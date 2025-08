Três pessoas são presas por furto de energia nesta semana no Ceará

Foto: Reprodução/ Enel Distribuição Ceará As prisões ocorrerão entre os dias 30 de julho e 1º de agosto

A Enel Distribuição Ceará registrou nesta semana, entre quarta-feira, 30, e sexta-feira, 1º de agosto, a prisão em flagrante de três pessoas no Estado por furto de internet. Os casos ocorreram nos municípios de Ipu, Pacajus e Caucaia.

As duas primeiras ocorrências foram em imóveis residenciais, nos dias 30 e 31 de julho, e a última em um estabelecimento comercial, no dia 1º. Segundo o informado pela empresa, a descoberta dos crimes se deu por meio das inspeções realizadas em parceria com os órgãos de segurança pública.

Ao todo, conforme a Enel, durante os quatro primeiros meses de 2025, foram 46.550 fiscalizações técnicas e 169 operações especiais. Período no qual se contabilizou mais de 11 mil fraudes na rede elétrica, conhecidas como "gato", e 71 prisões.

Montante demonstra aumento nas prisões. Em 2024, entre janeiro e dezembro, os números foram menores do que os registrados no quadrimestre, com 37 pessoas presas. Essa alta, de acordo com a companhia, tem relação com o acordo feito com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Além de crime, furto de energia oferece riscos para a segurança

O furto de energia é crime com pena prevista de um a oito anos de reclusão. A Enel explica que esse tipo de prática afeta a qualidade do serviço prestado pela companhia e põe em risco a população, podendo causar acidentes graves até com quem manipula a rede elétrica de forma indevida.

Assim, ela adverte que o consumidor tem papel importante no combate ao furto de energia por meio da denúncia. Ela pode realizada de forma anônima, 24h por dia, por meio dos canais de atendimento, como Call Center 0800 285 0196, e pelas redes sociais: Facebook (facebook.com/enelclientesbr/) e Twitter/X (@enelclientesbr).