícia Forense do Estado (Pefoce) também foi acionada para o local e iniciou os primeiros levantamentos sobre o caso. Ainda segundo a SSPDS, a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) apura a ocorrência.

Em nota, o Metrofor lamentou profundamente o ocorrido e informou que prestará total apoio às investigações. A empresa reforça à população que a travessia dos trilhos deve ser feita apenas em locais apropriados, como estações, passagens de nível, passagens subterrâneas e passarelas.