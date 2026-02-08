Mutirão de castração de felinos atrai protetores neste sábado, 7

Foto: Carine Rocha/FE Módulos ￼TUTORES e protetores levaram os pets para o mutirão de castração

Resumo Prefeitura de Fortaleza realiza mutirão de castração de 150 gatos no Shopping Parangaba

O evento visa o controle populacional de animais e utiliza unidades do VetMóvel para os atendimentos

A ação conta com o apoio de protetores que se responsabilizam pela recuperação pós-cirúrgica dos felinos

A gestão municipal planeja ampliar o método de captura, esterilização e devolução (CED) através de novas leis

Interessados em castrar seus pets devem realizar um cadastro prévio pelo telefone 156.

O mutirão de castração de felinos é realizado hoje no Shopping Parangaba, no bairro de mesmo nome, em uma unidade do VetMóvel neste sábado, 7, das 8h às 16 horas.



Um total de 150 animais - sendo 100 machos e 50 fêmeas - foram agendados para o procedimento, em evento promovido pela Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal de Proteção Animal (SMPA).

O veterinário Luan Carvalho é um dos que estavam atendendo no mutirão, e destaca a importância de fazer um dia específico com mais atendimentos de castração.

“Devido ao alto índice populacional de animais, muitos em situação de rua, e a população geral, que precisa desses serviços, o mutirão abrange um maior número de animais do que os que costumam buscar o serviço no dia a dia”, explica.

A divisão no número de machos e fêmeas é devido à complexidade da cirurgia, maior em fêmeas. Mas o profissional alerta que a castração é importante independente do sexo do animal.

Luis Ferreira trouxe os dois gatos, Pedro e Nicolas. Eles chegaram por volta das 9h30min, e o movimento estava tranquilo no local. Morador do bairro José Bonifácio, ele alega que não teve problemas com o deslocamento e os pets já estavam aguardando a cirurgia.

“Foi bem organizado: eu cheguei, eles (os gatos) foram atendidos para fazer a pesagem e me deram uma senha para acompanhar a ordem do atendimento”, relata.

O secretário de Proteção Animal de Fortaleza, Apollo Vicz, esteve no mutirão, e destacou que a Prefeitura já elabora ações para valorizar o método captura, esterilização e devolução (CED), já utilizado pela instituição.

Legislações municipais, como na cidade do Rio de Janeiro, já adotam o protocolo, visando o controle populacional de animais sem tutor reconhecido.

“A gente também está com uma lei, que será assinada pelo prefeito em breve, do CED, para que a gente possa fazer nosso trabalho de forma mais ampla”.

Mutirão de castração atrai protetores em busca do serviço

Os protetores marcaram presença no mutirão deste sábado, e são parte importante da recuperação dos animais, principalmente os gatos que vivem nas ruas.

Assim, essas pessoas se responsabilizam por acompanhar os gatos durante pelo menos sete dias, até a recuperação completa da cirurgia.

“Os protetores dão um pouco do seu tempo, e ficam responsáveis por medicar esses animais após a cirurgia. Eles têm essa parceria conosco”, aponta o veterinário Luan Carvalho.

Uma dessas protetoras é Otilia Aguiar, que trouxe sete gatos para serem castrados e afirma que todas as semanas vai até uma unidade do VetMóvel para castrar os animais.

Ela cuida de 80 gatos em sua residência, e quando pode, ainda leva os animais que vivem na rua para serem castrados. Alguns, ela consegue que sejam adotados.

A comerciante de 58 anos ainda busca incentivar a prática da castração e se disponibiliza a levar os gatos adotados, mesmo que não estejam mais sob seus cuidados.

“A vida de protetor não é fácil, estou há mais de seis anos fazendo isso. E quando adotam, eu prometo a castração dizendo “quando for na época, me ligue, que eu levo (para castrar)”. Onde o VetMóvel estiver, eu acompanho”.

Serviço - Castração de pets em Fortaleza