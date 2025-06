Bolsonaristas defendem Ciro na briga contra Lula

Foto: Evaristo SA/AFP - Aurélio Alves/OPOVO LULA e Ciro Gomes, ex-aliados que acabaram entrando em rota de colisão

A conturbada relação entre o Lula e Ciro Gomes teve novo capítulo nos últimos dias, e até então inédito, quando o ex-ministro da Integração Nacional do primeiro governo do petista virou alvo de uma interpelação judicial apresentada pela Advocacia-Geral da União (AGU), em nome do presidente, após declarações em que associa Lula a supostos crimes relativos ao programa "Crédito do Trabalhador".

O ex-governador do Ceará talvez nunca tenha estado tão afastado de Lula e do Partido dos Trabalhadores (PT), alvos prediletos de Ciro nos últimos anos. A recente aproximação entre Ciro - e parlamentares ciristas - e figuras próximas do bolsonarismo no Ceará dão um tempero ainda mais quente na relação.

Apesar de, no ponto de vista nacional, ter dito haver diferenças "às vezes incontornáveis", Ciro tem se reunido com parlamentares de oposição ao governo petista de Elmano. Alguns deles, bastante alinhados com a figura do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que por várias vezes também foi vítima da língua afiada do ainda pedetista. Tudo em nome de "salvar o Ceará" do PT, alega Ciro.

Em defesa do antigo inimigo

A proximidade recente com aliados locais pode ter sido uma motivação a mais para que Eduardo Bolsonaro (PL-SP), deputado que recentemente exilou-se nos Estados Unidos, ter partido em defesa de Ciro. O filho de Jair Bolsonaro gravou um vídeo criticando a postura de "judicialização" promovida pelo governo.

No vídeo, Eduardo questionou se a ação da AGU aconteceria se Ciro não tivesse denunciado a política de Lula que, segundo Ciro, "segue sua história de encher os bolsos dos bancos enquanto fragiliza a população" com a criação do empréstimo consignado para trabalhadores do setor privado.

Ele definiu a medida como "censura" e se colocou à disposição para dialogar caso Ciro queira "lutar para resgatar sua liberdade". O próprio Jair Bolsonaro já chegou a afirmar que sentaria para conversar com Ciro, sem problemas.

Presidente do PL no Ceará, o deputado estadual Carmelo Neto (PL-CE) afirmou não ser novidade que o governo do PT utilize o aparato institucional para perseguir opositores. Ele citou a "perseguição a Bolsonaro" como "a maior prova disso". "Lutar contra a censura é dever de qualquer democrata", finalizou o parlamentar, em conversa com O POVO.

Para o deputado estadual Guilherme Sampaio (PT-CE), líder do governo de Elmano (PT), Ciro "ultrapassa os limites da divergência política e comete crime de difamação".

Ele lamenta que essa não seja a primeira vez que o ex-governador age assim, nem Lula é a primeira vítima, lembrando ainda que Ciro já foi condenado em outros processos a indenizar aqueles que atacou de forma "criminosa e leviana".

"Em circunstâncias como essa, os limites da lei são a melhor resposta. Até porque, do ponto de vista eleitoral, o povo brasileiro já deu sua resposta repetidas vezes", comenta ao O POVO.

Sampaio acrescenta que não vê novidade na aproximação de Ciro com o bolsonarismo. "Suas declarações e posicionamentos já há algum tempo servem de escada para a extrema-direita fascista, que tentou golpear a democracia e foi responsável por milhares de mortes na pandemia. Um triste fim", acrescenta.