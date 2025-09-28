Escola alvo de ataques em Sobral retomará as aulas no dia 6 de outubro

Foto: O POVO Atentado em escola de Sobral deixou dois jovens mortos e três feridos e dois mortos. Na imagem, a Escola de Ensino Fundamental e Médio Professor Luis Felipe, onde aconteceu a tragédia

A Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) informou no último sábado, 27, que as aulas na Escola de Ensino Médio Professor Luís Felipe, em Sobral, serão retomadas no próximo dia 6 de outubro. No último dia 25, a instituição registrou um ataque a tiros que deixou dois estudantes mortos e outros três feridos.

Desde o ocorrido, a Seduc informa que tem atuado em conjunto com órgãos e entidades parceiras na elaboração de um plano emergencial de gestão de crises no ambiente escolar. A pasta destacou que o retorno será feito de forma cuidadosa, com foco no acolhimento da comunidade escolar.

Em nota, a secretaria informou que entre os dias 29 de setembro e 1º de outubro a escola realizará atividades de apoio psicossocial para professores e servidores, além de planejamento pedagógico para reorganizar a rotina escolar após a paralisação das atividades. “Na retomada das aulas, serão ofertados momentos conduzidos por psicólogos, assistentes sociais, professores, diretores de turma, assegurando um ambiente de apoio emocional, segurança e escuta sensível para os estudantes”, comunicou a Seduc.

O cronograma prevê ainda, entre os dias 1º e 3 de outubro, círculos de diálogo e acolhimento psicossocial com as famílias dos estudantes matriculados na unidade educacional. A Seduc concluiu informando que, em parceria com o Ministério da Educação (MEC), continua desenvolvendo ações para garantir a proteção e o bem-estar da comunidade escolar.

Também no último sábado, 27, Bruno Amorim Rodrigues, um dos suspeitos de participar do ataque que matou os jovens na escola, passou por audiência de custódia e teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. "O juízo da 1ª Vara da Comarca de São Benedito converteu sua prisão em flagrante em preventiva", divulgou o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE).

O suspeito do crime respondia na Justiça por outros dois homicídios. O indivíduo possuía mandado de prisão em aberto pelos crimes citados. O ataque a escola em Sobral ocorreu no dia 25 de setembro, quando dois homens em uma moto se aproximaram da instituição de ensino e atiraram contra estudantes que estavam no estacionamento, durante o período do intervalo.

Um dos adolescentes que foi vítima estava em posse de entorpecentes. O secretário da Segurança do Ceará, Roberto Sá, pontuou que o crime tem características de execução e que foi premeditado. Os jovens mortos faziam parte de projetos sociais, que divulgaram notas lamentando o caso e informando que eles eram atletas e queridos na comunidade.